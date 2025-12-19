عربي
أمساليوم
بث مباشر
"مع بقاء الوضع حرجا"... الأمم المتحدة تعلن انتهاء حالة المجاعة في غزة
"مع بقاء الوضع حرجا"... الأمم المتحدة تعلن انتهاء حالة المجاعة في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المجاعة في غزة انتهت لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن التحليل الأخير للهيئة المشرفة على "التصنيف المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) أظهر تحسنا ملحوظا في الأمن الغذائي والتغذية.وأفادت الهيئة الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها، وهي المشرفة على "التصنيف المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي)" بعد وقف إطلاق النار الذي أقرّ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بأن السواد الأعظم من السكان في غزة ما زالوا "يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي".وأكدت الهيئة أن الوضع ما يزال حرجا رغم تحسن وصول الإمدادات الغذائية والإنسانية، مشيرة إلى أن "قطاع غزة بكامله مصنّف في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف) لغاية منتصف نيسان/أبريل 2026".وتتوقع الهيئة الأممية أنه "خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى 15 نيسان/أبريل 2026، أن يبقى الوضع خطرا، مع حوالى 1,6 مليون شخص ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف)".يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر الماضي، القرار الأمريكي رقم 2803 الذي يدعم خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع، ويسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة حتى نهاية 2027.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المجاعة في غزة انتهت لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن التحليل الأخير للهيئة المشرفة على "التصنيف المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) أظهر تحسنا ملحوظا في الأمن الغذائي والتغذية.
وأفادت الهيئة الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها، وهي المشرفة على "التصنيف المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي)" بعد وقف إطلاق النار الذي أقرّ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بأن السواد الأعظم من السكان في غزة ما زالوا "يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي".
وأكدت الهيئة أن الوضع ما يزال حرجا رغم تحسن وصول الإمدادات الغذائية والإنسانية، مشيرة إلى أن "قطاع غزة بكامله مصنّف في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف) لغاية منتصف نيسان/أبريل 2026".
وتتوقع الهيئة الأممية أنه "خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى 15 نيسان/أبريل 2026، أن يبقى الوضع خطرا، مع حوالى 1,6 مليون شخص ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف)".
يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر الماضي، القرار الأمريكي رقم 2803 الذي يدعم خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع، ويسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة حتى نهاية 2027.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
