تفاصيل اجتماع لأمريكا مع قطر ومصر وتركيا في ميامي حول غزة

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وأفاد مسؤول في البيت الأبيض ومصادر مطلعة، أن "أمريكا والدول الثلاث تعتبر أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية تعرقلان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وتهتمان بالحفاظ على الوضع الراهن".و"يعد هذا الاجتماع هو الأعلى مستوى بين الوسطاء، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ويهدف لتحديد خطوات الضغط على إسرائيل و"حماس" لتنفيذ التزاماتهما"، بحسب إعلام أمريكي.ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظرائه من تركيا، هاكان فيدان، ومن مصر، بدر عبد العاطي.وينص اتفاق غزة على أن "حماس" يجب أن تتخلى عن السلطة، وتوافق على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، والشروع في نزع أسلحتها وتفكيك أنفاقها وبنيتها العسكرية.في المقابل، يتعين على إسرائيل إعادة فتح معبر رفح بالكامل، والمضي قدما في المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إضافيا للجيش الإسرائيلي، ونشر القوة الدولية، وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية في غزة.ويعمل البيت الأبيض على وضع اللمسات الأخيرة على خطة إنشاء مجلس السلام في غزة برئاسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونشر القوة الدولية، والإعلان عن الحكومة التكنوقراطية، على أن يتم الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني.في سياق متصل، أرسل البيت الأبيض رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، محذرا من أن اغتيال قائد عسكري في حركة حماس الفلسطينية خلال عطلة الأسبوع، يعد خرقا لوقف إطلاق النار، وسط تزايد الإحباط الأمريكي من السياسات الإسرائيلية تجاه المرحلة المقبلة من الاتفاق.وكان ترامب طالب نتنياهو في مكالمة هاتفية بأن يكون "شريكا أفضل" بشأن غزة، ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في منتجع مارالاغو في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
تفاصيل اجتماع لأمريكا مع قطر ومصر وتركيا في ميامي حول غزة

مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
كشفت تقارير أمريكية أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي، غدا الجمعة، في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، مع كبار المسؤولين من قطر ومصر وتركيا، لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة.
وأفاد مسؤول في البيت الأبيض ومصادر مطلعة، أن "أمريكا والدول الثلاث تعتبر أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية تعرقلان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وتهتمان بالحفاظ على الوضع الراهن".
و"يعد هذا الاجتماع هو الأعلى مستوى بين الوسطاء، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ويهدف لتحديد خطوات الضغط على إسرائيل و"حماس" لتنفيذ التزاماتهما"، بحسب إعلام أمريكي.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظرائه من تركيا، هاكان فيدان، ومن مصر، بدر عبد العاطي.
وينص اتفاق غزة على أن "حماس" يجب أن تتخلى عن السلطة، وتوافق على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، والشروع في نزع أسلحتها وتفكيك أنفاقها وبنيتها العسكرية.
في المقابل، يتعين على إسرائيل إعادة فتح معبر رفح بالكامل، والمضي قدما في المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إضافيا للجيش الإسرائيلي، ونشر القوة الدولية، وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية في غزة.
ويعمل البيت الأبيض على وضع اللمسات الأخيرة على خطة إنشاء مجلس السلام في غزة برئاسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونشر القوة الدولية، والإعلان عن الحكومة التكنوقراطية، على أن يتم الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني.
في سياق متصل، أرسل البيت الأبيض رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، محذرا من أن اغتيال قائد عسكري في حركة حماس الفلسطينية خلال عطلة الأسبوع، يعد خرقا لوقف إطلاق النار، وسط تزايد الإحباط الأمريكي من السياسات الإسرائيلية تجاه المرحلة المقبلة من الاتفاق.
وكان ترامب طالب نتنياهو في مكالمة هاتفية بأن يكون "شريكا أفضل" بشأن غزة، ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في منتجع مارالاغو في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
