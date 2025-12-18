https://sarabic.ae/20251218/القوات-الروسية-تدمر-معقلاً-أوكرانياً-في-مقاطعة-سومي--وزارة-الدفاع-1108290368.html
القوات الروسية تدمر معقلاً أوكرانياً في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات مدفعية تابعة لقوات "تولا" المجوقلة، دمرت معقلاً للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070502390_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e72d2170ab965274b9aa3360535ea739.jpg
وأفادت الوزارة: "نفذت وحدات المدفعية التابعة لقوات الحرس المجوقلة "تولا"، من مرتبات قوات الشمال، عمليات قصف ناجحة ضد العدو في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي.وأضافت الوزارة: "وتهدف هذه العمليات إلى إنشاء منطقة أمنية موثوقة بالقرب من حدود روسيا الاتحادية".وأضافت الوزارة: "تم نشر طاقم مدفع هاوتزر من طراز غياتسينت- بي عيار 152 ملم لتدميره (المعقل)، ووجه رجال المدفعية، من موقع إطلاق نار غير مباشر، ضربة دقيقة إلى تجمع القوات المعادية". وختم البيان: "ونتيجةً للقصف، تكبد الجانب الأوكراني خسائر فادحة، وتعطلت خططه الدفاعية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وأفادت الوزارة: "نفذت وحدات المدفعية التابعة لقوات الحرس المجوقلة "تولا"، من مرتبات قوات الشمال، عمليات قصف ناجحة ضد العدو في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي.
وأضافت الوزارة: "وتهدف هذه العمليات إلى إنشاء منطقة أمنية موثوقة بالقرب من حدود روسيا الاتحادية".
وكشفت عمليات الاستطلاع الجوي عن معقل محصن للقوات المسلحة الأوكرانية يضم معدات وجنود مشاة.
وأضافت الوزارة: "تم نشر طاقم مدفع هاوتزر من طراز غياتسينت- بي عيار 152 ملم لتدميره (المعقل)، ووجه رجال المدفعية، من موقع إطلاق نار غير مباشر، ضربة دقيقة إلى تجمع القوات المعادية".
وختم البيان: "ونتيجةً للقصف، تكبد الجانب الأوكراني خسائر فادحة، وتعطلت خططه الدفاعية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.