https://sarabic.ae/20251218/القوات-الروسية-تدمر-77-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1108290952.html
القوات الروسية تدمر 77 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 77 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T04:49+0000
2025-12-18T04:49+0000
2025-12-18T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104179/06/1041790663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa39214af80e1b1f455d309ba1e54552.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 كانون الأول/ديسمبر وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 18 كانون الأول/ديسمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر معقلاً أوكرانياً في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251218/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تحيد-قائدا-عسكريا-أوكرانيا-وأفراد-مجموعته-في-خاركوف-1108290816.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104179/06/1041790663_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_11d41f7baf20a11ff6309b246c142c06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر 77 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 كانون الأول/ديسمبر وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 18 كانون الأول/ديسمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت أن الدفاعات الجوية "اعترضت 47 مسيرة بين الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 كانون الأول/ديسمبر والساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 18 كانون الأول/ديسمبر فوق مناطق بريانسك وبيلغورود وروستوف وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.