قتلى في تحطم طائرة في مطار مدينة ستيتسفيل الأمريكية... فيديو
أفادت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بتحطم طائرة من طراز "سيسنا سي 550" أثناء محاولتها الهبوط في مطار بولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "تحطمت طائرة من طراز " سيسنا سي 550" أثناء هبوطها في مطار ستيتسفيل الإقليمي في ولاية كارولينا الشمالية".أفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن دورية الطرق السريعة بالولاية، بوقوع سبع وفيات.أفاد عضو الكونغرس الأمريكي ريتشارد هدسون، بمقتل سائق سباقات ناسكار السابق غريغ بيفل وعائلته في حادث تحطم الطائرة. ولم تتمكن دوريات الشرطة والوكالة من تحديد هوية جثث الضحايا بعد، لكنها أكدت أن سائق السباقات السابق وعائلته كانوا على متن الطائرة.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر انتشار حطام الطائرة المشتعل على مدرج المطار وسط استنفار فرق الإغاثة التي هرعت لإخماد الحريق وإنقاذ الناجين المحتملين.
