ويتكوف وكوشنر يترأسان منظمة جديدة لإعادة إعمار أوكرانيا وفقا لتقارير إعلامية

أفادت تقارير لوسائل إعلام غربية بأن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، سيترأسان منظمة مكلفة باختيار... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت هذه الوسائل أن "المنظمة التي سيقودها ويتكوف وكوشنر ستتولى مسؤولية تحديد المقاولين المسؤولين عن مشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا".وبحسب وسائل الإعلام فإن "ويتكوف وكوشنر يصران على أن تحصل الولايات المتحدة على نصف عوائد أي شركات ستتولى مشاريع إعادة إعمار أوكرانيا التي تمولها واشنطن.وصرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق، بأن "روسيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وترحب بجهود الإدارة الأمريكية".وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب حل لهذه الأزمة الرهيبة".

