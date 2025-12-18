https://sarabic.ae/20251218/الإمارات-ترتفع-الجاهزية-لمواجهة-العاصفة-المطرية-1108304468.html
الإمارات ترفع الجاهزية لمواجهة العاصفة المطرية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الإمارات، أن "الجهات المعنية رفعت مستوى الجاهزية لمواجهة العاصفة المطرية التي تشهدها البلاد، عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية
ووجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للعمل عن بعد لموظفي الجهات الحكومية وذلك يوم الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في ظل الأحوال الجوية السائدة.

وشهدت رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، ما أدى إلى سيول جارفة في بعض الأودية وارتفاع منسوب المياه في الشوارع، بينما تفاوتت شدة الأمطار في بقية الإمارات بين المتوسطة والغزيرة، مع تسجيل تجمعات مائية في مناطق متفرقة من عجمان والفجيرة وأم القيوين.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي وآخر علوي، ما يسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي بين 18 و19 ديسمبر، مع توقع استمرار هطول الأمطار على فترات متقطعة واضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.
14:56 GMT 18.12.2025 (تم التحديث: 15:01 GMT 18.12.2025)
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الإمارات، أن "الجهات المعنية رفعت مستوى الجاهزية لمواجهة العاصفة المطرية التي تشهدها البلاد، عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السكان والزوار".
وأعلنت بلدية الشارقة إغلاق جميع الحدائق العامة، يومي الخميس والجمعة، فيما أغلقت القرية العالمية في دبي أبوابها مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، كما نشرت شرطة دبي فرق البحث والإنقاذ في 22 نقطة برية وبحرية على مستوى الإمارة للتعامل مع أي طارئ.
ووجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للعمل عن بعد لموظفي الجهات الحكومية وذلك يوم الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في ظل الأحوال الجوية السائدة.
فيما دعت شركة طيران الإمارات مسافريها من أبوظبي خلال الفترة ما بين 18 ديسمبر حتى منتصف نهار 19 ديسمبر الجاري إلى الوصول للمطار قبل موعد رحلاتهم بأربع ساعات على الأقل نظرا للأحوال الجوية التي تشهدها الدولة.
وشهدت رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، ما أدى إلى سيول جارفة في بعض الأودية وارتفاع منسوب المياه في الشوارع، بينما تفاوتت شدة الأمطار في بقية الإمارات بين المتوسطة والغزيرة، مع تسجيل تجمعات مائية في مناطق متفرقة من عجمان والفجيرة وأم القيوين.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي وآخر علوي، ما يسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي بين 18 و19 ديسمبر، مع توقع استمرار هطول الأمطار على فترات متقطعة واضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان رسمي، أن "جميع الجهات الخدمية والبلدية تعمل وفق خطط الطوارئ المعتمدة، مع متابعة ميدانية لحركة المرور وتجمعات المياه، مشدداً على أن الأولوية القصوى هي سلامة السكان واستمرارية الخدمات الأساسية".
كما دعت شرطة دبي المواطنين والمقيمين والسياح، إلى تجنب ارتياد البحر أو استخدام الوسائل البحرية المختلفة، حفاظاً على سلامتهم، وأكدت أن المخالفين لتعليمات السلامة المرورية، خصوصًا التجمهر قرب الأودية والسدود، سيواجهون غرامات مشددة وفق القوانين المرورية المعمول بها.