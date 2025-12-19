للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع... "يونيفيل" تسلم الجيش اللبناني حقل ألغام مطهر جنوبي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/للمرة-الأولى-منذ-اندلاع-النزاع-يونيفيل-تسلم-الجيش-اللبناني-حقل-ألغام-مطهر-جنوبي-لبنان-1108355667.html
للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع... "يونيفيل" تسلم الجيش اللبناني حقل ألغام مطهر جنوبي لبنان
للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع... "يونيفيل" تسلم الجيش اللبناني حقل ألغام مطهر جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
سلمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، إلى الجيش اللبناني حقل ألغام جرى تطهيره قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا جنوبي البلاد، في خطوة... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T16:49+0000
2025-12-19T16:49+0000
لبنان
إسرائيل
اليونيفيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080558960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2482ced52b75588738059b1b186e2c39.jpg
وأوضحت في بيان لها، أن قوات حفظ السلام "عثرت على 393 لغما جرى تدميرها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، عقب تطهير مساحة تقدر بنحو ألفي متر مربع".وأشارت إلى أنه، و"بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، استأنفت "يونيفيل" عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية جنوبي لبنان خلال الصيف الماضي، بعد توقف دام قرابة عامين".يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في منطقة جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية بحلول نهاية العام.
https://sarabic.ae/20251210/يونيفيل-دبابة-إسرائيلية-تطلق-النار-على-دورية-داخل-الأراضي-اللبنانية-1108031205.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080558960_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_090b7ccc44a5aa5ed44585c2ee2fb56f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, إسرائيل, اليونيفيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, اليونيفيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع... "يونيفيل" تسلم الجيش اللبناني حقل ألغام مطهر جنوبي لبنان

16:49 GMT 19.12.2025
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
سلمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، إلى الجيش اللبناني حقل ألغام جرى تطهيره قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا جنوبي البلاد، في خطوة "تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع العام الماضي".
وأوضحت في بيان لها، أن قوات حفظ السلام "عثرت على 393 لغما جرى تدميرها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، عقب تطهير مساحة تقدر بنحو ألفي متر مربع".
وأشارت إلى أنه، و"بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، استأنفت "يونيفيل" عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية جنوبي لبنان خلال الصيف الماضي، بعد توقف دام قرابة عامين".
يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.
لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
"يونيفيل": دبابة إسرائيلية تطلق النار على دورية داخل الأراضي اللبنانية
10 ديسمبر, 18:17 GMT
وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في منطقة جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية بحلول نهاية العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала