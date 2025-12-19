عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
سلام ومدبولي من "السرايا": العلاقات اللبنانية المصرية تتجاوز المصالح إلى تكامل استراتيجي
وقال الرئيس سلام في مستهل المؤتمر: "يسرني أن أرحب بكم اليوم في بيروت التي تتشرف باستقبالكم والوفد الوزاري المصري الكريم، في زيارة تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ومصر، وتجسد الإرادة المشتركة في بناء شراكة فاعلة ومسؤولة ومنتجة".وأشار إلى أن ما جرى الاتفاق عليه قبل أسابيع في القاهرة في إطار اللجنة العليا اللبنانية المصرية، يستكمل اليوم بخطوات عملية في بيروت، من خلال الاجتماع الثنائي ثم المباحثات الموسعة، موضحا أن الزيارة "تحمل أكثر من وعد سياسي أو اقتصادي".وأكد سلام أنه جرى بحث أولويات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من الطاقة إلى النقل، ومن الصناعة إلى البنى التحتية والاقتصاد الرقمي، مع التشديد على ضرورة المتابعة الدقيقة لما تم الاتفاق عليه "بروح الشراكة، ومنهج التخطيط لا الارتجال".ولفت إلى أن العلاقة بين البلدين "تتجاوز تبادل المصالح، إلى تكامل في الرؤية وتفاعل في المسار وتاريخ مشترك"، معربا عن تطلعه لأن تكون منطلقا لنهضة اقتصادية إنسانية جديدة قوامها الإنسان ومحركها الاستقرار وأفقها النمو. كما ثمن اهتمام مدبولي بلقاء الهيئات الاقتصادية، بهدف تعميق الشراكة بين القطاعين الخاصين اللبناني والمصري واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، مؤكدا في الوقت نفسه تقدير لبنان للدور المصري في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى مواكبة مصر الدائمة لمسيرة لبنان الإصلاحية ودعم وحدته وسيادته.من جهته، أكد مصطفى مدبولي أن زيارته إلى بيروت تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر ولبنان، والقائمة على الاحترام المتبادل والتضامن الصادق والعمل المشترك.وأشار إلى أن الزيارة تأتي في ظل تنامي وتيرة التواصل السياسي بين البلدين، لا سيما منذ استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وما تبعه من زيارات متبادلة عززت خصوصية ومتانة العلاقات الثنائية.وأشاد مدبولي بنتائج الزيارات التي قام بها الرئيس سلام إلى القاهرة، والتي توّجت بانعقاد الدورة العاشرة للجنة المصرية اللبنانية العليا المشتركة بعد انقطاع دام ست سنوات، وتوقيع نحو 15 اتفاقية في مجالات اقتصادية وثقافية وإعلامية ودبلوماسية.كما أثنى على جهود العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور نواف سلام، ولا سيما ما ورد في البيان الوزاري من توجهات تهدف إلى تحقيق الاستقرار وصون السلم الأهلي واستعادة فعالية مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني.وأكد مدبولي موقف مصر الثابت والداعم للبنان قيادة وحكومة وشعبا، وحرصها على مساندته في هذه المرحلة الدقيقة، مجدداً رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، ومطالبا بالانسحاب الفوري وغير المشروط واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن كاملاً دون انتقائية.وختم بالتشديد على أن مصر ستواصل دعم استقرار لبنان ووحدته الوطنية في مختلف المجالات.
عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا مشتركا في السرايا الحكومية، في ختام اجتماعهما الثنائي والمباحثات الموسعة بين الوفدين اللبناني والمصري.
وقال الرئيس سلام في مستهل المؤتمر: "يسرني أن أرحب بكم اليوم في بيروت التي تتشرف باستقبالكم والوفد الوزاري المصري الكريم، في زيارة تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ومصر، وتجسد الإرادة المشتركة في بناء شراكة فاعلة ومسؤولة ومنتجة".
وأشار إلى أن ما جرى الاتفاق عليه قبل أسابيع في القاهرة في إطار اللجنة العليا اللبنانية المصرية، يستكمل اليوم بخطوات عملية في بيروت، من خلال الاجتماع الثنائي ثم المباحثات الموسعة، موضحا أن الزيارة "تحمل أكثر من وعد سياسي أو اقتصادي".
وأكد سلام أنه جرى بحث أولويات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من الطاقة إلى النقل، ومن الصناعة إلى البنى التحتية والاقتصاد الرقمي، مع التشديد على ضرورة المتابعة الدقيقة لما تم الاتفاق عليه "بروح الشراكة، ومنهج التخطيط لا الارتجال".
ولفت إلى أن العلاقة بين البلدين "تتجاوز تبادل المصالح، إلى تكامل في الرؤية وتفاعل في المسار وتاريخ مشترك"، معربا عن تطلعه لأن تكون منطلقا لنهضة اقتصادية إنسانية جديدة قوامها الإنسان ومحركها الاستقرار وأفقها النمو.
كما ثمن اهتمام مدبولي بلقاء الهيئات الاقتصادية، بهدف تعميق الشراكة بين القطاعين الخاصين اللبناني والمصري واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، مؤكدا في الوقت نفسه تقدير لبنان للدور المصري في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى مواكبة مصر الدائمة لمسيرة لبنان الإصلاحية ودعم وحدته وسيادته.
من جهته، أكد مصطفى مدبولي أن زيارته إلى بيروت تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر ولبنان، والقائمة على الاحترام المتبادل والتضامن الصادق والعمل المشترك.
وأشار إلى أن الزيارة تأتي في ظل تنامي وتيرة التواصل السياسي بين البلدين، لا سيما منذ استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وما تبعه من زيارات متبادلة عززت خصوصية ومتانة العلاقات الثنائية.
وأشاد مدبولي بنتائج الزيارات التي قام بها الرئيس سلام إلى القاهرة، والتي توّجت بانعقاد الدورة العاشرة للجنة المصرية اللبنانية العليا المشتركة بعد انقطاع دام ست سنوات، وتوقيع نحو 15 اتفاقية في مجالات اقتصادية وثقافية وإعلامية ودبلوماسية.
كما أثنى على جهود العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور نواف سلام، ولا سيما ما ورد في البيان الوزاري من توجهات تهدف إلى تحقيق الاستقرار وصون السلم الأهلي واستعادة فعالية مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
وأكد مدبولي موقف مصر الثابت والداعم للبنان قيادة وحكومة وشعبا، وحرصها على مساندته في هذه المرحلة الدقيقة، مجدداً رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، ومطالبا بالانسحاب الفوري وغير المشروط واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن كاملاً دون انتقائية.
وختم بالتشديد على أن مصر ستواصل دعم استقرار لبنان ووحدته الوطنية في مختلف المجالات.
