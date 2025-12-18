"الأركان الروسية" تعلن تشكيل أول فرقة للدفاع الجوي الصاروخي مجهزة بمنظومة صواريخ "إس-500"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/الأركان-الروسية-تعلن-تشكيل-أول-فرقة-للدفاع-الجوي-الصاروخي-مجهزة-بمنظومة-صواريخ-إس-500-1108305123.html
"الأركان الروسية" تعلن تشكيل أول فرقة للدفاع الجوي الصاروخي مجهزة بمنظومة صواريخ "إس-500"
"الأركان الروسية" تعلن تشكيل أول فرقة للدفاع الجوي الصاروخي مجهزة بمنظومة صواريخ "إس-500"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، تشكيل أول فرقة دفاع جوي- صاروخي مجهزة بمنظومة صواريخ "إس-500 " المضادة... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T15:11+0000
2025-12-18T15:11+0000
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101473/71/1014737198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52c2f06309d40157ef3f18562941e7e0.jpg
وقال غيراسيموف، خلال إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في موسكو: "لتعزيز قدرات منظومة الدفاع الجوي الفضائي، تم تشكيل فرقة دفاع جوي- صاروخي مجهزة بمنظومة صواريخ "إس-500 " المضادة للطائرات".تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تمكن جيشها من التصدي لأي هدف جوي معاد في جميع النطاقات البعيدة والمتوسطة والقصيرة داخل الغلاف الجوي للأرض أو خارجه.ويمثل كل نظام دفاع جوي جزءا من نطاقات متداخلة لا يمكن لأي هدف جوي سواء كان صاروخا باليستيا أو مجنحا اختراقه، إضافة إلى قدرتها على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية المأهولة والمسيرة.وأورد تقرير نشرته "سبوتنيك" (النسخة الإنجليزية)، قائمة تضم 6 أنظمة دفاع جوي، قال إنها تأتي على رأس قائمة أفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، التي يمكنها معا أن تكون شبكة دفاعية لا يمكن اختراقها.أنظمة "تور"تصنف "تور - إم" ضمن منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.وتمتلك صواريخ منظومات "تور – إم"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية وتدميرها ويشمل ذلك الطائرات المأهولة والمسيرة والصواريخ المجنحة والقنابل الذكية في مدى يصل إلى 20 كيلومترا وارتفاع يصل إلى 12 كيلومترا.أنظمة "بوك"تعمل تلك الأنظمة على مركبات متحركة، تمنحها مرونة كبيرة في الحركة، وقدرة على الحشد في أي موقع جغرافي ضمن منظومة دفاعية متكاملة أو تنفيذ مهام في نطاق محدد بصورة مستقلة.وتم تصميم تلك الصواريخ لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف جوية بواسطة صواريخ "أرض - جو"، تستطيع إسقاط المروحيات والمقاتلات والصواريخ المجنحة في مدى 85 كيلومترا وارتفاعات تصل إلى 35 كيلومترا.أنظمة "بانتسير إس - 1"منظومة دفاعية مصممة بنظامي إطلاق للصواريخ والمدفعية توفر حماية متعددة الطبقات ضد الأهداف الجوية خلال الاشتباك معها بالصواريخ التي يصل عددها لـ 12 صاروخا في مدى 30 كيلومترا وبالمدفعية في مدى 4 كيلومترات.أنظمة "إس - 300"أحد أول الأنظمة الدفاعية الصاروخية التي يمكنها الاشتباك مع عدة أهداف في وقت واحد بمدى يصل إلى 200 كيلومتر وارتفاعات تصل إلى 30 كلم.صممت روسيا أنظمة "إس - 300" لتدمير جميع أنواع الطائرات الحربية والصواريخ المجنحة والباليستية في مدى تغطيتها بكفاءة عالية.أنظمة "إس - 400"صممت روسيا نظام "إس - 400" لإطلاق أنواع مختلفة من صواريخ "أرض - جو" يمكنها تدمير قائمة من الأهداف الجوية تشمل الطائرات الحربية والمسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة.يصل مدى الاشتباك الخاص بأنظمة "إس - 400" إلى 400 كيلومتر، ويمكنها تدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات تقدر بـ 35 كلم، ويصل عدد الأهداف التي يمكنها تتبعها والاشتباك معها في وقت واحد إلى 80 هدفا ويشمل ذلك الأهداف الشبحية.أنظمة "إس - 500"منظومة "إس 500" المخيفة يمكنها الاشتباك مع صواريخ معادية وإسقاطها على بعد مئات الكيلومترات من موقع إطلاقها.ولفت التقرير إلى أن "إس - 500" مصممة لتدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المزودة برؤوس نووية خلال تحليقها في المدارات الفضائية المنخفضة، كما يمكنها الاشتباك مع الصواريخ فرط الصوتية الاستراتيجية التي تمتلك أحدث تقنيات الصواريخ الهجومية على الإطلاق.
https://sarabic.ae/20251218/غيراسيموف-إذا-استأنفت-الولايات-المتحدة-التجارب-النووية-فإن-روسيا-ترد-بإجراءات-مناسبة-1108302912.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101473/71/1014737198_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_014eee39d04eacbad7e0c53917220134.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"الأركان الروسية" تعلن تشكيل أول فرقة للدفاع الجوي الصاروخي مجهزة بمنظومة صواريخ "إس-500"

15:11 GMT 18.12.2025
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ إس - 500
صواريخ إس - 500 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Anton Denisov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، تشكيل أول فرقة دفاع جوي- صاروخي مجهزة بمنظومة صواريخ "إس-500 " المضادة للطائرات في القوات الجوية الفضائية الروسية.
وقال غيراسيموف، خلال إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في موسكو: "لتعزيز قدرات منظومة الدفاع الجوي الفضائي، تم تشكيل فرقة دفاع جوي- صاروخي مجهزة بمنظومة صواريخ "إس-500 " المضادة للطائرات".
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تمكن جيشها من التصدي لأي هدف جوي معاد في جميع النطاقات البعيدة والمتوسطة والقصيرة داخل الغلاف الجوي للأرض أو خارجه.
وتتميز شبكة الدفاع الجوي الروسية بتنوع أنظمتها التي تسمح بتوفير الحماية الجوية ضد أهداف تحلق من ارتفاع عدة أمتار حتى بضعة كيلومترات.
ويمثل كل نظام دفاع جوي جزءا من نطاقات متداخلة لا يمكن لأي هدف جوي سواء كان صاروخا باليستيا أو مجنحا اختراقه، إضافة إلى قدرتها على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية المأهولة والمسيرة.
وأورد تقرير نشرته "سبوتنيك" (النسخة الإنجليزية)، قائمة تضم 6 أنظمة دفاع جوي، قال إنها تأتي على رأس قائمة أفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، التي يمكنها معا أن تكون شبكة دفاعية لا يمكن اختراقها.

أنظمة "تور"

تصنف "تور - إم" ضمن منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.
وتمتلك صواريخ منظومات "تور – إم"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية وتدميرها ويشمل ذلك الطائرات المأهولة والمسيرة والصواريخ المجنحة والقنابل الذكية في مدى يصل إلى 20 كيلومترا وارتفاع يصل إلى 12 كيلومترا.

أنظمة "بوك"

تعمل تلك الأنظمة على مركبات متحركة، تمنحها مرونة كبيرة في الحركة، وقدرة على الحشد في أي موقع جغرافي ضمن منظومة دفاعية متكاملة أو تنفيذ مهام في نطاق محدد بصورة مستقلة.
وتم تصميم تلك الصواريخ لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف جوية بواسطة صواريخ "أرض - جو"، تستطيع إسقاط المروحيات والمقاتلات والصواريخ المجنحة في مدى 85 كيلومترا وارتفاعات تصل إلى 35 كيلومترا.
رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
غيراسيموف: إذا استأنفت الولايات المتحدة التجارب النووية فإن روسيا ترد بإجراءات مناسبة
14:24 GMT

أنظمة "بانتسير إس - 1"

منظومة دفاعية مصممة بنظامي إطلاق للصواريخ والمدفعية توفر حماية متعددة الطبقات ضد الأهداف الجوية خلال الاشتباك معها بالصواريخ التي يصل عددها لـ 12 صاروخا في مدى 30 كيلومترا وبالمدفعية في مدى 4 كيلومترات.

أنظمة "إس - 300"

أحد أول الأنظمة الدفاعية الصاروخية التي يمكنها الاشتباك مع عدة أهداف في وقت واحد بمدى يصل إلى 200 كيلومتر وارتفاعات تصل إلى 30 كلم.
صممت روسيا أنظمة "إس - 300" لتدمير جميع أنواع الطائرات الحربية والصواريخ المجنحة والباليستية في مدى تغطيتها بكفاءة عالية.

أنظمة "إس - 400"

صممت روسيا نظام "إس - 400" لإطلاق أنواع مختلفة من صواريخ "أرض - جو" يمكنها تدمير قائمة من الأهداف الجوية تشمل الطائرات الحربية والمسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة.
يصل مدى الاشتباك الخاص بأنظمة "إس - 400" إلى 400 كيلومتر، ويمكنها تدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات تقدر بـ 35 كلم، ويصل عدد الأهداف التي يمكنها تتبعها والاشتباك معها في وقت واحد إلى 80 هدفا ويشمل ذلك الأهداف الشبحية.

أنظمة "إس - 500"

منظومة "إس 500" المخيفة يمكنها الاشتباك مع صواريخ معادية وإسقاطها على بعد مئات الكيلومترات من موقع إطلاقها.

تمثل هذه المنظومة الجيل التالي من أنظمة الدفاع الجوي الروسية التي يمكن أن يصل مداها لـ 600 كيلومتر ويمكنها الاشتباك مع أهداف تحلق على ارتفاعات تصل إلى 200 كيلومتر، ما يعني قدرة غير محدودة على التصدي للأهداف المعادية داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض.

ولفت التقرير إلى أن "إس - 500" مصممة لتدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المزودة برؤوس نووية خلال تحليقها في المدارات الفضائية المنخفضة، كما يمكنها الاشتباك مع الصواريخ فرط الصوتية الاستراتيجية التي تمتلك أحدث تقنيات الصواريخ الهجومية على الإطلاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала