الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف البلاد

وقال رشيد، في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني في ذكرى اغتيال محمد باقر الحكيم، إن "الحكومة المقبلة يجب أن تقوم على مبدأ التمثيل العادل لكافة أطياف المجتمع العراقي، بما ينعكس إيجابًا على عملية بناء الدولة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار رشيد إلى أن "ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، تمثل محطة مهمة لاستذكار نضاله ودوره الديني والوطني في مواجهة الدكتاتورية"، مؤكدًا أن "تضحياته ستبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية".وأضاف الرئيس العراقي أن "المسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتّم الحفاظ على إرث الشهداء والعلماء والشخصيات الوطنية، ونقل قصص تضحياتهم وبطولاتهم إلى الأجيال القادمة"، مشددًا على أن "إحياء يوم الشهيد العراقي يجسد تقديرًا لتضحيات أبناء القوات الأمنية بمختلف صنوفها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة".وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد الماضي، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي، للدورة السادسة لعام 2025.وذكر بيان للمركز الإعلامي للمحكمة أنها عقدت جلستها غير العلنية، بحضور رئيسها القاضي منذر إبراهيم حسين، وبكامل الأعضاء لتدقيق النتائج المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأضاف البيان أن "التدقيق أظهر استيفاء عملية الاقتراع لجميع المتطلبات الدستورية والقانونية، وغياب أي موانع تؤثر على صحتها، ما دفع المحكمة إلى المصادقة على النتائج وفق المادة 93/سابعا من دستور العراق"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 56%.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نتائج التصويت، وجاء حزب "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ثانيًا على مستوى بغداد، فيما تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، نتائج محافظات أربيل ودهوك، واحتل المركز الأول في محافظة نينوى.

