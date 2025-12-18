اعتصام أمام "الأونروا" رفضا لسياساتها ووقف برنامج الشؤون الاجتماعية وتحذير من تداعيات إنسانية خطيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
اعتصام أمام "الأونروا" رفضا لسياساتها ووقف برنامج الشؤون الاجتماعية وتحذير من تداعيات إنسانية خطيرة
اعتصام أمام "الأونروا" رفضا لسياساتها ووقف برنامج الشؤون الاجتماعية وتحذير من تداعيات إنسانية خطيرة
اعتصام أمام "الأونروا" رفضا لسياساتها ووقف برنامج الشؤون الاجتماعية وتحذير من تداعيات إنسانية خطيرة

نفذت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الخميس، اعتصاما أمام المكتب الرئيسي لـ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، احتجاجًا على ما وصفه المشاركون بـ"السياسات التي تنتهجها الوكالة، ورفضًا لقرار إيقاف برنامج الشؤون الاجتماعية، محذرين من تداعياته الصحية والمعيشية، ولا سيما على المرضى.
ورفع المشاركون مطالب تتعلق برفض سياسات دمج المدارس وما ينتج عنها من اكتظاظ شديد في الصفوف، إضافة إلى ما اعتبروه إهمالًا من إدارة الأونروا لمطالب اللاجئين في العيش الكريم إلى حين العودة.
وفي هذا السياق، قالت روزالين العالي، وهي لاجئة فلسطينية قادمة من سوريا: "نحن موجودون هنا للمطالبة بحقوقنا، أولها حق العودة إلى فلسطين. كما طالبنا بالتواصل مع محامي الأونروا، إذ إن معظمنا يقيم في لبنان بطريقة غير نظامية بسبب عدم تجديد الإقامات، ما يقيّد حركة أبنائنا خارج المخيمات. أضف إلى ذلك الوعود بالمساعدات التي لم نحصل منها على شيء، فضلًا عن الاكتظاظ في المدارس حيث يضم الصف الواحد نحو 50 طالبًا".
من جهته، قال عدنان الرفاعي، أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين:
"نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال لجنة محايدة إلى المخيمات للاطلاع على أوضاع اللاجئين. الأونروا تقول إن 40% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، لكننا نؤكد أن الأمن الغذائي شبه معدوم، وهناك جوع مدقع، وكثافة سكانية عالية، ومنازل متلاصقة لا تصلها الشمس وبعضها مهدد بالانهيار. أما على الصعيد الصحي، فقد جرى تخفيض المساعدات من 60% إلى 20%. فهل تهدف السياسات الجديدة للأونروا إلى تهجير فئة وتوطين أخرى؟".
غارة جوية إسرائيلية في قرية طير دبا ، جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الجيش الإسرائيلي يهاجم منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة داخل لبنان
09:07 GMT
بدورها، قالت اللاجئة الفلسطينية خيرية سعيد يونس:
"لدينا كشعب فلسطيني مطالب وحقوق، والمسؤولة عنها هي الأمم المتحدة. الخدمات باتت سيئة جدًا، سواء في التعليم بسبب الاكتظاظ، أو في الطبابة حيث خُفّضت التغطية الدوائية، خصوصًا للأمراض المزمنة. نطالب بحقوقنا إلى حين العودة، ولن نملّ، وسنواصل الاعتصام يوميًا".
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت، يوم أمس، ما وصفته بـ"استهداف الأونروا وحرمانها من الخدمات الأساسية"، معتبرة ذلك "تصعيدًا خطيرًا وجريمة سياسية إسرائيلية متعمدة".
وجاء في بيان للوزارة أن دفع الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون يهدف إلى تشريع حرمان الأونروا من خدماتها الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسماح بمصادرة مقارها وممتلكاتها، يشكّل استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال.
وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا على وكالة الأونروا، محذرة من أن استهداف الوكالة لا يمس مؤسسة إنسانية فحسب، بل يهدد منظومة العمل الإنساني الدولي برمتها، ويشكّل محاولة لتجريم الإغاثة الإنسانية، واستمرارًا لسياسات الإبادة والتهجير والتجويع.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف حازمة وإجراءات فورية لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة للأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها دون عوائق، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، ومساءلتها عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في مسار تشريع استهداف الأونروا.
