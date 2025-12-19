https://sarabic.ae/20251219/حادث-مفاجئ-في-مطار-معيتيقة-يربك-رحلة-بين-طرابلس-والقاهرة-1108361004.html
حادث مفاجئ في مطار معيتيقة يربك رحلة بين طرابلس والقاهرة
حادث مفاجئ في مطار معيتيقة يربك رحلة بين طرابلس والقاهرة
سبوتنيك عربي
اضطرت طائرة مدنية كانت تستعد للإقلاع من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس إلى القاهرة، اليوم الجمعة، إلى إلغاء رحلتها، بعد التعرض لحادث غير متوقع. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T20:16+0000
2025-12-19T20:16+0000
2025-12-19T20:16+0000
أخبار ليبيا اليوم
مصر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100456709_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7617b5633412e0cab555288296ea2fec.jpg
واعترض سرب من الطيور الطائرة التابعة لشركة "برنيق للطيران"، أثناء استعدادها للإقلاع من المطار، ما استدعى إلغاء الرحلة.وتم إنزال 155 راكبا من الطائرة بإشراف قائديها، الكابتن مروان الشيخي والكابتن تميم منينه، دون تسجيل أي إصابات، رغم الأضرار التي لحقت بالطائرة، بحسب مختصين وصفحات معنية بحركة الطيران المدني الليبي، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وأعلنت شركة "برنيق للطيران" أنها ستوفر طائرة بديلة لاستكمال الرحلة، مشيرة إلى أن التعامل مع الواقعة تم وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة وبمهنية عالية، ما أدى إلى إنهاء الموقف بسلام.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100456709_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_36254227ab572ecc2bb99a0b4f93b6ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار
حادث مفاجئ في مطار معيتيقة يربك رحلة بين طرابلس والقاهرة
اضطرت طائرة مدنية كانت تستعد للإقلاع من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس إلى القاهرة، اليوم الجمعة، إلى إلغاء رحلتها، بعد التعرض لحادث غير متوقع.
واعترض سرب من الطيور الطائرة التابعة لشركة "برنيق للطيران"، أثناء استعدادها للإقلاع من المطار، ما استدعى إلغاء الرحلة.
وتم إنزال 155 راكبا من الطائرة بإشراف قائديها، الكابتن مروان الشيخي والكابتن تميم منينه، دون تسجيل أي إصابات، رغم الأضرار التي لحقت بالطائرة، بحسب مختصين وصفحات معنية بحركة الطيران المدني الليبي، وفقا لبوابة
"الوسط" الليبية.
وأعلنت شركة "برنيق للطيران" أنها ستوفر طائرة بديلة لاستكمال الرحلة، مشيرة إلى أن التعامل مع الواقعة تم وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة وبمهنية عالية، ما أدى إلى إنهاء الموقف بسلام.