"إس بي بي - 1".. سلاح روسي خارق تستخدمه القوات الخاصة تحت الماء
"إس بي بي - 1".. سلاح روسي خارق تستخدمه القوات الخاصة تحت الماء
ويشمل ذلك مسدسات هجومية طراز "إس بي بي - 1 إم" تم تصميمها لتدمير الأهداف البشرية المعادية تحت الماء بمدى يصل إلى 17 مترا ويختلف باختلاف عمق إطلاقها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.والمسدس مصمم لإطلاق رصاصات خاصة أيا كان وضع الإطلاق إضافة إلى إمكانية استخدامه في الإطلاق المباشر عندما يصبح الهدف داخل نطاق التصويب.المواصفات الفنيةويختلف مدى المسدس الروسي "إس بي بي - 1 إم" باختلاف عمق الإطلاق، ويبدأ بأقصى مدى 17 مترا عند عمق 5 أمتار ثم 14 مترا عندما يزيد العمق لـ 10 أمتار، بينما يمكنه إصابة هدف على بعد 11 مترا عند عمق 20 مترا تحت الماء.كما يمكن استخدام هذا المسدس في مستويات حرارة مختلفة تتراوح بين 10 درجات تحت الصفر حتى 40 درجة مئوية.ويتميز تصميم هذا النوع من المسدسات بنظام إطلاق يدوي يستخدم أجزاء ميكانيكية يتم تعميرها يدويا مثل النظام المستخدم في بنادق الصيد.
© Photo / ROEمسدس روسي للاستخدام تحت الماء مخصص للقوات الخاصة
مسدس روسي للاستخدام تحت الماء مخصص للقوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Photo / ROE
تطور روسيا أسلحة هجومية خفيفة تستخدمها القوات البرية في الجيش الروسي وعشرات الجيوش حول العالم بكفاءة عالية، وفي ذات الوقت تطور أنواع خاصة من الأسلحة الخارقة التي يحتاجها أفراد القوات الخاصة تحت الماء.
ويشمل ذلك مسدسات هجومية طراز "إس بي بي - 1 إم" تم تصميمها لتدمير الأهداف البشرية المعادية تحت الماء بمدى يصل إلى 17 مترا ويختلف باختلاف عمق إطلاقها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
بندقية كورد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
"كورد"... معلومات عن البندقية الروسية الخارقة
15 أكتوبر, 10:23 GMT
والمسدس مصمم لإطلاق رصاصات خاصة أيا كان وضع الإطلاق إضافة إلى إمكانية استخدامه في الإطلاق المباشر عندما يصبح الهدف داخل نطاق التصويب.

المواصفات الفنية

العيار: 4.5 مم
الوزن دون طلقات: 0.95 كغ
الطول: 24.4 سم
العرض: 13.8 سم
الارتفاع: 25 سم
سرعة الطلقات: تتراوح بين 235 و250 متر/ ثانية
سعة المخزن: 4 طلقات
المدى تحت الماء: من 14 إلى 20 متر
المسدس الروسي بي إل كا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
بـ60 طلقة في الدقيقة... معلومات عن المسدس الروسي الخارق "بي إل كا"
1 مارس 2023, 13:57 GMT
ويختلف مدى المسدس الروسي "إس بي بي - 1 إم" باختلاف عمق الإطلاق، ويبدأ بأقصى مدى 17 مترا عند عمق 5 أمتار ثم 14 مترا عندما يزيد العمق لـ 10 أمتار، بينما يمكنه إصابة هدف على بعد 11 مترا عند عمق 20 مترا تحت الماء.
كما يمكن استخدام هذا المسدس في مستويات حرارة مختلفة تتراوح بين 10 درجات تحت الصفر حتى 40 درجة مئوية.
ويتميز تصميم هذا النوع من المسدسات بنظام إطلاق يدوي يستخدم أجزاء ميكانيكية يتم تعميرها يدويا مثل النظام المستخدم في بنادق الصيد.
© Sputnik"إم بي إل".. مسدس روسي بطلقات خارقة
إم بي إل.. مسدس روسي بطلقات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
"إم بي إل".. مسدس روسي بطلقات خارقة
© Sputnik
