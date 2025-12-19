عربي
الشرع يهنئ السوريين ويعلن بدء "مرحلة البناء"... فيديو
الشرع يهنئ السوريين ويعلن بدء "مرحلة البناء"... فيديو
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الجمعة، التهنئة إلى شعبه بمناسبة رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل، معربًا عن شكره للرئيس الأمريكي،... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال الشرع، في كلمة ألقاها من جبل قاسيون عبر منصة "إكس": "إن هذا اليوم يمثل أول يوم تعيش فيه سوريا من دون عقوبات، بفضل الله ثم بصبر وجهود الشعب السوري على مدى 14 عاما".وأعرب الشرع عن شكره الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على استجابته لمطالب الشعب السوري، ولأعضاء الكونغرس على تقديرهم لتضحيات السوريين ودعمهم قرار رفع العقوبات.وختم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمته بالتأكيد أن "زمن المعاناة قد انتهى، وأن مرحلة البناء قد بدأت"، داعيا السوريين إلى "العمل يدًا بيد لإعادة بناء الوطن ورفعته إلى أعلى المستويات"، بحسب قوله.
وجّه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الجمعة، التهنئة إلى شعبه بمناسبة رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل، معربًا عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعضاء الكونغرس والدول التي ساندت السوريين، وأكد أن "مرحلة بناء سوريا بدأت وصولا بها إلى أعلى المراتب".
وقال الشرع، في كلمة ألقاها من جبل قاسيون عبر منصة "إكس": "إن هذا اليوم يمثل أول يوم تعيش فيه سوريا من دون عقوبات، بفضل الله ثم بصبر وجهود الشعب السوري على مدى 14 عاما".
وأضاف أن "الشكر والتقدير موجهان لكل من ضحّى وصبر خلال سنوات الثورة، من المصابين والمتضررين والمهجّرين والغارقين في البحار، ولدماء الشهداء التي مهّدت الطريق للوصول إلى هذا "النصر الكبير" المتمثل برفع القيود عن سوريا بالكامل".
وأعرب الشرع عن شكره الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على استجابته لمطالب الشعب السوري، ولأعضاء الكونغرس على تقديرهم لتضحيات السوريين ودعمهم قرار رفع العقوبات.
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الخارجية الأمريكية: ندعم رفع عقوبات قانون "قيصر" عن سوريا
31 أكتوبر, 19:48 GMT
كما توجه بالشكر إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى جميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي ساندت الشعب السوري خلال سنوات الحرب وأسهمت في دعم رفع العقوبات خلال العام الأخير.
وختم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمته بالتأكيد أن "زمن المعاناة قد انتهى، وأن مرحلة البناء قد بدأت"، داعيا السوريين إلى "العمل يدًا بيد لإعادة بناء الوطن ورفعته إلى أعلى المستويات"، بحسب قوله.
