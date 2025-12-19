عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
فيدان: رفض إسرائيل مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بقطاع غزة لا يحسم الأمر
جاءت تصريحات فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "TRT World" التركية، أمس الخميس، حيث تناول آخر التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الوضع في غزة.وأوضح الوزير التركي أن أولوية أنقرة تتمثل في تلبية الاحتياجات الميدانية في غزة، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو مرتبطة بالبنية التحتية، مضيفاً أن الجهة المنفذة تأتي في المرتبة الثانية. وأكد استعداد تركيا الكامل للمساهمة، قائلاً: "إذا قام غيرنا بما نفعله باسم الإنسانية، فلا مشكلة لدينا، لكن إذا كانت مساهمتنا مطلوبة بشدة، فنحن جاهزون". وأشار فيدان إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن منذ البداية استعداد تركيا لتقديم الدعم في جميع المجالات لعملية السلام في غزة. وأكد أن الولايات المتحدة تدرك خطورة الوضع. واعتبر فيدان أن لقاء أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك في سبتمبر الماضي كان نقطة تحول نحو تحقيق وقف إطلاق النار. كما شدد الوزير على دور تركيا كـ"صوت الإنسانية والضمير الدولي" أمام الجرائم الإسرائيلية في فلسطين، منتقداً ما وصفه بـ"التفويض المطلق" الذي منحته الدول الغربية لإسرائيل على مدى عقود، حتى في حال ارتكاب مجازر جماعية. يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر الماضي، القرار الأمريكي رقم 2803 الذي يدعم خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع، ويسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة حتى نهاية 2027.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
فيدان: رفض إسرائيل مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بقطاع غزة لا يحسم الأمر

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن معارضة إسرائيل الشديدة لمشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة ليست حاسمة، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً أخرى معنية بالقرار، وأن أنقرة تتواصل معها بشكل مستمر.
جاءت تصريحات فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "TRT World" التركية، أمس الخميس، حيث تناول آخر التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الوضع في غزة.
مسيرة أمام سفارتي تركيا وقطر في تونس تندد بالصمت الدولي تجاه الكارثة الإنسانية في غزة، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
تونسيون يخرجون في مسيرة تندد بالصمت الدولي تجاه الكارثة الإنسانية في غزة
أمس, 21:15 GMT
وقال فيدان: "إسرائيل تعارض بشدة مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بغزة، لكنها ليست الجهة الوحيدة ذات الصلة. هناك جهات أخرى معنية، ونحن على تواصل معها".
وأوضح الوزير التركي أن أولوية أنقرة تتمثل في تلبية الاحتياجات الميدانية في غزة، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو مرتبطة بالبنية التحتية، مضيفاً أن الجهة المنفذة تأتي في المرتبة الثانية.
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
تفاصيل اجتماع لأمريكا مع قطر ومصر وتركيا في ميامي حول غزة
أمس, 16:56 GMT
وأكد استعداد تركيا الكامل للمساهمة، قائلاً: "إذا قام غيرنا بما نفعله باسم الإنسانية، فلا مشكلة لدينا، لكن إذا كانت مساهمتنا مطلوبة بشدة، فنحن جاهزون".
وأشار فيدان إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن منذ البداية استعداد تركيا لتقديم الدعم في جميع المجالات لعملية السلام في غزة.
في سياق متصل، حذر فيدان من أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار تهدد استقراره، مشيراً إلى مقتل نحو 400 فلسطيني بنيران إسرائيلية منذ بداية أكتوبر الماضي، في حين يلتزم الفلسطينيون بالاتفاق.
وأكد أن الولايات المتحدة تدرك خطورة الوضع. واعتبر فيدان أن لقاء أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك في سبتمبر الماضي كان نقطة تحول نحو تحقيق وقف إطلاق النار.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
ترامب: أنهينا الحرب في غزة وقضينا على القوة النووية الإيرانية
أمس, 02:26 GMT
كما شدد الوزير على دور تركيا كـ"صوت الإنسانية والضمير الدولي" أمام الجرائم الإسرائيلية في فلسطين، منتقداً ما وصفه بـ"التفويض المطلق" الذي منحته الدول الغربية لإسرائيل على مدى عقود، حتى في حال ارتكاب مجازر جماعية.
وأضاف: "إسرائيل غير معتادة على هذا المستوى من النقد الدولي، لكنني أعتقد أن تلك الحقبة قد انتهت".
يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر الماضي، القرار الأمريكي رقم 2803 الذي يدعم خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع، ويسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة حتى نهاية 2027.
شيف سوري نقل المطبخ الحلبي إلى غزة ليزرع الأمل من بين الأنقاض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
طاه سوري ينقل المطبخ الحلبي إلى غزة ليزرع الأمل من بين الأنقاض
16 ديسمبر, 11:38 GMT
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
