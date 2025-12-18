عربي
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
ويتكوف وكوشنر يترأسان منظمة جديدة لإعادة إعمار أوكرانيا وفقا لتقارير إعلامية
ويتكوف وكوشنر يترأسان منظمة جديدة لإعادة إعمار أوكرانيا وفقا لتقارير إعلامية
أفادت تقارير لوسائل إعلام غربية بأن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، سيترأسان منظمة مكلفة باختيار... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت هذه الوسائل أن "المنظمة التي سيقودها ويتكوف وكوشنر ستتولى مسؤولية تحديد المقاولين المسؤولين عن مشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا".وبحسب وسائل الإعلام فإن "ويتكوف وكوشنر يصران على أن تحصل الولايات المتحدة على نصف عوائد أي شركات ستتولى مشاريع إعادة إعمار أوكرانيا التي تمولها واشنطن.وصرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق، بأن "روسيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وترحب بجهود الإدارة الأمريكية".وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب حل لهذه الأزمة الرهيبة".
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, واشنطن, إعادة إعمار

ويتكوف وكوشنر يترأسان منظمة جديدة لإعادة إعمار أوكرانيا وفقا لتقارير إعلامية

08:17 GMT 18.12.2025
أفادت تقارير لوسائل إعلام غربية بأن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، سيترأسان منظمة مكلفة باختيار المقاولين وتوزيع التمويل المخصص لإعادة إعمار أوكرانيا.
وذكرت هذه الوسائل أن "المنظمة التي سيقودها ويتكوف وكوشنر ستتولى مسؤولية تحديد المقاولين المسؤولين عن مشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا".
وبحسب وسائل الإعلام فإن "ويتكوف وكوشنر يصران على أن تحصل الولايات المتحدة على نصف عوائد أي شركات ستتولى مشاريع إعادة إعمار أوكرانيا التي تمولها واشنطن.

وووفقا لما جاء في هذه التقارير: "فإن تفاصيل كيفية توزيع الأموال من قبل المنظمة الجديدة لا تزال قيد المناقشة، ولن تتلقى روسيا أي أموال مخصصة لإعادة الإعمار".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
ترامب يثني على مهارات مبعوثه ويتكوف رغم أنه "لم يكن يعرف شيئا عن روسيا"
أمس, 04:29 GMT
وصرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق، بأن "روسيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وترحب بجهود الإدارة الأمريكية".

وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "أي بي سي نيوز": "إذا أردنا التوصل إلى حل مستدام حقيقي يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فكلما طال انتظارنا، ازداد الأمر صعوبة. كنا قريبين جدًا من حل كل شيء في عام 2022، لكن الأمور الآن أكثر تعقيدًا، والاختلافات في المقاربات واضحة، لكن هذا يعني أنه يجب علينا ببساطة مضاعفة جهودنا لتجاوز هذه الخلافات، ونحن على استعداد للقيام بذلك".

وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب حل لهذه الأزمة الرهيبة".
