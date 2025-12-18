https://sarabic.ae/20251218/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-قاضيين-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-1108306524.html
أمريكا تفرض عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى "تورطهما في استهداف غير مشروع لإسرائيل"،... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108306295_0:170:1641:1093_1920x0_80_0_0_b7d40318a1929907c1179b7916d2782f.jpg
وأوضح روبيو في بيان، أنه تم إدراج القاضيين، غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا، على قائمة العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 المتعلق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأمريكية.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "القاضيين شاركا بشكل مباشر في إجراءات للمحكمة استهدفت مواطنين إسرائيليين، من خلال التحقيق أو السعي للاعتقال أو الاحتجاز أو المحاكمة دون موافقة إسرائيل، بما في ذلك تصويتهما مع الأغلبية لرفض استئناف إسرائيلي في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة، وفتح جدلا حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى "تورطهما في استهداف غير مشروع لإسرائيل"، بحسب قوله.
وأوضح روبيو في بيان، أنه تم إدراج القاضيين، غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا، على قائمة العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 المتعلق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لبيان
من وزارة الخارجية الأمريكية.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "القاضيين شاركا بشكل مباشر في إجراءات للمحكمة استهدفت مواطنين إسرائيليين، من خلال التحقيق أو السعي للاعتقال أو الاحتجاز أو المحاكمة دون موافقة إسرائيل، بما في ذلك تصويتهما مع الأغلبية لرفض استئناف إسرائيلي في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة، وفتح جدلا حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.