العراق يرفع ‌‏رسميا "حزب الله" و"أنصار الله" من قوائم "تجميد أموال الإرهابيين"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/العراق-يرفع-رسميا-حزب-الله-وأنصار-الله-من-قوائم-تجميد-أموال-الإرهابيين-1107970584.html
العراق يرفع ‌‏رسميا "حزب الله" و"أنصار الله" من قوائم "تجميد أموال الإرهابيين"
العراق يرفع ‌‏رسميا "حزب الله" و"أنصار الله" من قوائم "تجميد أموال الإرهابيين"
سبوتنيك عربي
أعلن العراق رسميًا شطب "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية، من قائمة "تجميد أموال الإرهابيين"، بعد ضجة كبيرة أثارها إدراج اسمهما في البداية. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T10:22+0000
2025-12-09T10:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار حزب الله
أنصار الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_0:0:1937:1091_1920x0_80_0_0_4291d689f7399fce345fdec262c3aba8.jpg
وبحسب قرار جديد صادر عن لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" في العراق، تمت إزالة الكيانين من القائمة في اجتماعها، الذي عقد يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن اعترفت بأن إدراجهما كان "خطأ ناتجا عن سهو ولم يكن مقصودًا"، حسب موقع "السومرية" العراقي.وكانت قائمة الأسماء قد نشرت في العدد رقم 4848 من الجريدة الرسمية (الوقائع)، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وضمّت نحو 24 كيانًا وصفها القرار بأنها "منظمات إرهابية"، وتم تجميد أموالها بناء على طلب ماليزي، وقرار الصناديق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.ونفت الحكومة العراقية، الخميس الماضي، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها.وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.وأكدت اللجنة أن "هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات، التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".وشددت الحكومة العراقية، في توضيحها، على أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية، التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول، الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات".
https://sarabic.ae/20251205/الرئاسة-العراقية-توضح-حقيقة-مصادقتها-على-قرار-تصنيف-أنصار-الله-وحزب-الله-جماعات-إرهابية-1107849246.html
https://sarabic.ae/20250817/وزير-الخارجية-العراقي-لا-يمكن-نزع-سلاح-الفصائل-ولا-حزب-الله-اللبناني-بالقوة-1103853462.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_148:0:1937:1342_1920x0_80_0_0_ca71c1adea2057b72a8dc658ca5277b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق يرفع ‌‏رسميا "حزب الله" و"أنصار الله" من قوائم "تجميد أموال الإرهابيين"

10:22 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 09.12.2025)
© AP Photo / Hadi Mizbanرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أعلن العراق رسميًا شطب "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية، من قائمة "تجميد أموال الإرهابيين"، بعد ضجة كبيرة أثارها إدراج اسمهما في البداية.
وبحسب قرار جديد صادر عن لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" في العراق، تمت إزالة الكيانين من القائمة في اجتماعها، الذي عقد يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن اعترفت بأن إدراجهما كان "خطأ ناتجا عن سهو ولم يكن مقصودًا"، حسب موقع "السومرية" العراقي.
وكانت قائمة الأسماء قد نشرت في العدد رقم 4848 من الجريدة الرسمية (الوقائع)، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وضمّت نحو 24 كيانًا وصفها القرار بأنها "منظمات إرهابية"، وتم تجميد أموالها بناء على طلب ماليزي، وقرار الصناديق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
الرئاسة العراقية توضح حقيقة مصادقتها على قرار تصنيف "أنصار الله" و"حزب الله" جماعات إرهابية
5 ديسمبر, 12:31 GMT
ونفت الحكومة العراقية، الخميس الماضي، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، قد أصدرت توضيحًا بشأن المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848، في 17/ 11/ 2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص".

وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.
وأكدت اللجنة أن "هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات، التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
وزير الخارجية العراقي: لا يمكن نزع سلاح الفصائل ولا "حزب الله" اللبناني بالقوة
17 أغسطس, 14:01 GMT
وشددت الحكومة العراقية، في توضيحها، على أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".

وأضافت أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل عملية التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين".

وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية، التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول، الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала