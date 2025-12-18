دبلوماسي مصري سابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن أخطر الرسائل التي حملتها زيارة البرهان إلى القاهرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/دبلوماسي-مصري-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أخطر-الرسائل-التي-حملتها-زيارة-البرهان-إلى-القاهرة-1108312535.html
دبلوماسي مصري سابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن أخطر الرسائل التي حملتها زيارة البرهان إلى القاهرة
دبلوماسي مصري سابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن أخطر الرسائل التي حملتها زيارة البرهان إلى القاهرة
سبوتنيك عربي
قال السفير حسام قاسم، سفير مصر السابق في السودان، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لمصر ليست الأولى، لكنها تأتي هذه المرة في توقيت بالغ... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T19:23+0000
2025-12-18T19:23+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/04/1094485597_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_104ce304c10b59b523cb9ddd14fe0f8f.jpg
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا بد في هذا التوقيت من تحرك جميع الأطراف الإقليمية للاتصال بالقوى السودانية والتعبير عن مواقفها بصراحة دون مجالة".وتابع: "في اعتقادي أن البيان الرئاسي المصري حول زيارة البرهان، كان في منتهى الجدية والقوة لوضع النقاط فوق الحروف أمام جميع الأطراف وخاصة "ميليشيا" الدعم السريع".وأردف: "الجديد في الموقف المصري أن القاهرة تتحدث للمرة الأولى عن خط أحمر في السودان بشكل رسمي، وأيضا لأول مرة تتحدث مصر عن معاهدة الدفاع المشترك بين مصر والسودان".وتابع: "أعتقد أن الرسالة واضحة تماما ولكل حادث حديث بناء على الطرف الذي وجهت له تلك الرسالة وتطورات مواقفه في الفترة القادمة".وأشار إلى أن استقبال البرهان بالشكل البرتوكولي ليس جديدا، بل في كل زيارة كان يتم استقباله كرئيس جمهورية تأكيدا على الموقف المصري، علاوة على الزيارات الرسمية المصرية التي كانت تجري في العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية في بورتسودان، لافتا إلى أن الشكل البروتوكولي ليس جديدا على الزيارة.وأكد قاسم أن موقف مصر من الأزمة السودانية واضح تماما ليس منذ بداية الحرب، بل منذ بداية الثورة السودانية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، حيث دعت مصر دائما إلى وحدة واستقرار السودان، وأعلنت مرارا وتكرارا أن مؤسسات الدولة السودانية وعلى رأسها الجيش السوداني هى العمود الفقري لاستقرار ووحدة السودان، وأي مساس بتلك المؤسسات هو مساس بأمن ووحدة واستقرار السودان، الذي يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر ولا تسمح به، علاوة على أن الأمن القومي للسودان هو جزء من الأمن القومي المصري".واستطرد: "ما بين مصر والسودان جميع العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين دولتين، الحدود المشتركة تزيد عن الألف كيلومتر، علاوة على نهر النيل والبحر الأحمر، كما توجد جالية سودانية كبيرة تقدر بنحو 7 ملايين نسمة، بينهم نحو مليوني نسمة جاؤوا مصر بعد اندلاع الحرب في السودان".وحذرت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، من أن هناك "خطوطا حمراء" بشأن السودان، لا يمكن أن تسمح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتباره يمس مباشرة الأمن القومي المصري.وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن القاهرة جددت التأكيد على حقها في اتخاذ كافة التدابير التي تكفلها اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء.وجاء البيان المصري الذي أصدرته الرئاسة في القاهرة بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان للبلاد.واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، البرهان من أجل مناقشة سبل تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.وأوضح البيان أن القاهرة تجدد تأكيد دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تقضي بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، في إطار ما وصفته بتوجه الإدارة الأمريكية لإحلال السلام في السودان، والعمل على تجنب التصعيد وتسوية المنازعات في مختلف أنحاء العالم.وشدد البيان المصري على أن بلاده "تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر".ودعت القاهرة إلى الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته و مقدرات الشعب السوداني باعتبارها أحد أهم هذه "الخطوط الحمراء"، مؤكدة "عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان".ولم يقف البيان المصري عند هذا الحد، بل جدد في السياق ذاته رفض القاهرة القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251111/عبد-العاطي-يؤكد-للبرهان-دعم-مصر-لاستقرار-السودان-ووحدة-أراضيه-1106980748.html
https://sarabic.ae/20250408/مجلس-السيادة-السوداني-البرهان-يلتقي-برئيس-المخابرات-المصرية-ويتلقى-رسالة-من-السيسي-1099344090.html
https://sarabic.ae/20251202/مصر-تؤكد-ضرورة-هدنة-في-السودان-وترفض-الإجراءات-الإثيوبية-الأحادية-بشأن-سد-النهضة-1107713904.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/04/1094485597_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_13dc20a28f8831987f35b0fb2907da77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر

دبلوماسي مصري سابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن أخطر الرسائل التي حملتها زيارة البرهان إلى القاهرة

19:23 GMT 18.12.2025
© AP Photoالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال السفير حسام قاسم، سفير مصر السابق في السودان، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لمصر ليست الأولى، لكنها تأتي هذه المرة في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لمستقبل السودان.
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا بد في هذا التوقيت من تحرك جميع الأطراف الإقليمية للاتصال بالقوى السودانية والتعبير عن مواقفها بصراحة دون مجالة".
وتابع: "في اعتقادي أن البيان الرئاسي المصري حول زيارة البرهان، كان في منتهى الجدية والقوة لوضع النقاط فوق الحروف أمام جميع الأطراف وخاصة "ميليشيا" الدعم السريع".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على هامش حضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
عبد العاطي يؤكد للبرهان دعم مصر لاستقرار السودان ووحدة أراضيه
11 نوفمبر, 15:09 GMT
وأردف: "الجديد في الموقف المصري أن القاهرة تتحدث للمرة الأولى عن خط أحمر في السودان بشكل رسمي، وأيضا لأول مرة تتحدث مصر عن معاهدة الدفاع المشترك بين مصر والسودان".
وتابع: "أعتقد أن الرسالة واضحة تماما ولكل حادث حديث بناء على الطرف الذي وجهت له تلك الرسالة وتطورات مواقفه في الفترة القادمة".
وأشار إلى أن استقبال البرهان بالشكل البرتوكولي ليس جديدا، بل في كل زيارة كان يتم استقباله كرئيس جمهورية تأكيدا على الموقف المصري، علاوة على الزيارات الرسمية المصرية التي كانت تجري في العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية في بورتسودان، لافتا إلى أن الشكل البروتوكولي ليس جديدا على الزيارة.
وأضاف حسام قاسم: "لكن الجديد هو ما حمله بيان الرئاسة المصرية حول الخطوط الحمراء والدفاع المشترك والتي تذكر للمرة الأولى. كما أن مصر اليوم أعلنت موقفها بمنتهى الشفافية والوضوح وأنها لا تقبل سوى بالوضع الشرعي في السودان ولا تعترف بالحكومة الموازية التي يرأسها حميدتي والتعايشي".
وأكد قاسم أن موقف مصر من الأزمة السودانية واضح تماما ليس منذ بداية الحرب، بل منذ بداية الثورة السودانية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، حيث دعت مصر دائما إلى وحدة واستقرار السودان، وأعلنت مرارا وتكرارا أن مؤسسات الدولة السودانية وعلى رأسها الجيش السوداني هى العمود الفقري لاستقرار ووحدة السودان، وأي مساس بتلك المؤسسات هو مساس بأمن ووحدة واستقرار السودان، الذي يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر ولا تسمح به، علاوة على أن الأمن القومي للسودان هو جزء من الأمن القومي المصري".
واستطرد: "ما بين مصر والسودان جميع العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين دولتين، الحدود المشتركة تزيد عن الألف كيلومتر، علاوة على نهر النيل والبحر الأحمر، كما توجد جالية سودانية كبيرة تقدر بنحو 7 ملايين نسمة، بينهم نحو مليوني نسمة جاؤوا مصر بعد اندلاع الحرب في السودان".

وقال قاسم: "علاوة على ما سبق، فإن العلاقة والمصير المشترك بين البلدين يحتم على القاهرة الوقوف بكل حزم ضد محاولات تفتيت السودان وإنهاء شكل الدولة".

وحذرت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، من أن هناك "خطوطا حمراء" بشأن السودان، لا يمكن أن تسمح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتباره يمس مباشرة الأمن القومي المصري.
القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
مجلس السيادة السوداني: البرهان يلتقي برئيس المخابرات المصرية ويتلقى رسالة من السيسي
8 أبريل, 13:47 GMT
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن القاهرة جددت التأكيد على حقها في اتخاذ كافة التدابير التي تكفلها اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء.
وجاء البيان المصري الذي أصدرته الرئاسة في القاهرة بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان للبلاد.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، البرهان من أجل مناقشة سبل تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح البيان أن القاهرة تجدد تأكيد دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تقضي بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، في إطار ما وصفته بتوجه الإدارة الأمريكية لإحلال السلام في السودان، والعمل على تجنب التصعيد وتسوية المنازعات في مختلف أنحاء العالم.
وشدد البيان المصري على أن بلاده "تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر".
ودعت القاهرة إلى الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته و مقدرات الشعب السوداني باعتبارها أحد أهم هذه "الخطوط الحمراء"، مؤكدة "عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان".
ولم يقف البيان المصري عند هذا الحد، بل جدد في السياق ذاته رفض القاهرة القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
مصر تؤكد ضرورة هدنة في السودان وترفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة
2 ديسمبر, 10:55 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала