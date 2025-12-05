عربي
https://sarabic.ae/20251205/الرئاسة-العراقية-توضح-حقيقة-مصادقتها-على-قرار-تصنيف-أنصار-الله-وحزب-الله-جماعات-إرهابية-1107849246.html
الرئاسة العراقية توضح حقيقة مصادقتها على قرار تصنيف "أنصار الله" و"حزب الله" جماعات إرهابية
الرئاسة العراقية توضح حقيقة مصادقتها على قرار تصنيف "أنصار الله" و"حزب الله" جماعات إرهابية
سبوتنيك عربي
أصدرت الرئاسة العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن حقيقة علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة "أنصار الله" اليمنية و"حزب الله" اللبناني "جماعتين إرهابيتين"... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T12:31+0000
2025-12-05T12:31+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار حزب الله
أنصار الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102438394_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0114972ca9459b79f7f9cfbd90dca7e3.jpg
ونفت الرئاسة حقيقة تلك المزاعم، وأكدت في بيان لها أن مثل هذه القرارات لا ترسل إليها، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح البيان أن "ما يعرض على الرئاسة العراقية للتدقيق والمصادقة والنشر يقتصر على القوانين التي يقرّها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية، بينما قرارات مجلس الوزراء أو لجان تجميد الأموال وتعليمات الجهات الأخرى لا تصل إلى الرئاسة".وأضافت الرئاسة أنها "اطلعت على القرار المتعلق بجماعة "أنصار الله" اليمنية و"حزب الله" اللبناني فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، دون أي إخطار رسمي مسبق".ونفت الحكومة العراقية، أمس الخميس، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها.وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" في البنك المركزي العراقي قد أصدرت توضيحا بشأن "المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص".وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور في الوقائع كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001".وأكدت اللجنة أن "هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".وشددت الحكومة العراقية في توضيحها على أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".وأضافت أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل عملية التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: أنه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات.
https://sarabic.ae/20250320/العراق-ينفي-تقارير-إعلامية-عن-استخدام-أنصار-الله-معسكرا-في-محافظة-ديالى-1098816809.html
https://sarabic.ae/20250817/وزير-الخارجية-العراقي-لا-يمكن-نزع-سلاح-الفصائل-ولا-حزب-الله-اللبناني-بالقوة-1103853462.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102438394_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b97bf1544fc54d5e2cbc7affc1bc4813.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله, العالم العربي

الرئاسة العراقية توضح حقيقة مصادقتها على قرار تصنيف "أنصار الله" و"حزب الله" جماعات إرهابية

12:31 GMT 05.12.2025
© Sputnik . HASSAN NABILمدينة بغداد، العراق
مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أصدرت الرئاسة العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن حقيقة علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة "أنصار الله" اليمنية و"حزب الله" اللبناني "جماعتين إرهابيتين" وتجميد أموالهما.
ونفت الرئاسة حقيقة تلك المزاعم، وأكدت في بيان لها أن مثل هذه القرارات لا ترسل إليها، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح البيان أن "ما يعرض على الرئاسة العراقية للتدقيق والمصادقة والنشر يقتصر على القوانين التي يقرّها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية، بينما قرارات مجلس الوزراء أو لجان تجميد الأموال وتعليمات الجهات الأخرى لا تصل إلى الرئاسة".
وأضافت الرئاسة أنها "اطلعت على القرار المتعلق بجماعة "أنصار الله" اليمنية و"حزب الله" اللبناني فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، دون أي إخطار رسمي مسبق".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
العراق ينفي تقارير إعلامية عن استخدام "أنصار الله" معسكرا في محافظة ديالى
20 مارس, 17:46 GMT
ونفت الحكومة العراقية، أمس الخميس، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" في البنك المركزي العراقي قد أصدرت توضيحا بشأن "المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص".
وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور في الوقائع كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001".
وأكدت اللجنة أن "هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وشددت الحكومة العراقية في توضيحها على أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
وزير الخارجية العراقي: لا يمكن نزع سلاح الفصائل ولا "حزب الله" اللبناني بالقوة
17 أغسطس, 14:01 GMT
وأضافت أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل عملية التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: أنه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات.
