لوكاشينكو: منظومة "أوريشنيك" تدخل الخدمة القتالية في بيلاروسيا
لوكاشينكو: منظومة "أوريشنيك" تدخل الخدمة القتالية في بيلاروسيا
قال لوكاشينكو، في كلمة أمام الجمعية الوطنية لعموم بيلاروسيا: "تم تجهيز المواقع الأولى بنظام صواريخ أوريشنيك، وقد حصلنا عليه منذ أمس (17 ديسمبر) وهو الآن في الخدمة القتالية".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، بأن الصاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى فرط الصوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي.وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".وأكد بوتين أن قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار، مشيرا إلى أن البحرية الروسية تسلمت هذا العام عددا من الغواصات الجديدة، بما فيها حاملة الصواريخ الاستراتيجية "كنياز بوجارسكي"، و19 سفينة حربية.وأعلن بوتين، أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.وأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.
لوكاشينكو: منظومة "أوريشنيك" تدخل الخدمة القتالية في بيلاروسيا
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، بدأت منظومة صواريخ "أوريشنيك" الخدمة القتالية على الأراضي البيلاروسية.
قال لوكاشينكو، في كلمة أمام الجمعية الوطنية لعموم بيلاروسيا: "تم تجهيز المواقع الأولى بنظام صواريخ أوريشنيك، وقد حصلنا عليه منذ أمس (17 ديسمبر) وهو الآن في الخدمة القتالية".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، بأن الصاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى فرط الصوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي.
وأردف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، يوم أمس الأربعاء، أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.
وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".
وأكد بوتين أن قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار، مشيرا إلى أن البحرية الروسية تسلمت هذا العام عددا من الغواصات الجديدة، بما فيها حاملة الصواريخ الاستراتيجية "كنياز بوجارسكي"، و19 سفينة حربية.
وأعلن بوتين، أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.
وقال الرئيس الروسي: "تم تحرير أكثر من 300 بلدة هذا العام، بما في ذلك مدن رئيسية حوّلها العدو إلى معاقل محصنة، مزودة بتحصينات دائمة".
وأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.