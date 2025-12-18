https://sarabic.ae/20251218/المتحدث-العسكري-لـالانتقالي-الجنوبي-عملية-الحسم-هدفها-دحر-الإرهاب-جنوبي-اليمن-1108314952.html

المتحدث العسكري لـ"الانتقالي الجنوبي": عملية "الحسم" هدفها دحر الإرهاب جنوبي اليمن

المتحدث العسكري لـ"الانتقالي الجنوبي": عملية "الحسم" هدفها دحر الإرهاب جنوبي اليمن

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، محمد النقيب، أن عملية "الحسم"، التي أطلقتها قوات الانتقالي الجنوبي قبل أيام، هدفها قطع "الحبل السري"... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-18T20:45+0000

2025-12-18T20:45+0000

2025-12-18T20:45+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092592019_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_9865fc76edc63b8bf6872217822ca35d.jpg

وقال النقيب، في تصريحات لـ"سبوتينك"، اليوم الخميس، إنه "استكمالا لعمية (سهام الشرق)، التي انطلقت في 22 آب/ أغسطس 2022، لمواجهة التهديدات المتصاعدة ضمن مخططات وتحركات تحالف ثلاثي الشر والإرهاب: الحوثيون والقاعدة والإخوان، أطلقت قوات الجنوب قبل أيام، عملية الحسم، والتي تهدف إلى قطع الحبل السري لجماعة الحوثي الذي يغذي عناصر تنظيم القاعدة بالسلاح والطيران المسير وأجهزة التفجير عن بعد".وأضاف أن "الإرهاب كان وما زال أداة ووسيلة احتلال للجنوب منذ غزوه صيف عام 1994.. وكانت محافظة أبين من أكثر محافظات الجنوب استهدافا، نظرا لموقعها وأهميتها، ولكونها خاصرة الربط بين شرق الجنوب وغربه عوضا عن أهميتها الاقتصادية والثقافية وأدوار أبنائها النضالية".وأكد أن "قواتنا المسلحة الجنوبية وبدعم من دول التحالف العربي اضطلعت بدورها ومسؤولياتها في مكافحة الإرهاب وواجبها إزاء مواطنينا وتمكنت من تحرير كل مدن أبين منها مديريات المنطقة الوسطى ودك أوكار تنظيم القاعدة".وأوضح النقيب أنه فيما يتعلق بحرمان العناصر "الإرهابية" من مناطق آمنة فقد تحقق ذلك في عملية "سهام الشرق" بعد دك أوكارها لكنها عناصر وقيادات ميدانية وبعد طردها، وجدت من محافظة البيضاء المحاذية والواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المأوى البديل ومعسكرات تجميع وتدريب وإعادة توجيه نحو محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين، لافتا إلى أن هدف "عملية الحسم" هو قطع إمدادات الحوثي لهذه العناصر الإرهابية.وشدد المتحدث العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، على أهمية مشاركة السكان المحليين في تحديد مواقع التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أن التفاعل الشعبي والإسناد المجتمعي "للقوات المسلحة الجنوبية" في كل عمليات مكافحة الإرهاب أحد أهم عوامل كسب المعركة وتحقيق الانتصارات.وأشار إلى أن "الجنوب كبيئة اجتماعية وجغرافية طاردة للإرهاب.. وأبناء شعبنا في محافظة أبين ومن خلال اللجان الشعبية بقيادة الشهيد القائد البطل عبد اللطيف السيد أسقطوا في عام 2013، ما كان يسمى بولاية وقار التابعة لأنصار الشريعة الإرهابي، وكانوا ومازالوا السند المؤازر لقواتهم المسلحة الجنوبية".ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990، مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20251217/غوتيريش-يحذر-من-إجراءات-أحادية-في-شرق-اليمن-ويدعو-للحوار-وخفض-التصعيد-1108287807.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الحرب على اليمن