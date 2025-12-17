https://sarabic.ae/20251217/مندوب-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-إسرائيل-تضاعف-خروقاتها-وتعرقل-المساعدات-الإنسانية-لغزة-1108257540.html
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: إسرائيل تضاعف خروقاتها وتعرقل المساعدات الإنسانية لغزة
2025-12-17T03:28+0000
2025-12-17T03:28+0000
2025-12-17T03:29+0000
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأوضح منصور، أن محكمة العدل الدولية أكدت التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بما يشمل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلا أن تل أبيب تعطل عمل هذه الجهات.وأشار إلى أن إسرائيل تواصل حرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة، وأن ردها على محكمة العدل الدولية تمثل في زيادة خروقاتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.ولفت منصور إلى انتهاك حرمة مقر الأمم المتحدة عبر الاقتحام غير المشروع لمجمع أونروا في القدس الشرقية ورفع العلم الإسرائيلي مكان علم الأمم المتحدة.ورحب منصور بـ"استمرار اهتمام الإدارة الأمريكية بانخراطها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين"، داعياً في الوقت نفسه إلى الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً الظروف الفظيعة وغير الإنسانية التي يعانيها المحتجزون، والتي أسفرت عن وفاة نحو 100 فلسطيني في السجون الإسرائيلية خلال العامين الماضيين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
03:28 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 03:29 GMT 17.12.2025)
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن إسرائيل تواصل مضاعفة خروقاتها لقرارات الأمم المتحدة بدل الالتزام بها وتنفيذ واجباتها كقوة احتلال، مؤكداً أنها لم توقف الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأوضح منصور، أن محكمة العدل الدولية أكدت التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بما يشمل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلا أن تل أبيب تعطل عمل هذه الجهات.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل حرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة، وأن ردها على محكمة العدل الدولية تمثل في زيادة خروقاتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ولفت منصور إلى انتهاك حرمة مقر الأمم المتحدة عبر الاقتحام غير المشروع لمجمع أونروا في القدس الشرقية ورفع العلم الإسرائيلي مكان علم الأمم المتحدة.
كما استعرض المناشدات الإنسانية، موضحاً أن أكثر من 70 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب مئات الآلاف خلال الحرب الأخيرة في غزة، وأن نسبة وفيات الأطفال عند الولادة ارتفعت بنسبة 50٪ مقارنة بما قبل الحرب. وأضاف أن إسرائيل لم تتوقف عن إطلاق النار بعد العاشر من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل نحو 400 فلسطيني، بينهم أطفال، مع استمرار القيود على المساعدات الإنسانية ومعاناة النازحين من برد الشتاء.
ورحب منصور بـ"استمرار اهتمام الإدارة الأمريكية بانخراطها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين"، داعياً في الوقت نفسه إلى الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً الظروف الفظيعة وغير الإنسانية التي يعانيها المحتجزون، والتي أسفرت عن وفاة نحو 100 فلسطيني في السجون الإسرائيلية خلال العامين الماضيين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية
، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.