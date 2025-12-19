https://sarabic.ae/20251219/فيدان-رفض-إسرائيل-مشاركة-تركيا-في-قوة-الاستقرار-بقطاع-غزة-لا-يحسم-الأمر-1108326133.html

فيدان: رفض إسرائيل مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بقطاع غزة لا يحسم الأمر

فيدان: رفض إسرائيل مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بقطاع غزة لا يحسم الأمر

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن معارضة إسرائيل الشديدة لمشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة ليست حاسمة، مشيراً إلى أن هناك... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T09:29+0000

2025-12-19T09:29+0000

2025-12-19T09:29+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg

جاءت تصريحات فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "TRT World" التركية، أمس الخميس، حيث تناول آخر التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الوضع في غزة.وأوضح الوزير التركي أن أولوية أنقرة تتمثل في تلبية الاحتياجات الميدانية في غزة، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو مرتبطة بالبنية التحتية، مضيفاً أن الجهة المنفذة تأتي في المرتبة الثانية. وأكد استعداد تركيا الكامل للمساهمة، قائلاً: "إذا قام غيرنا بما نفعله باسم الإنسانية، فلا مشكلة لدينا، لكن إذا كانت مساهمتنا مطلوبة بشدة، فنحن جاهزون". وأشار فيدان إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن منذ البداية استعداد تركيا لتقديم الدعم في جميع المجالات لعملية السلام في غزة. وأكد أن الولايات المتحدة تدرك خطورة الوضع. واعتبر فيدان أن لقاء أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك في سبتمبر الماضي كان نقطة تحول نحو تحقيق وقف إطلاق النار. كما شدد الوزير على دور تركيا كـ"صوت الإنسانية والضمير الدولي" أمام الجرائم الإسرائيلية في فلسطين، منتقداً ما وصفه بـ"التفويض المطلق" الذي منحته الدول الغربية لإسرائيل على مدى عقود، حتى في حال ارتكاب مجازر جماعية. يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر الماضي، القرار الأمريكي رقم 2803 الذي يدعم خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع، ويسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة حتى نهاية 2027.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20251218/تونسيون-يخرجون-في-مسيرة-تندد-بالصمت-الدولي-تجاه-الكارثة-الإنسانية-في-غزة-1108315700.html

https://sarabic.ae/20251218/تفاصيل-اجتماع-لأمريكا-مع-قطر-ومصر-وتركيا-في-ميامي-حول-غزة-1108308522.html

https://sarabic.ae/20251218/ترامب-أنهينا-الحرب-في-غزة-وقضينا-على-القوة-النووية-الإيرانية-1108289255.html

https://sarabic.ae/20251216/طاه-سوري-نقل-المطبخ-الحلبي-إلى-غزة-ليزرع-الأمل-من-بين-الأنقاض--1108220622.html

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية