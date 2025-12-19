عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
دولة عربية تحتل المركز الثاني عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025
دولة عربية تحتل المركز الثاني عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025
احتلت دولة عربية المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة.
وأكدت صحيفة "عكاظ"، مساء الخميس، أن النتائج قد أظهرت تحقيق المملكة نسبة 99.92% في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI).وحققت "المملكة نسبة 99.90% في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)، و99.30% في مؤشر التفاعل مع المواطنين (DCEI)، و99.50% في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي (GTEI)". وأفادت الصحيفة أن التقييم شمل 197 دولة حول العالم، حيث وضع هذا الأداء المتوازن، المملكة ضمن التصنيف (A) للدول المتقدمة جدا، مما يعكس نضج المنظومة الرقمية الحكومية.وبحسب بيانات تقرير البنك الدولي، تفوقت السعودية في جميع المؤشرات الفرعية، لتصنف ضمن مجموعة الدول "المتقدمة جدا" بنسبة 99.64% على مستوى المؤشر العام، وذلك من حيث البنية الرقمية والأنظمة الحكومية الأساسية، فضلا عن تقديم الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين، وهي من أعلى النتائج المسجلة عالميا.ونقلت الصحيفة عن محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد الصويان، أن "هذا التقدم يعود إلى إعادة هندسة فرق العمل الوطنية للخدمات الحكومية في السنوات الماضية، وتطوير بنية رقمية متقدمة مكّنت المملكة من تحقيق هذا المركز العالمي".ويشار إلى أنه منذ النسخة الأولى لمؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) الصادر عن البنك الدولي، احتلت السعودية المرتبة 49 عالميا في بيانات عام 2020.وقفزت المملكة إلى المرتبة الثالثة عالميا في نسخة عام 2022، لتواصل تفوقها وصولا إلى المركز الثاني عالميا في عام 2025، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة عالميا في التحول الرقمي والابتكار.
احتلت دولة عربية المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة.
وأكدت صحيفة "عكاظ"، مساء الخميس، أن النتائج قد أظهرت تحقيق المملكة نسبة 99.92% في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI).
سوق الأسهم السعودي تداول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
السعودية... هيئة الاتصالات تتسلم شهادة اعتماد الحكومة الرقمية
3 فبراير 2022, 13:10 GMT
وحققت "المملكة نسبة 99.90% في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)، و99.30% في مؤشر التفاعل مع المواطنين (DCEI)، و99.50% في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي (GTEI)".
وأفادت الصحيفة أن التقييم شمل 197 دولة حول العالم، حيث وضع هذا الأداء المتوازن، المملكة ضمن التصنيف (A) للدول المتقدمة جدا، مما يعكس نضج المنظومة الرقمية الحكومية.
وبحسب بيانات تقرير البنك الدولي، تفوقت السعودية في جميع المؤشرات الفرعية، لتصنف ضمن مجموعة الدول "المتقدمة جدا" بنسبة 99.64% على مستوى المؤشر العام، وذلك من حيث البنية الرقمية والأنظمة الحكومية الأساسية، فضلا عن تقديم الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين، وهي من أعلى النتائج المسجلة عالميا.
ونقلت الصحيفة عن محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد الصويان، أن "هذا التقدم يعود إلى إعادة هندسة فرق العمل الوطنية للخدمات الحكومية في السنوات الماضية، وتطوير بنية رقمية متقدمة مكّنت المملكة من تحقيق هذا المركز العالمي".
ويشار إلى أنه منذ النسخة الأولى لمؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) الصادر عن البنك الدولي، احتلت السعودية المرتبة 49 عالميا في بيانات عام 2020.
وقفزت المملكة إلى المرتبة الثالثة عالميا في نسخة عام 2022، لتواصل تفوقها وصولا إلى المركز الثاني عالميا في عام 2025، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة عالميا في التحول الرقمي والابتكار.
