18.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
الأخبار
أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بمقتل نائب قائد سرية الطائرات المسيرة في اللواء 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى عدد من مشغلي الطائرات المسيّرة الأوكرانية، قرب مدينة فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.
وقالت الوكالة: "قرب فولشانسك، دمرت غارة جوية بطائرة مسيّرة سيارة تابعة للواء المشاة الـ58 المستقل المؤلل، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تقل نائب قائد سرية الطائرات المسيّرة التابعة للواء وعدداً من الأفراد الآخرين".
وتحقق القوات الروسية، تقدما كبيرا على محور خاركوف، وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات المسلحة الروسية قامت بتحرير بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، إضافة للتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة
: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، نتيجة لعمليات عسكرية مكثفة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.