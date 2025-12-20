https://sarabic.ae/20251220/بعد-ضربات-أمريكية-واسعة-هل-تمهد-عين-الصقر-لمرحلة-أمنية-جديدة-في-سوريا-1108365592.html

بعد ضربات أمريكية واسعة... هل تمهد "عين الصقر" لمرحلة أمنية جديدة في سوريا؟

بعد ضربات أمريكية واسعة... هل تمهد "عين الصقر" لمرحلة أمنية جديدة في سوريا؟

سبوتنيك عربي

شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم السبت، ضربات جوية واسعة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، في إطار عملية عسكرية... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T06:32+0000

2025-12-20T06:32+0000

2025-12-20T06:56+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار سوريا اليوم

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/89/1036898988_0:137:3117:1890_1920x0_80_0_0_151cf9457a690d8b3296bb235bc8b287.jpg

وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بدء العملية، مؤكدًا أنها "تستهدف البنية التحتية لتنظيم "داعش" ومواقع أسلحته"، في خطوة وصفها الجيش الأمريكي بأنها "من أوسع العمليات ضد التنظيم، خلال الفترة الأخيرة".وقال الجيش الأمريكي إن "الضربات استهدفت أكثر من 70 موقعًا لـ"داعش" في مناطق متفرقة بوسط سوريا، شملت مخازن أسلحة ومبانٍ تُستخدم في دعم عملياته"، مشيرًا إلى استخدام أكثر من 100 قذيفة دقيقة خلال الهجوم.وأفادت مصادر مطّلعة، بأن الضربات طالت مناطق البادية السورية، ودير الزور والرقة وحمص، وسط سماع دوي انفجارات في مناطق عدة، فيما شاركت 6 طائرات للتحالف الدولي في العملية، إلى جانب إسناد جوي من القوات الجوية الأردنية.وأكد الجيش الأمريكي أن "العملية تهدف إلى منع "داعش" من التخطيط لهجمات تستهدف الأراضي الأمريكية وحلفائها"، مشيرًا إلى أن قواته "نفذت أكثر من 80 عملية ضد التنظيم في سوريا، خلال الأشهر الستة الماضية".من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تنفذ "ضربات قوية" ضد مواقع "داعش" في سوريا، معتبرًا أن "القضاء الكامل على التنظيم يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد"، لافتًا إلى أن "الحكومة السورية تقدم دعمًا للعملية الجارية".بدورها، أكدت وزارة الخارجية السورية، "التزام دمشق بمواصلة مكافحة تنظيم "داعش"، مشيرة إلى عزمها "تكثيف عملياتها العسكرية والأمنية في المناطق، التي تشكل بؤرًا لتهديد التنظيم، في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار".ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد هجوم استهدف قافلة مشتركة للقوات الأمريكية والسورية في مدينة تدمر، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، وإصابة ثلاثة جنود آخرين، في أول خسائر أمريكية في سوريا، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، العام الماضي.وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي، يحاول استغلال التغيرات الأمنية، التي أعقبت رحيل حكومة الأسد، لإعادة تنظيم صفوفه، في وقت خفّضت فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في سوريا إلى نحو ألف جندي.

https://sarabic.ae/20251220/ترامب-الحكومة-السورية-تدعم-بالكامل-الضربات-الأمريكية-ضد-تنظيم-داعش-1108363499.html

https://sarabic.ae/20251219/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-بدء-عملية-ضربة-عين-الصقر-في-سوريا-ضد-داعش-1108363330.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي