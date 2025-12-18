https://sarabic.ae/20251218/إس-بي-بي---1-سلاح-روسي-خارق-تستخدمه-القوات-الخاصة-تحت-الماء-1108316524.html
"إس بي بي - 1".. سلاح روسي خارق تستخدمه القوات الخاصة تحت الماء
تطور روسيا أسلحة هجومية خفيفة تستخدمها القوات البرية في الجيش الروسي وعشرات الجيوش حول العالم بكفاءة عالية، وفي ذات الوقت تطور أنواع خاصة من الأسلحة الخارقة... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108316357_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_11c96063a142425e76934c8c1965229e.jpg
ويشمل ذلك مسدسات هجومية طراز "إس بي بي - 1 إم" تم تصميمها لتدمير الأهداف البشرية المعادية تحت الماء بمدى يصل إلى 17 مترا ويختلف باختلاف عمق إطلاقها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.والمسدس مصمم لإطلاق رصاصات خاصة أيا كان وضع الإطلاق إضافة إلى إمكانية استخدامه في الإطلاق المباشر عندما يصبح الهدف داخل نطاق التصويب.المواصفات الفنيةويختلف مدى المسدس الروسي "إس بي بي - 1 إم" باختلاف عمق الإطلاق، ويبدأ بأقصى مدى 17 مترا عند عمق 5 أمتار ثم 14 مترا عندما يزيد العمق لـ 10 أمتار، بينما يمكنه إصابة هدف على بعد 11 مترا عند عمق 20 مترا تحت الماء.كما يمكن استخدام هذا المسدس في مستويات حرارة مختلفة تتراوح بين 10 درجات تحت الصفر حتى 40 درجة مئوية.ويتميز تصميم هذا النوع من المسدسات بنظام إطلاق يدوي يستخدم أجزاء ميكانيكية يتم تعميرها يدويا مثل النظام المستخدم في بنادق الصيد.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108316357_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_c44355fe3823190807ee36deda92945d.jpg
تطور روسيا أسلحة هجومية خفيفة تستخدمها القوات البرية في الجيش الروسي وعشرات الجيوش حول العالم بكفاءة عالية، وفي ذات الوقت تطور أنواع خاصة من الأسلحة الخارقة التي يحتاجها أفراد القوات الخاصة تحت الماء.
ويشمل ذلك مسدسات هجومية
طراز "إس بي بي - 1 إم" تم تصميمها لتدمير الأهداف البشرية المعادية تحت الماء بمدى يصل إلى 17 مترا ويختلف باختلاف عمق إطلاقها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
والمسدس مصمم لإطلاق رصاصات خاصة أيا كان وضع الإطلاق إضافة إلى إمكانية استخدامه في الإطلاق
المباشر عندما يصبح الهدف داخل نطاق التصويب.
سرعة الطلقات: تتراوح بين 235 و250 متر/ ثانية
المدى تحت الماء: من 14 إلى 20 متر
ويختلف مدى المسدس الروسي
"إس بي بي - 1 إم" باختلاف عمق الإطلاق، ويبدأ بأقصى مدى 17 مترا عند عمق 5 أمتار ثم 14 مترا عندما يزيد العمق لـ 10 أمتار، بينما يمكنه إصابة هدف على بعد 11 مترا عند عمق 20 مترا تحت الماء.
كما يمكن استخدام هذا المسدس في مستويات حرارة مختلفة تتراوح بين 10 درجات تحت الصفر حتى 40 درجة مئوية.
ويتميز تصميم هذا النوع من المسدسات بنظام إطلاق يدوي يستخدم أجزاء ميكانيكية يتم تعميرها يدويا مثل النظام المستخدم في بنادق الصيد.