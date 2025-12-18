https://sarabic.ae/20251218/اعتصام-أمام-الأونروا-رفضا-لسياساتها-ووقف-برنامج-الشؤون-الاجتماعية-وتحذير-من-تداعيات-إنسانية-خطيرة--1108303574.html

اعتصام أمام "الأونروا" رفضا لسياساتها ووقف برنامج الشؤون الاجتماعية وتحذير من تداعيات إنسانية خطيرة

نفذت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الخميس، اعتصاما أمام المكتب الرئيسي لـ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، احتجاجًا على ما... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

ورفع المشاركون مطالب تتعلق برفض سياسات دمج المدارس وما ينتج عنها من اكتظاظ شديد في الصفوف، إضافة إلى ما اعتبروه إهمالًا من إدارة الأونروا لمطالب اللاجئين في العيش الكريم إلى حين العودة.وفي هذا السياق، قالت روزالين العالي، وهي لاجئة فلسطينية قادمة من سوريا: "نحن موجودون هنا للمطالبة بحقوقنا، أولها حق العودة إلى فلسطين. كما طالبنا بالتواصل مع محامي الأونروا، إذ إن معظمنا يقيم في لبنان بطريقة غير نظامية بسبب عدم تجديد الإقامات، ما يقيّد حركة أبنائنا خارج المخيمات. أضف إلى ذلك الوعود بالمساعدات التي لم نحصل منها على شيء، فضلًا عن الاكتظاظ في المدارس حيث يضم الصف الواحد نحو 50 طالبًا".من جهته، قال عدنان الرفاعي، أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين:"نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال لجنة محايدة إلى المخيمات للاطلاع على أوضاع اللاجئين. الأونروا تقول إن 40% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، لكننا نؤكد أن الأمن الغذائي شبه معدوم، وهناك جوع مدقع، وكثافة سكانية عالية، ومنازل متلاصقة لا تصلها الشمس وبعضها مهدد بالانهيار. أما على الصعيد الصحي، فقد جرى تخفيض المساعدات من 60% إلى 20%. فهل تهدف السياسات الجديدة للأونروا إلى تهجير فئة وتوطين أخرى؟".بدورها، قالت اللاجئة الفلسطينية خيرية سعيد يونس:"لدينا كشعب فلسطيني مطالب وحقوق، والمسؤولة عنها هي الأمم المتحدة. الخدمات باتت سيئة جدًا، سواء في التعليم بسبب الاكتظاظ، أو في الطبابة حيث خُفّضت التغطية الدوائية، خصوصًا للأمراض المزمنة. نطالب بحقوقنا إلى حين العودة، ولن نملّ، وسنواصل الاعتصام يوميًا".وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت، يوم أمس، ما وصفته بـ"استهداف الأونروا وحرمانها من الخدمات الأساسية"، معتبرة ذلك "تصعيدًا خطيرًا وجريمة سياسية إسرائيلية متعمدة".وجاء في بيان للوزارة أن دفع الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون يهدف إلى تشريع حرمان الأونروا من خدماتها الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسماح بمصادرة مقارها وممتلكاتها، يشكّل استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال.وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف حازمة وإجراءات فورية لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة للأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها دون عوائق، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، ومساءلتها عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في مسار تشريع استهداف الأونروا.

