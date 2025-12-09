https://sarabic.ae/20251209/العراق-يرفع-رسميا-حزب-الله-وأنصار-الله-من-قوائم-تجميد-أموال-الإرهابيين-1107970584.html
العراق يرفع رسميا "حزب الله" و"أنصار الله" من قوائم "تجميد أموال الإرهابيين"
العراق يرفع رسميا "حزب الله" و"أنصار الله" من قوائم "تجميد أموال الإرهابيين"
سبوتنيك عربي
أعلن العراق رسميًا شطب "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية، من قائمة "تجميد أموال الإرهابيين"، بعد ضجة كبيرة أثارها إدراج اسمهما في البداية. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T10:22+0000
2025-12-09T10:22+0000
2025-12-09T10:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار حزب الله
أنصار الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_0:0:1937:1091_1920x0_80_0_0_4291d689f7399fce345fdec262c3aba8.jpg
وبحسب قرار جديد صادر عن لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" في العراق، تمت إزالة الكيانين من القائمة في اجتماعها، الذي عقد يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن اعترفت بأن إدراجهما كان "خطأ ناتجا عن سهو ولم يكن مقصودًا"، حسب موقع "السومرية" العراقي.وكانت قائمة الأسماء قد نشرت في العدد رقم 4848 من الجريدة الرسمية (الوقائع)، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وضمّت نحو 24 كيانًا وصفها القرار بأنها "منظمات إرهابية"، وتم تجميد أموالها بناء على طلب ماليزي، وقرار الصناديق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.ونفت الحكومة العراقية، الخميس الماضي، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها.وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.وأكدت اللجنة أن "هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات، التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".وشددت الحكومة العراقية، في توضيحها، على أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية، التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول، الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات".
https://sarabic.ae/20251205/الرئاسة-العراقية-توضح-حقيقة-مصادقتها-على-قرار-تصنيف-أنصار-الله-وحزب-الله-جماعات-إرهابية-1107849246.html
https://sarabic.ae/20250817/وزير-الخارجية-العراقي-لا-يمكن-نزع-سلاح-الفصائل-ولا-حزب-الله-اللبناني-بالقوة-1103853462.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_148:0:1937:1342_1920x0_80_0_0_ca71c1adea2057b72a8dc658ca5277b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يرفع رسميا "حزب الله" و"أنصار الله" من قوائم "تجميد أموال الإرهابيين"
10:22 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 09.12.2025)
أعلن العراق رسميًا شطب "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية، من قائمة "تجميد أموال الإرهابيين"، بعد ضجة كبيرة أثارها إدراج اسمهما في البداية.
وبحسب قرار جديد صادر عن لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" في العراق، تمت إزالة الكيانين من القائمة في اجتماعها، الذي عقد يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن اعترفت بأن إدراجهما كان "خطأ ناتجا عن سهو ولم يكن مقصودًا"، حسب موقع
"السومرية" العراقي.
وكانت قائمة الأسماء قد نشرت في العدد رقم 4848 من الجريدة الرسمية (الوقائع)، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وضمّت نحو 24 كيانًا وصفها القرار بأنها "منظمات إرهابية"، وتم تجميد أموالها بناء على طلب ماليزي، وقرار الصناديق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
ونفت الحكومة العراقية
، الخميس الماضي، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، قد أصدرت توضيحًا بشأن المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848، في 17/ 11/ 2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص".
وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.
وأكدت اللجنة أن "هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات، التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وشددت الحكومة العراقية، في توضيحها، على أن "موافقة الجانب العراقي
اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".
وأضافت أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل عملية التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين".
وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله" اللبناني
وجماعة "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية، التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول، الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات".