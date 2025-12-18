عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لمناقشة الوضع في فنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلنت البعثة السلوفينية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2025، أن المجلس سيعقد جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل،... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لمناقشة الوضع في فنزويلا

أعلنت البعثة السلوفينية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2025، أن المجلس سيعقد جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الوضع في فنزويلا.
وقالت لورا ميكليتش، المتحدثة باسم البعثة السلوفينية، في تصريح لوكالة " سبوتنيك"، اليوم الخميس: "رداً على استفساراتكم، أؤكد أن الرئاسة تعتزم عقد اجتماع بشأن فنزويلا، يوم الثلاثاء المقبل.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الكرملين: فنزويلا حليف وشريك لروسيا واتصالاتنا منتظمة وعلى أعلى المستويات
11:17 GMT
واتصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، هاتفيًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر خلاله من تصاعد التهديدات الموجهة ضد فنزويلا، وما قد يترتب عليها من تبعات خطيرة على السلام الإقليمي، بحسب ما أعلنت الحكومة الفنزويلية.

وأصدرت الحكومة الفنزويلية بيانا جاء فيه: "تحدث نيكولاس مادورو موروس اليوم هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محذرًا من تصاعد التهديدات ضد فنزويلا وما تحمله من تداعيات خطيرة على السلام الإقليمي".

وأكد غوتيريش على "التزامه بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربًا عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي، ومشددًا على ضرورة منع أي تصعيد".
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
مجلس النواب الأمريكي يرفض حظر العمليات العسكرية ضد فنزويلا
09:11 GMT
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات.
وخلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قواتها المسلحة لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، زعمت أنها كانت تنقل مخدرات.

كما أفادت قناة "إن.بي.سي" الأمريكية، في أواخر سبتمبر، أن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات ضد مهربي المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.

وكان ترامب قد أعرب، الشهر الماضي، عن رأيه بأن أيام نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع الجمهورية.
وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه الإجراءات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة الكاريبي.
