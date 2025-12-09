https://sarabic.ae/20251209/العراق-يرفع-رسميا-حزب-الله-وأنصار-الله-من-قوائم-تجميد-أموال-الإرهابيين-1107970584.html

العراق يرفع ‌‏رسميا "حزب الله" و"أنصار الله" من قوائم "تجميد أموال الإرهابيين"

العراق يرفع ‌‏رسميا "حزب الله" و"أنصار الله" من قوائم "تجميد أموال الإرهابيين"

أعلن العراق رسميًا شطب "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية، من قائمة "تجميد أموال الإرهابيين"، بعد ضجة كبيرة أثارها إدراج اسمهما في البداية. 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب قرار جديد صادر عن لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" في العراق، تمت إزالة الكيانين من القائمة في اجتماعها، الذي عقد يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن اعترفت بأن إدراجهما كان "خطأ ناتجا عن سهو ولم يكن مقصودًا"، حسب موقع "السومرية" العراقي.وكانت قائمة الأسماء قد نشرت في العدد رقم 4848 من الجريدة الرسمية (الوقائع)، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وضمّت نحو 24 كيانًا وصفها القرار بأنها "منظمات إرهابية"، وتم تجميد أموالها بناء على طلب ماليزي، وقرار الصناديق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.ونفت الحكومة العراقية، الخميس الماضي، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها.وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.وأكدت اللجنة أن "هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات، التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".وشددت الحكومة العراقية، في توضيحها، على أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية، التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول، الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات".

