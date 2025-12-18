https://sarabic.ae/20251218/حزب-الله-يدعو-لحملة-إدانة-عربية-وإسلامية-ضد-قيام-أمريكي-بـ-تدنيس-المصحف-1108309884.html
"حزب الله" يدعو لحملة إدانة عربية وإسلامية ضد قيام أمريكي بـ "تدنيس المصحف"
علّق "حزب الله" اللبناني على قيام أحد الأمريكيين بـ "تدنيس المصحف الشريف"، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال تنضح بالكراهية والتحريض وتمثل اعتداء صارخا على أقدس مقدسات
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
جاء ذلك في بيان أصدره "حزب الله"، اليوم الخميس، دعا فيه إلى حملة عربية وإسلامية واسعة النطاق للتنديد بهذه الأفعال التي اعتبرها نتيجة لما وصفه بـ "الثقافة العنصرية وخطابات الحقد التي غذّتها تيارات سياسية وإعلامية في الغرب".وتابع: "تلك التيارات تعمل منذ عقود على تشويه صورة الإسلام بتحريض من واشنطن ومن اللوبيات الصهيونية لخدمة المشروعات الاستعمارية"، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي يدفع نحو المتطرفين لارتكاب مثل هذه الأفعال الدنيئة".واعتبر "حزب الله" أن امتناع الإدارة الأمريكية عن اتخاذ أي إجراء ضد مرتكبي تلك الإساءات، بذريعة حرية الرأي والتعبير، يثبت أن تلك الإدارة تمنح الغطاء الكامل لتلك الممارسات التحريضية الخطيرة.وتابع: "كما يكشف ذلك طبيعة الشر المتأصلة في نفوس الساسة الأمريكيين لتأجيج الصراعات بين شعوب العالم".وختم بدعوة الدول العربية والإسلامية وأتباع جميع الرسالات السماوية إلى حملة إدانة واسعة لـ "الفعل الإجرامي الخبيث، مع اتخاذ موقف حازم وواضح يرفض أي تعرض لحرمات ومقدسات الإسلام ولأي رسالة سماوية".وكان جاك لانغ، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، قد وضع نسخة من المصحف في فم خنزير خلال احتجاج مناهض للإسلام في مدينة بلانو في مقاطعة كولين في ولاية تكساس الأمريكية، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.يذكر أنه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاول جاك، حرق نسخة من القرآن الكريم خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة ديربون في ولاية ميشيغان، ذات الأغلبية المسلمة الأمريكية، قبل أن يتمكن أحد المارة من منعه.
علّق "حزب الله" اللبناني على قيام أحد الأمريكيين بـ "تدنيس المصحف الشريف"، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال تنضح بالكراهية والتحريض وتمثل اعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين وعلى القيم الدينية والإنسانية التي تمثلها جميع الديانات السماوية.
جاء ذلك في بيان أصدره "حزب الله"، اليوم الخميس، دعا فيه إلى حملة عربية وإسلامية
واسعة النطاق للتنديد بهذه الأفعال التي اعتبرها نتيجة لما وصفه بـ "الثقافة العنصرية وخطابات الحقد التي غذّتها تيارات سياسية وإعلامية في الغرب".
وتابع: "تلك التيارات تعمل منذ عقود على تشويه صورة الإسلام بتحريض من واشنطن ومن اللوبيات الصهيونية لخدمة المشروعات الاستعمارية"، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي يدفع نحو المتطرفين لارتكاب مثل هذه الأفعال الدنيئة".
واعتبر "حزب الله" أن امتناع الإدارة الأمريكية عن اتخاذ أي إجراء ضد مرتكبي تلك الإساءات، بذريعة حرية الرأي والتعبير، يثبت أن تلك الإدارة تمنح الغطاء الكامل لتلك الممارسات التحريضية الخطيرة.
وتابع: "كما يكشف ذلك طبيعة الشر المتأصلة في نفوس الساسة الأمريكيين لتأجيج الصراعات بين شعوب العالم".
وختم بدعوة الدول العربية والإسلامية وأتباع جميع الرسالات السماوية إلى حملة إدانة واسعة لـ "الفعل الإجرامي
الخبيث، مع اتخاذ موقف حازم وواضح يرفض أي تعرض لحرمات ومقدسات الإسلام ولأي رسالة سماوية".
وكان جاك لانغ، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، قد وضع نسخة من المصحف
في فم خنزير خلال احتجاج مناهض للإسلام في مدينة بلانو في مقاطعة كولين في ولاية تكساس الأمريكية، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
يذكر أنه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاول جاك، حرق نسخة من القرآن الكريم خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة ديربون في ولاية ميشيغان، ذات الأغلبية المسلمة الأمريكية، قبل أن يتمكن أحد المارة من منعه.