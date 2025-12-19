https://sarabic.ae/20251219/نائب-وزير-الخارجية-المصري-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-الشراكة-الروسية-المصرية-في-إطار-بريكس-1108350623.html

نائب وزير الخارجية المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن الشراكة الروسية المصرية في إطار "بريكس"

نائب وزير الخارجية المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن الشراكة الروسية المصرية في إطار "بريكس"

سبوتنيك عربي

أكد السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن الثقافة الروسية أصبحت... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T14:28+0000

2025-12-19T14:28+0000

2025-12-19T14:28+0000

أخبار روسيا اليوم

أخبار مصر الآن

أفريقيا

أخبار العالم الآن

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108346357_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d474a47a7a02bacb85769f7a60ccf00.jpg

وقال السفير حفني، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، إن مصر تقدر عالياً ما قدمته روسيا على مدى سنوات طويلة من خبرات فنية ودعم لوجيستي وعسكري وفني. وأضاف: "روسيا قدمت لمصر معهد الباليه وأكاديمية الفنون، وتم ترجمة الأدب الروسي كله في مصر، ومعظم الأطفال في مصر يقرأون للأدباء الروس العظام. معظمنا قرأ الأدب الروسي، وأنا منهم". وأوضح أن هذا التأثير الثقافي جعل الثقافة الروسية متجذرة في الهوية المصرية. وأكد أن مصر تعول على روسيا في أمور كثيرة لتعزيز حضورها في المنطقة. وأبرز دور روسيا كإحدى الدول المؤسسة لبنك التنمية الجديد، مشيرًا إلى أن البنك لا يتبع مؤسسات بريتون وودز، وأن نائب رئيسه روسي، ما يتيح للدول الأفريقية الوصول إلى قروض قليلة الفائدة. وأعرب عن أمله في أن يلعب البنك دورًا أكبر لصالح أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر عضو فيه قبل انضمامها إلى بريكس، وتُعد أكبر شريك غير مؤسس، وتعول كثيراً عليه في مشروعاتها المستقبلية. وذكر أن أول اجتماع للبنك خارج شنغهاي عقد في مصر في يونيو/حزيران 2025. وفي الشأن الاقتصادي، أشار إلى صدور قرار بإنشاء مدينة صناعية روسية في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، معرباً عن أمله في تسريع الإجراءات رغم التأخر الحالي، وإنشاء مركز لتدريب الكوادر الأفريقية فيها. وبخصوص التبادل التجاري بالعملات المحلية، وصفها بأنها "هامة جدا" ويتبناها بنك التنمية الجديد، لكنه شدد على ضرورة دراسة التجارب السابقة، مثل التجربة الهندية الروسية، لتجنب المشكلات وتنفيذها بشكل سليم. وختم السفير حفني تصريحاته بتأكيد أن روسيا "دولة صديقة وحليفة"، وأن مصر تتوقع الكثير منها لصالح أفريقيا، متوقعاً أن يحل السلام في العالم خاصة مع المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا. كما أكد أهمية تواجد مصر وروسيا في بريكس، قائلاً إن اجتماعاتها "هامة جداً" لمصر التي تشارك فيها على جميع المستويات.وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.

https://sarabic.ae/20251219/انطلاق-فعاليات-المؤتمر-الوزاري-الثاني-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-بالقاهرة-1108342036.html

https://sarabic.ae/20251218/لافروف-يصل-إلى-القاهرة-للمشاركة-في-المؤتمر-الوزاري-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-1108313786.html

https://sarabic.ae/20251219/نائب-وزير-الخارجية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-دعم-الدول-الأفريقية-1108347092.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, أفريقيا, أخبار العالم الآن, حصري