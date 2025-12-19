الشرع يهنئ السوريين ويعلن بدء "مرحلة البناء"... فيديو
© AP Photo / Andres Kudackiالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
© AP Photo / Andres Kudacki
تابعنا عبر
وجّه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الجمعة، التهنئة إلى شعبه بمناسبة رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل، معربًا عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعضاء الكونغرس والدول التي ساندت السوريين، وأكد أن "مرحلة بناء سوريا بدأت وصولا بها إلى أعلى المراتب".
وقال الشرع، في كلمة ألقاها من جبل قاسيون عبر منصة "إكس": "إن هذا اليوم يمثل أول يوم تعيش فيه سوريا من دون عقوبات، بفضل الله ثم بصبر وجهود الشعب السوري على مدى 14 عاما".
وأضاف أن "الشكر والتقدير موجهان لكل من ضحّى وصبر خلال سنوات الثورة، من المصابين والمتضررين والمهجّرين والغارقين في البحار، ولدماء الشهداء التي مهّدت الطريق للوصول إلى هذا "النصر الكبير" المتمثل برفع القيود عن سوريا بالكامل".
أهنئ الشعب السوري بهذا اليوم التاريخي، الذي تُوِّجت فيه سنوات الصبر والتضحيات برفع العقوبات عن سوريا.— أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) December 19, 2025
بإرادة السوريين ودعم الأشقاء والأصدقاء، طُويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء.
يدًا بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا ووطننا. pic.twitter.com/O2mPjzh1rU
وأعرب الشرع عن شكره الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على استجابته لمطالب الشعب السوري، ولأعضاء الكونغرس على تقديرهم لتضحيات السوريين ودعمهم قرار رفع العقوبات.
31 أكتوبر, 19:48 GMT
كما توجه بالشكر إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى جميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي ساندت الشعب السوري خلال سنوات الحرب وأسهمت في دعم رفع العقوبات خلال العام الأخير.
وختم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمته بالتأكيد أن "زمن المعاناة قد انتهى، وأن مرحلة البناء قد بدأت"، داعيا السوريين إلى "العمل يدًا بيد لإعادة بناء الوطن ورفعته إلى أعلى المستويات"، بحسب قوله.