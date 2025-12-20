بعد ضربات أمريكية واسعة... هل تمهد "عين الصقر" لمرحلة أمنية جديدة في سوريا؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد ضربات أمريكية واسعة... هل تمهد "عين الصقر" لمرحلة أمنية جديدة في سوريا؟
بعد ضربات أمريكية واسعة... هل تمهد "عين الصقر" لمرحلة أمنية جديدة في سوريا؟
شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم السبت، ضربات جوية واسعة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، في إطار عملية عسكرية... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بدء العملية، مؤكدًا أنها "تستهدف البنية التحتية لتنظيم "داعش" ومواقع أسلحته"، في خطوة وصفها الجيش الأمريكي بأنها "من أوسع العمليات ضد التنظيم، خلال الفترة الأخيرة".وقال الجيش الأمريكي إن "الضربات استهدفت أكثر من 70 موقعًا لـ"داعش" في مناطق متفرقة بوسط سوريا، شملت مخازن أسلحة ومبانٍ تُستخدم في دعم عملياته"، مشيرًا إلى استخدام أكثر من 100 قذيفة دقيقة خلال الهجوم.وأفادت مصادر مطّلعة، بأن الضربات طالت مناطق البادية السورية، ودير الزور والرقة وحمص، وسط سماع دوي انفجارات في مناطق عدة، فيما شاركت 6 طائرات للتحالف الدولي في العملية، إلى جانب إسناد جوي من القوات الجوية الأردنية.وأكد الجيش الأمريكي أن "العملية تهدف إلى منع "داعش" من التخطيط لهجمات تستهدف الأراضي الأمريكية وحلفائها"، مشيرًا إلى أن قواته "نفذت أكثر من 80 عملية ضد التنظيم في سوريا، خلال الأشهر الستة الماضية".من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تنفذ "ضربات قوية" ضد مواقع "داعش" في سوريا، معتبرًا أن "القضاء الكامل على التنظيم يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد"، لافتًا إلى أن "الحكومة السورية تقدم دعمًا للعملية الجارية".بدورها، أكدت وزارة الخارجية السورية، "التزام دمشق بمواصلة مكافحة تنظيم "داعش"، مشيرة إلى عزمها "تكثيف عملياتها العسكرية والأمنية في المناطق، التي تشكل بؤرًا لتهديد التنظيم، في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار".ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد هجوم استهدف قافلة مشتركة للقوات الأمريكية والسورية في مدينة تدمر، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، وإصابة ثلاثة جنود آخرين، في أول خسائر أمريكية في سوريا، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، العام الماضي.وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي، يحاول استغلال التغيرات الأمنية، التي أعقبت رحيل حكومة الأسد، لإعادة تنظيم صفوفه، في وقت خفّضت فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في سوريا إلى نحو ألف جندي.
شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم السبت، ضربات جوية واسعة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، في إطار عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "عين الصقر"، وذلك ردًا على مقتل جنديين أمريكيين في هجوم وقع بمدينة تدمر وسط البلاد، نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بدء العملية، مؤكدًا أنها "تستهدف البنية التحتية لتنظيم "داعش" ومواقع أسلحته"، في خطوة وصفها الجيش الأمريكي بأنها "من أوسع العمليات ضد التنظيم، خلال الفترة الأخيرة".
وقال الجيش الأمريكي إن "الضربات استهدفت أكثر من 70 موقعًا لـ"داعش" في مناطق متفرقة بوسط سوريا، شملت مخازن أسلحة ومبانٍ تُستخدم في دعم عملياته"، مشيرًا إلى استخدام أكثر من 100 قذيفة دقيقة خلال الهجوم.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في البيت الأبيض في واشنطن، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
ترامب: الحكومة السورية تدعم بالكامل الضربات الأمريكية ضد تنظيم "داعش"
00:10 GMT
وأفادت مصادر مطّلعة، بأن الضربات طالت مناطق البادية السورية، ودير الزور والرقة وحمص، وسط سماع دوي انفجارات في مناطق عدة، فيما شاركت 6 طائرات للتحالف الدولي في العملية، إلى جانب إسناد جوي من القوات الجوية الأردنية.

وذكرت مصادر إعلامية أمريكية، أن "العملية نُفذت بواسطة مقاتلات من طراز "إف -15" وطائرات "أي- 10"، مع استخدام صواريخ دقيقة التوجيه"، في إطار ما وصفته واشنطن بـ"الهجوم واسع النطاق" ضد التنظيم الإرهابي.

وأكد الجيش الأمريكي أن "العملية تهدف إلى منع "داعش" من التخطيط لهجمات تستهدف الأراضي الأمريكية وحلفائها"، مشيرًا إلى أن قواته "نفذت أكثر من 80 عملية ضد التنظيم في سوريا، خلال الأشهر الستة الماضية".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تنفذ "ضربات قوية" ضد مواقع "داعش" في سوريا، معتبرًا أن "القضاء الكامل على التنظيم يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد"، لافتًا إلى أن "الحكومة السورية تقدم دعمًا للعملية الجارية".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية "ضربة عين الصقر" في سوريا ضد تنظيم "داعش"
أمس, 23:20 GMT
بدورها، أكدت وزارة الخارجية السورية، "التزام دمشق بمواصلة مكافحة تنظيم "داعش"، مشيرة إلى عزمها "تكثيف عملياتها العسكرية والأمنية في المناطق، التي تشكل بؤرًا لتهديد التنظيم، في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار".

ويرى مراقبون أن عملية "عين الصقر" قد تمثل بداية مرحلة أمنية مختلفة في سوريا، تقوم على تكثيف الضربات الاستباقية ضد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، بدلًا من الاكتفاء بالانتشار الميداني الواسع، خصوصًا في ظل تقليص الوجود العسكري الأمريكي، إلا أن نجاح هذه المقاربة يبقى مرهونًا بمدى استمرارية العمليات، وحجم التنسيق مع الشركاء الإقليميين والمحليين، وقدرة القوات المنتشرة على سد الثغرات الأمنية، التي يستغلها التنظيم الإرهابي.

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد هجوم استهدف قافلة مشتركة للقوات الأمريكية والسورية في مدينة تدمر، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، وإصابة ثلاثة جنود آخرين، في أول خسائر أمريكية في سوريا، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، العام الماضي.
وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي، يحاول استغلال التغيرات الأمنية، التي أعقبت رحيل حكومة الأسد، لإعادة تنظيم صفوفه، في وقت خفّضت فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في سوريا إلى نحو ألف جندي.
