"حزب الله" يدعو لحملة إدانة عربية وإسلامية ضد قيام أمريكي بـ "تدنيس المصحف"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"حزب الله" يدعو لحملة إدانة عربية وإسلامية ضد قيام أمريكي بـ "تدنيس المصحف"
"حزب الله" يدعو لحملة إدانة عربية وإسلامية ضد قيام أمريكي بـ "تدنيس المصحف"
"حزب الله" يدعو لحملة إدانة عربية وإسلامية ضد قيام أمريكي بـ "تدنيس المصحف"

علّق "حزب الله" اللبناني على قيام أحد الأمريكيين بـ "تدنيس المصحف الشريف"، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال تنضح بالكراهية والتحريض وتمثل اعتداء صارخا على أقدس مقدسات ‏المسلمين وعلى القيم الدينية والإنسانية التي تمثلها جميع الديانات السماوية.
جاء ذلك في بيان أصدره "حزب الله"، اليوم الخميس، دعا فيه إلى حملة عربية وإسلامية واسعة النطاق للتنديد بهذه الأفعال التي اعتبرها نتيجة لما وصفه بـ "الثقافة العنصرية وخطابات الحقد التي غذّتها تيارات سياسية وإعلامية في الغرب".
المصحف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
البرلمان الدنماركي يقر رسميا قانونا يحظر حرق المصحف
7 ديسمبر 2023, 15:19 GMT
وتابع: "تلك التيارات تعمل منذ عقود على تشويه صورة الإسلام بتحريض من واشنطن ومن اللوبيات الصهيونية لخدمة المشروعات الاستعمارية"، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي يدفع نحو المتطرفين لارتكاب مثل هذه الأفعال الدنيئة".‏
واعتبر "حزب الله" أن امتناع الإدارة الأمريكية عن اتخاذ أي إجراء ضد مرتكبي تلك الإساءات، بذريعة حرية الرأي ‏والتعبير، يثبت أن تلك الإدارة تمنح الغطاء الكامل لتلك الممارسات التحريضية الخطيرة.
وتابع: "كما يكشف ذلك طبيعة ‏الشر المتأصلة في نفوس الساسة الأمريكيين لتأجيج الصراعات بين شعوب العالم".
وختم بدعوة الدول العربية والإسلامية وأتباع جميع الرسالات ‏السماوية إلى حملة إدانة واسعة لـ "الفعل الإجرامي الخبيث، مع اتخاذ موقف حازم وواضح يرفض أي تعرض ‏لحرمات ومقدسات الإسلام ولأي رسالة سماوية".
مرشحة جمهورية تحرق المصحف وتتعهد بإنهاء الإسلام في تكساس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مرشحة جمهورية "تحرق المصحف" وتتعهد بإنهاء الإسلام في تكساس
26 أغسطس, 15:38 GMT
وكان جاك لانغ، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، قد وضع نسخة من المصحف في فم خنزير خلال احتجاج مناهض للإسلام في مدينة بلانو في مقاطعة كولين في ولاية تكساس الأمريكية، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
يذكر أنه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاول جاك، حرق نسخة من القرآن الكريم خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة ديربون في ولاية ميشيغان، ذات الأغلبية المسلمة الأمريكية، قبل أن يتمكن أحد المارة من منعه.
