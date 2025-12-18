الإمارات ترفع الجاهزية لمواجهة العاصفة المطرية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الإمارات ترفع الجاهزية لمواجهة العاصفة المطرية
الإمارات ترفع الجاهزية لمواجهة العاصفة المطرية
الإمارات ترفع الجاهزية لمواجهة العاصفة المطرية

العاصفة المطرية الإمارات
العاصفة المطرية الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Basil Shartouh
باسل شرتوح
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الإمارات، أن "الجهات المعنية رفعت مستوى الجاهزية لمواجهة العاصفة المطرية التي تشهدها البلاد، عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السكان والزوار".
وأعلنت بلدية الشارقة إغلاق جميع الحدائق العامة، يومي الخميس والجمعة، فيما أغلقت القرية العالمية في دبي أبوابها مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، كما نشرت شرطة دبي فرق البحث والإنقاذ في 22 نقطة برية وبحرية على مستوى الإمارة للتعامل مع أي طارئ.

ووجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للعمل عن بعد لموظفي الجهات الحكومية وذلك يوم الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في ظل الأحوال الجوية السائدة.

فيما دعت شركة طيران الإمارات مسافريها من أبوظبي خلال الفترة ما بين 18 ديسمبر حتى منتصف نهار 19 ديسمبر الجاري إلى الوصول للمطار قبل موعد رحلاتهم بأربع ساعات على الأقل نظرا للأحوال الجوية التي تشهدها الدولة.

وشهدت رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، ما أدى إلى سيول جارفة في بعض الأودية وارتفاع منسوب المياه في الشوارع، بينما تفاوتت شدة الأمطار في بقية الإمارات بين المتوسطة والغزيرة، مع تسجيل تجمعات مائية في مناطق متفرقة من عجمان والفجيرة وأم القيوين.

ثاني أكسيد الكربون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
الإمارات تسجل براءة اختراع تقنية رائدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من النفايات الصناعية
15 ديسمبر, 09:20 GMT

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي وآخر علوي، ما يسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي بين 18 و19 ديسمبر، مع توقع استمرار هطول الأمطار على فترات متقطعة واضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان رسمي، أن "جميع الجهات الخدمية والبلدية تعمل وفق خطط الطوارئ المعتمدة، مع متابعة ميدانية لحركة المرور وتجمعات المياه، مشدداً على أن الأولوية القصوى هي سلامة السكان واستمرارية الخدمات الأساسية".
كما دعت شرطة دبي المواطنين والمقيمين والسياح، إلى تجنب ارتياد البحر أو استخدام الوسائل البحرية المختلفة، حفاظاً على سلامتهم، وأكدت أن المخالفين لتعليمات السلامة المرورية، خصوصًا التجمهر قرب الأودية والسدود، سيواجهون غرامات مشددة وفق القوانين المرورية المعمول بها.
