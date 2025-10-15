عربي
بث مباشر.. بوتين يجري محادثات مع الرئيس السوري في موسكو
"كورد"... معلومات عن البندقية الروسية الخارقة
"كورد"... معلومات عن البندقية الروسية الخارقة
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية التي تجمع بين بساطة التصميم وسهولة الاستخدام والقوة النيرانية العالية، إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنظمة رؤية... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
وتصنف "كورد" ضمن البنادق الهجومية الروسية، التي تم تصميمها بطرازين لتناسب مهام الهجوم والاستطلاع، إضافة إلى تمكينها من استخدام نوعين من الطلقات بأعيرة نارية مختلفة.وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن البندقية، مشيرا إلى أن النسخة المخصصة للاستطلاع يمكن تزويدها بكاتم صوت لزيادة قدرة الجنود على التخفي أثناء تنفيذ مهامها على الخطوط الأمامية.الطراز الأوليطلق عليه كورد "6 بي 67" ويستخدم طلقات عيار (5.45 * 39 مم) ويصل وزن البندقية دون طلقات وأجهزة رؤية إلى 3.5 كيلوغرام.ويشير الموقع إلى أن المدى الفعال لهذه البندقية يقدر بـ 800 متر، وهي مزودة بمخزن سعة 30 طلقة من ذات العيار.الطراز الثانييطلق عليه كورد "6 بي 68" ويستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 مم)، ووزن البندقية فارغة دون طلقات أو أجهزة رؤية يقدر بـ 3.5 كيلغرام، مثل النسخة السابقة.كما أن هذه البندقية بمدى فعال 800 متر أيضا، ومزودة بمخزن سعته 30 طلقة.ويشير الموقع إلى أن أبرز المزايا المشتركة بين النسختين هي أن كلاهما بمدى فعال كبير مقارنة بالبنادق الهجومية الأخرى، في ذات الوقت الذي تتميز فيه هذه النسخ بخفة الوزن وسهولة الاستخدام بفضل معدل ارتداء منخفض نتيجة تصميم أجزائها الميكانيكية بطريقة مبتكرة.
"كورد"... معلومات عن البندقية الروسية الخارقة

تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية التي تجمع بين بساطة التصميم وسهولة الاستخدام والقوة النيرانية العالية، إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنظمة رؤية ومكونات أخرى تسهم في توسيع مهامها القتالية.
وتصنف "كورد" ضمن البنادق الهجومية الروسية، التي تم تصميمها بطرازين لتناسب مهام الهجوم والاستطلاع، إضافة إلى تمكينها من استخدام نوعين من الطلقات بأعيرة نارية مختلفة.
بندقية القنص الروسية الخارقة أورسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
"أورسيس 12.7" الروسية... بندقية خارقة بنوعين من الأعيرة النارية
8 سبتمبر, 08:56 GMT
وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن البندقية، مشيرا إلى أن النسخة المخصصة للاستطلاع يمكن تزويدها بكاتم صوت لزيادة قدرة الجنود على التخفي أثناء تنفيذ مهامها على الخطوط الأمامية.

الطراز الأول

يطلق عليه كورد "6 بي 67" ويستخدم طلقات عيار (5.45 * 39 مم) ويصل وزن البندقية دون طلقات وأجهزة رؤية إلى 3.5 كيلوغرام.
ويشير الموقع إلى أن المدى الفعال لهذه البندقية يقدر بـ 800 متر، وهي مزودة بمخزن سعة 30 طلقة من ذات العيار.

الطراز الثاني

يطلق عليه كورد "6 بي 68" ويستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 مم)، ووزن البندقية فارغة دون طلقات أو أجهزة رؤية يقدر بـ 3.5 كيلغرام، مثل النسخة السابقة.
جندي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
للهجوم والقنص... بندقية روسية ثنائية الاستخدام
28 نوفمبر 2024, 14:57 GMT
كما أن هذه البندقية بمدى فعال 800 متر أيضا، ومزودة بمخزن سعته 30 طلقة.
ويشير الموقع إلى أن أبرز المزايا المشتركة بين النسختين هي أن كلاهما بمدى فعال كبير مقارنة بالبنادق الهجومية الأخرى، في ذات الوقت الذي تتميز فيه هذه النسخ بخفة الوزن وسهولة الاستخدام بفضل معدل ارتداء منخفض نتيجة تصميم أجزائها الميكانيكية بطريقة مبتكرة.
