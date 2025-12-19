https://sarabic.ae/20251219/للمرة-الأولى-منذ-اندلاع-النزاع-يونيفيل-تسلم-الجيش-اللبناني-حقل-ألغام-مطهر-جنوبي-لبنان-1108355667.html
للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع... "يونيفيل" تسلم الجيش اللبناني حقل ألغام مطهر جنوبي لبنان
للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع... "يونيفيل" تسلم الجيش اللبناني حقل ألغام مطهر جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
سلمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، إلى الجيش اللبناني حقل ألغام جرى تطهيره قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا جنوبي البلاد، في خطوة... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T16:49+0000
2025-12-19T16:49+0000
2025-12-19T16:49+0000
لبنان
إسرائيل
اليونيفيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080558960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2482ced52b75588738059b1b186e2c39.jpg
وأوضحت في بيان لها، أن قوات حفظ السلام "عثرت على 393 لغما جرى تدميرها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، عقب تطهير مساحة تقدر بنحو ألفي متر مربع".وأشارت إلى أنه، و"بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، استأنفت "يونيفيل" عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية جنوبي لبنان خلال الصيف الماضي، بعد توقف دام قرابة عامين".يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في منطقة جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية بحلول نهاية العام.
https://sarabic.ae/20251210/يونيفيل-دبابة-إسرائيلية-تطلق-النار-على-دورية-داخل-الأراضي-اللبنانية-1108031205.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080558960_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_090b7ccc44a5aa5ed44585c2ee2fb56f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, اليونيفيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, اليونيفيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع... "يونيفيل" تسلم الجيش اللبناني حقل ألغام مطهر جنوبي لبنان
سلمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، إلى الجيش اللبناني حقل ألغام جرى تطهيره قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا جنوبي البلاد، في خطوة "تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع العام الماضي".
وأوضحت في بيان لها، أن قوات حفظ السلام "عثرت على 393 لغما جرى تدميرها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، عقب تطهير مساحة تقدر بنحو ألفي متر مربع".
وأشارت إلى أنه، و"بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، استأنفت "يونيفيل" عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية جنوبي لبنان خلال الصيف الماضي، بعد توقف دام قرابة عامين".
يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل
.
لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية
خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في منطقة جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية بحلول نهاية العام.