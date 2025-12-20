https://sarabic.ae/20251220/الخارجية-التركية-اجتماع-رباعي-في-ميامي-لبحث-الانتقال-إلى-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1108386869.html

الخارجية التركية: اجتماع رباعي في ميامي لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الخارجية التركية: اجتماع رباعي في ميامي لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن "ممثلين عن تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر، عقدوا اجتماعًا في مدينة ميامي الأمريكية، لبحث التطورات المرتبطة باتفاق غزة، ولا... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T13:32+0000

2025-12-20T13:32+0000

2025-12-20T13:32+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107367911_3:0:1287:722_1920x0_80_0_0_6d48995f3d6d9b75639f6d5579529697.jpg

وذكرت الخارجية التركية، في بيان، أن "الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، إضافة إلى الخطوات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية، بما يضمن استدامة التهدئة وتحقيق الاستقرار".وأضاف البيان أن "المشاركين بحثوا الترتيبات المطلوبة لضمان إدارة قطاع غزة من قبل سكانه، في إطار رؤية تهدف إلى دعم الحكم المحلي وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل".كما تناول الاجتماع الخطوات المتعلقة بتشكيل "مجلس السلام" و"قوة الاستقرار الدولية" في غزة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم الأمن وإعادة تنظيم الأوضاع في القطاع.يأتي ذلك، في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، القرار الأمريكي رقم 2803، الذي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ويسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في القطاع، حتى نهاية 2027.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ، في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20251216/ترامب-59-دولة-مستعدة-للمشاركة-في-قوة-دولية-للحفاظ-على-الاستقرار-في-غزة-1108207519.html

https://sarabic.ae/20251219/فيدان-رفض-إسرائيل-مشاركة-تركيا-في-قوة-الاستقرار-بقطاع-غزة-لا-يحسم-الأمر-1108326133.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم