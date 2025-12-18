عربي
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
الأضخم في تاريخ إسرائيل.. ألمانيا توسع صفقة صواريخ "حيتس 3"
الأضخم في تاريخ إسرائيل.. ألمانيا توسع صفقة صواريخ "حيتس 3"
وافق البرلمان الألماني على توسيع صفقة شراء منظومة صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية بقيمة 3.1 مليارات دولار إضافية. 18.12.2025
وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن قيمة الصفقة الإجمالية قد ارتفعت إلى أكثر من 6.7 مليارات دولار، في أكبر صفقة تصدير أسلحة في تاريخ إسرائيل.فيما أوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التوسعة الجديدة تُكمل صفقة بيع منظومة الدفاع الجوي أو صواريخ "حيتس 3" لألمانيا، والتي تم تقويعها قبل نحو عامين بقيمة 3.6 مليارات دولار. وأشارت إلى أن الاتفاق الموسع ينص على زيادة كبيرة في وتيرة إنتاج صواريخ الاعتراض وقاذفات المنظومة "حيتس 3"، على أن تُسلَّم للجيش الألماني، بما من شأنه تعزيز قدراته في مجال الدفاع الجوي بعيد المدى.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرح بأن "مصادقة البوندستاغ على توسيع صفقة حيتس 3 تعبر عن الثقة العميقة التي تمنحها ألمانيا لإسرائيل، لقدراتها التكنولوجية، وللالتزام المشترك بحماية المدنيين في مواجهة تهديدات متصاعدة".وأضاف كاتس أن "الحديث يدور عن شراكة إستراتيجية من الدرجة الأولى، تستند إلى رؤية أمنية بعيدة المدى"، معتبرًا أن عائدات الصفقة "ستُسهم في تعزيز بناء القوة العسكرية، وضمان التفوق النوعي لإسرائيل في السنوات المقبلة".وجاءت صفقة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "حيتس 3" ضمن حزمة إنفاق جديدة صادق عليها البرلمان الألماني، أمس الأربعاء، بقيمة تقارب 59 مليار دولار لتجهيز القوات المسلحة الألمانية في إطار تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديد الروسي، وفق وزارة الدفاع الألمانية.
الأضخم في تاريخ إسرائيل.. ألمانيا توسع صفقة صواريخ "حيتس 3"

09:31 GMT 18.12.2025
وافق البرلمان الألماني على توسيع صفقة شراء منظومة صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية بقيمة 3.1 مليارات دولار إضافية.
وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن قيمة الصفقة الإجمالية قد ارتفعت إلى أكثر من 6.7 مليارات دولار، في أكبر صفقة تصدير أسلحة في تاريخ إسرائيل.
فيما أوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التوسعة الجديدة تُكمل صفقة بيع منظومة الدفاع الجوي أو صواريخ "حيتس 3" لألمانيا، والتي تم تقويعها قبل نحو عامين بقيمة 3.6 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن الاتفاق الموسع ينص على زيادة كبيرة في وتيرة إنتاج صواريخ الاعتراض وقاذفات المنظومة "حيتس 3"، على أن تُسلَّم للجيش الألماني، بما من شأنه تعزيز قدراته في مجال الدفاع الجوي بعيد المدى.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرح بأن "مصادقة البوندستاغ على توسيع صفقة حيتس 3 تعبر عن الثقة العميقة التي تمنحها ألمانيا لإسرائيل، لقدراتها التكنولوجية، وللالتزام المشترك بحماية المدنيين في مواجهة تهديدات متصاعدة".
وأضاف كاتس أن "الحديث يدور عن شراكة إستراتيجية من الدرجة الأولى، تستند إلى رؤية أمنية بعيدة المدى"، معتبرًا أن عائدات الصفقة "ستُسهم في تعزيز بناء القوة العسكرية، وضمان التفوق النوعي لإسرائيل في السنوات المقبلة".
وجاءت صفقة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "حيتس 3" ضمن حزمة إنفاق جديدة صادق عليها البرلمان الألماني، أمس الأربعاء، بقيمة تقارب 59 مليار دولار لتجهيز القوات المسلحة الألمانية في إطار تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديد الروسي، وفق وزارة الدفاع الألمانية.
