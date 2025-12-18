المتحدث العسكري لـ"الانتقالي الجنوبي": عملية "الحسم" هدفها دحر الإرهاب جنوبي اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
المتحدث العسكري لـ"الانتقالي الجنوبي": عملية "الحسم" هدفها دحر الإرهاب جنوبي اليمن
المتحدث العسكري لـ"الانتقالي الجنوبي": عملية "الحسم" هدفها دحر الإرهاب جنوبي اليمن
المتحدث العسكري لـ"الانتقالي الجنوبي": عملية "الحسم" هدفها دحر الإرهاب جنوبي اليمن
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، محمد النقيب، أن عملية "الحسم"، التي أطلقتها قوات الانتقالي الجنوبي قبل أيام، هدفها قطع "الحبل السري"... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
المتحدث العسكري لـ"الانتقالي الجنوبي": عملية "الحسم" هدفها دحر الإرهاب جنوبي اليمن

20:45 GMT 18.12.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالمقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية في اليمن
المقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أكد المتحدث العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، محمد النقيب، أن عملية "الحسم"، التي أطلقتها قوات الانتقالي الجنوبي قبل أيام، هدفها قطع "الحبل السري" لجماعة "أنصار الله" الذي "يغذي تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)".
وقال النقيب، في تصريحات لـ"سبوتينك"، اليوم الخميس، إنه "استكمالا لعمية (سهام الشرق)، التي انطلقت في 22 آب/ أغسطس 2022، لمواجهة التهديدات المتصاعدة ضمن مخططات وتحركات تحالف ثلاثي الشر والإرهاب: الحوثيون والقاعدة والإخوان، أطلقت قوات الجنوب قبل أيام، عملية الحسم، والتي تهدف إلى قطع الحبل السري لجماعة الحوثي الذي يغذي عناصر تنظيم القاعدة بالسلاح والطيران المسير وأجهزة التفجير عن بعد".
وأضاف أن "الإرهاب كان وما زال أداة ووسيلة احتلال للجنوب منذ غزوه صيف عام 1994.. وكانت محافظة أبين من أكثر محافظات الجنوب استهدافا، نظرا لموقعها وأهميتها، ولكونها خاصرة الربط بين شرق الجنوب وغربه عوضا عن أهميتها الاقتصادية والثقافية وأدوار أبنائها النضالية".

وأشار النقيب إلى أن "التنظيمات الإرهابية اتخذت وتحت غطاء جماعة الإخوان (المسلمين) من بعض مناطق أبين كمعسكرات وأوكار رئيسية كوادي عومران، نظرا لقربها من بنك الأهداف للتنظيم ونقصد ممرات الملاحة الدولية".

وأكد أن "قواتنا المسلحة الجنوبية وبدعم من دول التحالف العربي اضطلعت بدورها ومسؤولياتها في مكافحة الإرهاب وواجبها إزاء مواطنينا وتمكنت من تحرير كل مدن أبين منها مديريات المنطقة الوسطى ودك أوكار تنظيم القاعدة".
وأوضح النقيب أنه فيما يتعلق بحرمان العناصر "الإرهابية" من مناطق آمنة فقد تحقق ذلك في عملية "سهام الشرق" بعد دك أوكارها لكنها عناصر وقيادات ميدانية وبعد طردها، وجدت من محافظة البيضاء المحاذية والواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المأوى البديل ومعسكرات تجميع وتدريب وإعادة توجيه نحو محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين، لافتا إلى أن هدف "عملية الحسم" هو قطع إمدادات الحوثي لهذه العناصر الإرهابية.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
غوتيريش يحذر من إجراءات أحادية في شرق اليمن ويدعو للحوار وخفض التصعيد
أمس, 23:10 GMT
وشدد المتحدث العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، على أهمية مشاركة السكان المحليين في تحديد مواقع التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أن التفاعل الشعبي والإسناد المجتمعي "للقوات المسلحة الجنوبية" في كل عمليات مكافحة الإرهاب أحد أهم عوامل كسب المعركة وتحقيق الانتصارات.
وأشار إلى أن "الجنوب كبيئة اجتماعية وجغرافية طاردة للإرهاب.. وأبناء شعبنا في محافظة أبين ومن خلال اللجان الشعبية بقيادة الشهيد القائد البطل عبد اللطيف السيد أسقطوا في عام 2013، ما كان يسمى بولاية وقار التابعة لأنصار الشريعة الإرهابي، وكانوا ومازالوا السند المؤازر لقواتهم المسلحة الجنوبية".
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990، مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
