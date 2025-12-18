عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251218/القوات-الروسية-تدمر-77-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1108290952.html
القوات الروسية تدمر 77 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 77 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104179/06/1041790663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa39214af80e1b1f455d309ba1e54552.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 كانون الأول/ديسمبر وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 18 كانون الأول/ديسمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر معقلاً أوكرانياً في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251218/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تحيد-قائدا-عسكريا-أوكرانيا-وأفراد-مجموعته-في-خاركوف-1108290816.html
سبوتنيك عربي
الأخبار
القوات الروسية تدمر 77 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

04:49 GMT 18.12.2025
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور"إس-300" (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 كانون الأول/ديسمبر وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 18 كانون الأول/ديسمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأردفت أن الدفاعات الجوية "اعترضت 47 مسيرة بين الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 كانون الأول/ديسمبر والساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 18 كانون الأول/ديسمبر فوق مناطق بريانسك وبيلغورود وروستوف وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود".

إطلاق النار من مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد قائدا عسكريا أوكرانيا وأفراد مجموعته في خاركوف
04:45 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر معقلاً أوكرانياً في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
