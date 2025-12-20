عربي
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة
الخارجية التركية: اجتماع رباعي في ميامي لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

13:32 GMT 20.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحانوتي طافش أبو حطب، قطاع غزة
الحانوتي طافش أبو حطب، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن "ممثلين عن تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر، عقدوا اجتماعًا في مدينة ميامي الأمريكية، لبحث التطورات المرتبطة باتفاق غزة، ولا سيما الانتقال نحو المرحلة الثانية من الاتفاق".
وذكرت الخارجية التركية، في بيان، أن "الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، إضافة إلى الخطوات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية، بما يضمن استدامة التهدئة وتحقيق الاستقرار".
وأضاف البيان أن "المشاركين بحثوا الترتيبات المطلوبة لضمان إدارة قطاع غزة من قبل سكانه، في إطار رؤية تهدف إلى دعم الحكم المحلي وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ترامب: 59 دولة مستعدة للمشاركة في قوة دولية للحفاظ على الاستقرار في غزة
16 ديسمبر, 06:14 GMT
كما تناول الاجتماع الخطوات المتعلقة بتشكيل "مجلس السلام" و"قوة الاستقرار الدولية" في غزة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم الأمن وإعادة تنظيم الأوضاع في القطاع.

وأكدت الخارجية التركية أن "هذه المشاورات تأتي ضمن التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية لدعم الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى تسوية مستدامة للأوضاع في غزة".

يأتي ذلك، في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، القرار الأمريكي رقم 2803، الذي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ويسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في القطاع، حتى نهاية 2027.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
فيدان: رفض إسرائيل مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بقطاع غزة لا يحسم الأمر
أمس, 09:29 GMT
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.

ومع تصاعد العمليات العسكرية واتساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.

وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ، في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
