لوكاشينكو: منظومة "أوريشنيك" تدخل الخدمة القتالية في بيلاروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/لوكاشينكو-منظومة-أوريشنيك-تدخل-الخدمة-القتالية-في-بيلاروسيا--1108308877.html
لوكاشينكو: منظومة "أوريشنيك" تدخل الخدمة القتالية في بيلاروسيا
لوكاشينكو: منظومة "أوريشنيك" تدخل الخدمة القتالية في بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، بدأت منظومة صواريخ "أوريشنيك" الخدمة القتالية على الأراضي... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T17:10+0000
2025-12-18T17:10+0000
روسيا
أحداث بيلاروسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106931457_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_8ab6ffeeba2ebed8e06b0ced2ca55ab3.jpg
قال لوكاشينكو، في كلمة أمام الجمعية الوطنية لعموم بيلاروسيا: "تم تجهيز المواقع الأولى بنظام صواريخ أوريشنيك، وقد حصلنا عليه منذ أمس (17 ديسمبر) وهو الآن في الخدمة القتالية".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، بأن الصاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى فرط الصوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي.وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".وأكد بوتين أن قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار، مشيرا إلى أن البحرية الروسية تسلمت هذا العام عددا من الغواصات الجديدة، بما فيها حاملة الصواريخ الاستراتيجية "كنياز بوجارسكي"، و19 سفينة حربية.وأعلن بوتين، أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.وأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.
https://sarabic.ae/20251218/الأركان-الروسية-تعلن-تشكيل-أول-فرقة-للدفاع-الجوي-الصاروخي-مجهزة-بمنظومة-صواريخ-إس-500-1108305123.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106931457_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_71be6c89f77f9974830b2577186f5224.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أحداث بيلاروسيا
روسيا, أحداث بيلاروسيا

لوكاشينكو: منظومة "أوريشنيك" تدخل الخدمة القتالية في بيلاروسيا

17:10 GMT 18.12.2025
© Sputnik . Alexander Miridonov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Alexander Miridonov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، بدأت منظومة صواريخ "أوريشنيك" الخدمة القتالية على الأراضي البيلاروسية.
قال لوكاشينكو، في كلمة أمام الجمعية الوطنية لعموم بيلاروسيا: "تم تجهيز المواقع الأولى بنظام صواريخ أوريشنيك، وقد حصلنا عليه منذ أمس (17 ديسمبر) وهو الآن في الخدمة القتالية".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، بأن الصاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى فرط الصوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي.

وأردف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، يوم أمس الأربعاء، أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.

وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".
صواريخ إس - 500 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
"الأركان الروسية" تعلن تشكيل أول فرقة للدفاع الجوي الصاروخي مجهزة بمنظومة صواريخ "إس-500"
15:11 GMT
وأكد بوتين أن قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار، مشيرا إلى أن البحرية الروسية تسلمت هذا العام عددا من الغواصات الجديدة، بما فيها حاملة الصواريخ الاستراتيجية "كنياز بوجارسكي"، و19 سفينة حربية.
وأعلن بوتين، أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.

وقال الرئيس الروسي: "تم تحرير أكثر من 300 بلدة هذا العام، بما في ذلك مدن رئيسية حوّلها العدو إلى معاقل محصنة، مزودة بتحصينات دائمة".

وأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала