4 أفلام عربية مرشحة لجائزة "أوسكار"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251218/-4-أفلام-عربية-مرشحة-لجائزة-أوسكار-1108303161.html
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة "أوسكار"
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة "أوسكار"
سبوتنيك عربي
في خطوة تعد سابقة في تاريخ السينما العربية، تشهد المنافسة على جائزة "أوسكار" أفضل فيلم دولي حضورا عربيا لافتا، بعدما دخلت 4 أفلام عربية القائمة الأولية... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T14:34+0000
2025-12-18T14:34+0000
راديو
مساحة حرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108302729_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_27ed1f979af54a93a46aebd0028ebeab.png
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة "الأوسكار"
سبوتنيك عربي
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة "الأوسكار"
وضمت القائمة، التي تشمل 15 فيلما من أصل ستة وثمانين عملا استوفت شروط المنافسة، أفلاما من تجارب سينمائية عربية متنوعة، من بينها فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية، كوثر بن هنية، و"اللي باقي منك" للمخرجة الأمريكية الأردنية من أصل فلسطيني، شيرين دعيبس، و"فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية، آن ماري جاسر، إلى جانب فيلم، "كعكة الرئيس"، للمخرج العراقي حسن هادي، وذلك ضمن منافسات الدورة الـ98 لجوائز أوسكار.قال الناقد الفني، خالد محمود، إن "وصول 4 أفلام عربية إلى القائمة المختصرة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق في مسيرة السينما العربية".وأشار محمود إلى أن "حضور القضية الفلسطينية في 3 من هذه الأعمال منحها بعدا إنسانيا يتجاوز حدود الجغرافيا، ويجعلها قادرة على ملامسة أي متفرج في العالم"، وتابع: "عرض هذه الأفلام في مهرجانات كبرى مثل فينيسيا وتورونتو، وحصولها على جوائز مهمة ساعد في ترسيخ حضورها النقدي عالميا، وهو ما سهل وصولها إلى القائمة المختصرة".وقال محمود إن "هذه اللحظة رسالة واضحة للجيل الجديد من السينمائيين العرب، بأن الإرادة والرؤية الفنية الصادقة قادرة على فتح أبواب المنصات العالمية والمنافسة على أرفع الجوائز".من ناحيته، أكد الناقد الفني، محمد شوقي، أن "ترشيح 4 أفلام عربية لجائزة "الأوسكار" لأفضل فيلم دولي يعد سبقا سينمائيا عظيما"، مشيرا إلى أنه "دليل على جدارة السينما العربية، وقدرتها على تقديم نفسها بشكل مبهر أمام العالم".وقال شوقي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "وجود أفلام عربية في الأوسكار يثبت أن لدينا سينما رائدة وموضوعات ثرية وكوادر فنية متميزة في مختلف البلدان العربية، وهو ما كنا نتطلع إليه منذ سنوات طويلة".وأوضح أن "هذه الأعمال لا تقتصر على المنافسة في "الأوسكار" فقط، بل يمكنها أن تنافس في مهرجانات وجوائز عالمية أخرى"، متمنيا أن "تحظى أيضا بعرض جماهيري واسع على مستوى العالم، حتى تصل رسائلها الإنسانية والفنية إلى أكبر عدد من المشاهدين".وأشار إلى أن "السينما العربية اليوم تقدم أفلاما تحمل قيما ومعاني ورسائل مهمة، تعبر عن قضايا وأوجاع ومشاكل المجتمع العربي، وتوصل الصوت إلى العالم كله، وهو أمر في غاية الصعوبة، لكنه الهدف الأسمى للفن السينمائي".وختم الناقد، محمد شوقي، بالقول إن "هذه الترشيحات تعكس طفرة جديدة في السينما العربية، وتؤكد أن لدينا مخرجين وكتابا وسينمائيين قادرين على المنافسة مع أكبر الإنتاجات العالمية، وأن صوت السينما العربية أصبح مسموعا ومؤثرا على الساحة الدولية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108302729_100:0:1033:700_1920x0_80_0_0_9249af36aeb671d4adada5d381fabf39.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, аудио
مساحة حرة, аудио

4 أفلام عربية مرشحة لجائزة "أوسكار"

14:34 GMT 18.12.2025
راديو
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة "الأوسكار"
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
في خطوة تعد سابقة في تاريخ السينما العربية، تشهد المنافسة على جائزة "أوسكار" أفضل فيلم دولي حضورا عربيا لافتا، بعدما دخلت 4 أفلام عربية القائمة الأولية للجائزة، التي تمنحها سنويا أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية للأعمال المنتجة خارج أمريكا.
وضمت القائمة، التي تشمل 15 فيلما من أصل ستة وثمانين عملا استوفت شروط المنافسة، أفلاما من تجارب سينمائية عربية متنوعة، من بينها فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية، كوثر بن هنية، و"اللي باقي منك" للمخرجة الأمريكية الأردنية من أصل فلسطيني، شيرين دعيبس، و"فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية، آن ماري جاسر، إلى جانب فيلم، "كعكة الرئيس"، للمخرج العراقي حسن هادي، وذلك ضمن منافسات الدورة الـ98 لجوائز أوسكار.
قال الناقد الفني، خالد محمود، إن "وصول 4 أفلام عربية إلى القائمة المختصرة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق في مسيرة السينما العربية".

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الاختيار يعكس تحولا كبيرا، إذ لم تعد السينما العربية مجرد مشاركة رمزية، بل أصبحت في قلب المنافسة الحقيقية على أهم الجوائز العالمية"، مضيفًا أن "الأفلام الأربعة تمثل تيارا سينمائيا مهما، فهي قصص من قلب الواقع العربي تحمل أبعادا سياسية واجتماعية، وتُقدم بلغة فنية وبصرية عالية المستوى".

وأشار محمود إلى أن "حضور القضية الفلسطينية في 3 من هذه الأعمال منحها بعدا إنسانيا يتجاوز حدود الجغرافيا، ويجعلها قادرة على ملامسة أي متفرج في العالم"، وتابع: "عرض هذه الأفلام في مهرجانات كبرى مثل فينيسيا وتورونتو، وحصولها على جوائز مهمة ساعد في ترسيخ حضورها النقدي عالميا، وهو ما سهل وصولها إلى القائمة المختصرة".

واعتبر خالد محمود أن "مجرد وصول هذه الأفلام إلى قائمة الـ15 يعادل الفوز"، مضيفا "إذا نجح أحدها في الوصول إلى القائمة النهائية المكونة من 5 أفلام، فسيكون ذلك تتويجا جديدا للسينما العربية".

وقال محمود إن "هذه اللحظة رسالة واضحة للجيل الجديد من السينمائيين العرب، بأن الإرادة والرؤية الفنية الصادقة قادرة على فتح أبواب المنصات العالمية والمنافسة على أرفع الجوائز".
من ناحيته، أكد الناقد الفني، محمد شوقي، أن "ترشيح 4 أفلام عربية لجائزة "الأوسكار" لأفضل فيلم دولي يعد سبقا سينمائيا عظيما"، مشيرا إلى أنه "دليل على جدارة السينما العربية، وقدرتها على تقديم نفسها بشكل مبهر أمام العالم".
وقال شوقي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "وجود أفلام عربية في الأوسكار يثبت أن لدينا سينما رائدة وموضوعات ثرية وكوادر فنية متميزة في مختلف البلدان العربية، وهو ما كنا نتطلع إليه منذ سنوات طويلة".
وأضاف أن "الأفلام المرشحة تتميز بمعايير فنية عالية، فالمضمون والقصة والهدف وطريقة الطرح الفني والتقني هي عناصر أساسية في تقييم الأعمال، والفيلم المرشح للأوسكار يجب أن يقدم رؤية سينمائية جديدة ومختلفة في كل تفاصيله؛ من الموسيقى والتصوير إلى الأداء والإخراج".
وأوضح أن "هذه الأعمال لا تقتصر على المنافسة في "الأوسكار" فقط، بل يمكنها أن تنافس في مهرجانات وجوائز عالمية أخرى"، متمنيا أن "تحظى أيضا بعرض جماهيري واسع على مستوى العالم، حتى تصل رسائلها الإنسانية والفنية إلى أكبر عدد من المشاهدين".
وأشار إلى أن "السينما العربية اليوم تقدم أفلاما تحمل قيما ومعاني ورسائل مهمة، تعبر عن قضايا وأوجاع ومشاكل المجتمع العربي، وتوصل الصوت إلى العالم كله، وهو أمر في غاية الصعوبة، لكنه الهدف الأسمى للفن السينمائي".
وختم الناقد، محمد شوقي، بالقول إن "هذه الترشيحات تعكس طفرة جديدة في السينما العربية، وتؤكد أن لدينا مخرجين وكتابا وسينمائيين قادرين على المنافسة مع أكبر الإنتاجات العالمية، وأن صوت السينما العربية أصبح مسموعا ومؤثرا على الساحة الدولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала