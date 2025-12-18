https://sarabic.ae/20251218/حماس-اتفاق-وقف-النار-في-غزة-يدار-بالمماطلة-والابتزاز-1108290122.html
حماس: اتفاق وقف النار في غزة يدار بالمماطلة والابتزاز
حماس: اتفاق وقف النار في غزة يدار بالمماطلة والابتزاز
قال القيادي في حركة حماس، غازي حمد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خروقات واضحة ومتكررة في قطاع غزة، متهمًا إسرائيل بالتلاعب
وأوضح حمد، أن هذه الخروقات شملت ممارسات ميدانية وسياسية تعكس غياب الجدية في تنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن الاحتلال يستخدم أسلوب المماطلة والضغط لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية على حساب الوضع الإنساني في القطاع.وأشار إلى أن "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يفاقم معاناة السكان ويهدد بانهيار التفاهمات القائمة"، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق.وأكد القيادي في حماس، أن "الحركة تتابع هذه الخروقات مع الوسطاء"، مشددًا على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون انتقائية أو تلاعب.وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، عن اجتماع وشيك بين وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية.وذكر آل ثاني في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم الأربعاء، أن هنالك تحضيرات مع الولايات المتحدة لإجراء الاجتماع يوم الجمعة المقبل.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
