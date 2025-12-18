تركيا ترد على ضعف دفاعها الجوي بعد إسقاط طائرة مسيرة قادمة من البحر الأسود

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تركيا ترد على ضعف دفاعها الجوي بعد إسقاط طائرة مسيرة قادمة من البحر الأسود
تركيا ترد على ضعف دفاعها الجوي بعد إسقاط طائرة مسيرة قادمة من البحر الأسود
ردت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، على مزاعم بشأن وجود ضعف في منظومة دفاعها الجوية، وذلك بعد إسقاط أنقرة لمسيرة مجهولة المصدر، قادمة من البحر الأسود
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في أنقرة، أن السيطرة على المجال الجوي للبلاد مؤمّنة على مدار الساعة.وأوضح أكتورك أن العملية أُديرت بدقة عالية، مشيرا إلى أن تحطم المسيّرة إلى أجزاء صغيرة متناثرة على مساحة واسعة صعّب عملية العثور على حطام متكامل لها، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف أن حماية الأجواء التركية تتم عبر منظومة دفاع طبقية متكاملة تضم الرادارات وأنظمة الإنذار المبكر والحرب الإلكترونية وعناصر الاعتراض، وتعمل بشكل متواصل دون انقطاع.وبيّن أكتورك أنه "في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جرى رصد مسيّرة دخلت المجال الجوي التركي من البحر الأسود، إذ باشرت الوحدات المختصة عمليات الكشف والتتبع والتقييم، قبل إسقاطها بعد التأكد من خروجها عن السيطرة، حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات".وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، إن "السياسات التوسعية لإسرائيل وعملياتها العسكرية تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين".وأضاف أن "عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار"، داعيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وفرض عقوبات على هذه الممارسات".وأكد المتحدث "دعم تركيا لأي مبادرة دولية تهدف إلى وقف الاعتداءات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وبشأن ملف دمج تنظيم “قسد” في الجيش السوري، وفق اتفاق 10 مارس/آذار 2025، أوضح زكي أكتورك أن "الحكومة السورية تواصل جهودها لإعادة بناء الأمن والاستقرار"، مؤكدا أن "أمن سوريا عنصر أساسي لتحقيق السلام في المنطقة".وشدد على "التزام أنقرة بمواصلة التعاون الوثيق مع دمشق، ودعم مبدأ "دولة واحدة، جيش واحد"، لافتا إلى أن "تنظيم “قسد” لا يزال يماطل في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية".
تركيا ترد على ضعف دفاعها الجوي بعد إسقاط طائرة مسيرة قادمة من البحر الأسود

ردت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، على مزاعم بشأن وجود ضعف في منظومة دفاعها الجوية، وذلك بعد إسقاط أنقرة لمسيرة مجهولة المصدر، قادمة من البحر الأسود، في مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في أنقرة، أن السيطرة على المجال الجوي للبلاد مؤمّنة على مدار الساعة.
وأوضح أكتورك أن العملية أُديرت بدقة عالية، مشيرا إلى أن تحطم المسيّرة إلى أجزاء صغيرة متناثرة على مساحة واسعة صعّب عملية العثور على حطام متكامل لها، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف أن حماية الأجواء التركية تتم عبر منظومة دفاع طبقية متكاملة تضم الرادارات وأنظمة الإنذار المبكر والحرب الإلكترونية وعناصر الاعتراض، وتعمل بشكل متواصل دون انقطاع.
وبيّن أكتورك أنه "في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جرى رصد مسيّرة دخلت المجال الجوي التركي من البحر الأسود، إذ باشرت الوحدات المختصة عمليات الكشف والتتبع والتقييم، قبل إسقاطها بعد التأكد من خروجها عن السيطرة، حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات".
وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، إن "السياسات التوسعية لإسرائيل وعملياتها العسكرية تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين".
وأضاف أن "عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار"، داعيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وفرض عقوبات على هذه الممارسات".
وأكد المتحدث "دعم تركيا لأي مبادرة دولية تهدف إلى وقف الاعتداءات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وبشأن ملف دمج تنظيم “قسد” في الجيش السوري، وفق اتفاق 10 مارس/آذار 2025، أوضح زكي أكتورك أن "الحكومة السورية تواصل جهودها لإعادة بناء الأمن والاستقرار"، مؤكدا أن "أمن سوريا عنصر أساسي لتحقيق السلام في المنطقة".
وشدد على "التزام أنقرة بمواصلة التعاون الوثيق مع دمشق، ودعم مبدأ "دولة واحدة، جيش واحد"، لافتا إلى أن "تنظيم “قسد” لا يزال يماطل في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية".
