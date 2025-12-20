عربي
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251220/الخارجية-الروسية-لافروف-يطلع-السيسي-على-سير-العملية-العسكرية-الخاصة-1108396209.html
الخارجية الروسية: لافروف يطلع السيسي على سير العملية العسكرية الخاصة
الخارجية الروسية: لافروف يطلع السيسي على سير العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أطلع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، معربا عن شكره للسيسي على نهج...
2025-12-20T18:08+0000
2025-12-20T18:08+0000
روسيا
العالم العربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108367463_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6997f4083963680840699b25169fb34.jpg
وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت: "أطلع سيرغي لافروف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي على سير العملية العسكرية الخاصة، وأعرب عن امتنانه للقيادة المصرية لنهجها المتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية".وأوضح وزير الخارجية المصري، أن "استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني تأتي ضمن الجهود المبذولة والتعاون المصري الروسي لدعم تحقيق أهداف القارة الأفريقية 2063، بعد عقد المؤتمر في سياق دولي معقد خاصة في ظل التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية وكذلك العالم".وبدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "أهنئ المصريين بمناسبة إجراء هذا المنتدى بنجاح والشكر والتقدير لحسن الضيافة والترحيب".وعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في عام 2019، وتضمن قمتين - في سوتشي عام 2019 وفي سانت بطرسبورغ عام 2023 - بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
https://sarabic.ae/20251220/الكرملين-زيلينسكي-يناقض-نفسه-فيما-يتعلق-بالانتخابات-في-أوكرانيا-1108395627.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108367463_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_242068e78754efd9894246e8e12bcb1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الخارجية الروسية: لافروف يطلع السيسي على سير العملية العسكرية الخاصة

18:08 GMT 20.12.2025
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationسيرغي لافروف يلتقي عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
سيرغي لافروف يلتقي عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبر
أطلع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، معربا عن شكره للسيسي على نهج القاهرة المتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت: "أطلع سيرغي لافروف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي على سير العملية العسكرية الخاصة، وأعرب عن امتنانه للقيادة المصرية لنهجها المتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية".
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، مؤتمرا صحفيا عقب المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية".
وأوضح وزير الخارجية المصري، أن "استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني تأتي ضمن الجهود المبذولة والتعاون المصري الروسي لدعم تحقيق أهداف القارة الأفريقية 2063، بعد عقد المؤتمر في سياق دولي معقد خاصة في ظل التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية وكذلك العالم".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
الكرملين: زيلينسكي يناقض نفسه فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا
17:52 GMT
وبدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "أهنئ المصريين بمناسبة إجراء هذا المنتدى بنجاح والشكر والتقدير لحسن الضيافة والترحيب".
وعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
ويأتي المؤتمر استكمالا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في عام 2019، وتضمن قمتين - في سوتشي عام 2019 وفي سانت بطرسبورغ عام 2023 - بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
