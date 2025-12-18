https://sarabic.ae/20251218/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-لمناقشة-الوضع-في-فنزويلا-1108307972.html

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لمناقشة الوضع في فنزويلا

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لمناقشة الوضع في فنزويلا

سبوتنيك عربي

أعلنت البعثة السلوفينية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2025، أن المجلس سيعقد جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل،... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-18T16:51+0000

2025-12-18T16:51+0000

2025-12-18T16:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_66:0:1296:692_1920x0_80_0_0_59b7fcff5372bbd36ee245a0ad9e16f7.jpg

وقالت لورا ميكليتش، المتحدثة باسم البعثة السلوفينية، في تصريح لوكالة " سبوتنيك"، اليوم الخميس: "رداً على استفساراتكم، أؤكد أن الرئاسة تعتزم عقد اجتماع بشأن فنزويلا، يوم الثلاثاء المقبل.واتصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، هاتفيًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر خلاله من تصاعد التهديدات الموجهة ضد فنزويلا، وما قد يترتب عليها من تبعات خطيرة على السلام الإقليمي، بحسب ما أعلنت الحكومة الفنزويلية.وأكد غوتيريش على "التزامه بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربًا عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي، ومشددًا على ضرورة منع أي تصعيد".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات.وخلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قواتها المسلحة لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، زعمت أنها كانت تنقل مخدرات.وكان ترامب قد أعرب، الشهر الماضي، عن رأيه بأن أيام نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع الجمهورية.وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه الإجراءات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة الكاريبي.

https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-فنزويلا-حليف-وشريك-لروسيا-واتصالاتنا-منتظمة-وعلى-أعلى-المستويات-1108297359.html

https://sarabic.ae/20251218/مجلس-النواب-الأمريكي-يرفض-حظر-العمليات-العسكرية-ضد-فنزويلا--1108293679.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن