واشنطن تطالب "أنصار الله" بالإفراج الفوري عن موظفي البعثة الأمريكية في اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251211/واشنطن-تطالب-أنصار-الله-بالإفراج-الفوري-عن-موظفي-البعثة-الأمريكية-في-اليمن-1108040404.html
واشنطن تطالب "أنصار الله" بالإفراج الفوري عن موظفي البعثة الأمريكية في اليمن
واشنطن تطالب "أنصار الله" بالإفراج الفوري عن موظفي البعثة الأمريكية في اليمن
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان نائب المتحدث باسمها تومي بيجوت، ما وصفته بـ"الاحتجاز غير القانوني" الذي تمارسه جماعة "أنصار الله" اليمنية بحق موظفين... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T09:23+0000
2025-12-11T09:23+0000
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/08/1043320863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898f10b8884aa06b43dc8d1b2f9fc141.jpg
وأكد بيجوت، عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء طاقم البعثة المحتجزين.وأعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء "استمرار سلطات "أنصار الله" اليمنية، في احتجاز 4 من موظفي المنظمة بشكل تعسفي، فيما يحتجز أيضًا 59 من زملائهم في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية"، على حد قوله.وكرر مدير عام الـ"يونسكو"، نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد فيه الحاجة الملحة إلى تحرير هؤلاء الموظفين، الذين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية في ظروف صعبة.وأوضح البيان أن "موظفي الـ"يونسكو" تم اعتقالهم أثناء عملهم في دعم التعليم وتمكين الشباب في اليمن، وأن اثنين منهم قد سلّموا إلى ما يسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة، بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المرتبط بأنشطتهم الرسمية".وأكدت المنظمة أن "هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم دون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي".وأعرب العناني عن تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم، مشددًا على أن "معاناتهم قد طالت أكثر مما يحتمل".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20251209/العراق-يرفع-رسميا-حزب-الله-وأنصار-الله-من-قوائم-تجميد-أموال-الإرهابيين-1107970584.html
https://sarabic.ae/20251207/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تطالب-بإعادة-تشغيل-مطار-صنعاء-لضرورات-إنسانية--1107918961.html
https://sarabic.ae/20251204/أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لتنفيذ-خارطة-طريق-تمهد-للسلام-في-اليمن-1107794676.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/08/1043320863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6982dbe66cdfd3153f09e44a127619f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أنصار الله

واشنطن تطالب "أنصار الله" بالإفراج الفوري عن موظفي البعثة الأمريكية في اليمن

09:23 GMT 11.12.2025
© AP Photo / Hani Mohammedمقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان نائب المتحدث باسمها تومي بيجوت، ما وصفته بـ"الاحتجاز غير القانوني" الذي تمارسه جماعة "أنصار الله" اليمنية بحق موظفين يمنيين حاليين وسابقين في البعثة الأمريكية لدى اليمن.
وأكد بيجوت، عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء طاقم البعثة المحتجزين.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
العراق يرفع ‌‏رسميا "حزب الله" و"أنصار الله" من قوائم "تجميد أموال الإرهابيين"
9 ديسمبر, 10:22 GMT
وأعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء "استمرار سلطات "أنصار الله" اليمنية، في احتجاز 4 من موظفي المنظمة بشكل تعسفي، فيما يحتجز أيضًا 59 من زملائهم في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية"، على حد قوله.
ووصف العناني، في بيان رسمي، هذه الانتهاكات بأنها "غير مقبولة تمامًا"، مطالبًا بإطلاق سراح الجميع دون تأخير أو شروط.
وكرر مدير عام الـ"يونسكو"، نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد فيه الحاجة الملحة إلى تحرير هؤلاء الموظفين، الذين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية في ظروف صعبة.
وأوضح البيان أن "موظفي الـ"يونسكو" تم اعتقالهم أثناء عملهم في دعم التعليم وتمكين الشباب في اليمن، وأن اثنين منهم قد سلّموا إلى ما يسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة، بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المرتبط بأنشطتهم الرسمية".
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
اليمن.. "أنصار الله" تطالب بإعادة تشغيل مطار صنعاء لـ"ضرورات إنسانية "
7 ديسمبر, 21:37 GMT
وأكدت المنظمة أن "هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم دون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأعرب العناني عن تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم، مشددًا على أن "معاناتهم قد طالت أكثر مما يحتمل".
وأضاف: "نقف إلى جانبهم في هذه الأزمة، وسنستمر في الضغط الدبلوماسي لضمان سلامتهم".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة طريق تمهد للسلام في اليمن
4 ديسمبر, 02:53 GMT
ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала