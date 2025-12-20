"بي كي إس كي".. مسدس روسي للمهام الخاصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251220/بي-كي-إس-كي-مسدس-روسي-للمهام-الخاصة-1108389604.html
"بي كي إس كي".. مسدس روسي للمهام الخاصة
"بي كي إس كي".. مسدس روسي للمهام الخاصة
سبوتنيك عربي
تمتلك الأسلحة الروسية الخفيفة سمعة جيدة عالميا، بداية من البنادق الهجومية التي تستخدمها عشرات الجيوش حول العالم، وصولا إلى المسدسات، ومنها الطرازات المصممة... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T15:19+0000
2025-12-20T15:19+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108389120_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_3233a6d252990dbd6fda641d2b37d099.jpg
ويعد المسدس "بي كي إس كي" من الأسلحة الروسية الخارقة التي تم تصميمها بمواصفات خاصة تمنحه قوة نيرانية كبيرة ودقة عالية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ومقارنة بالأنواع المماثلة من المسدسات التي تستخدم ذات العيار والتصميم، فإن هذا المسدس الروسي يأتي في الصدارة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مهام الأهداف الثابتة والمتحركة.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن المسدس مصمم بنظام إطلاق فردي لزيادة دقته في التصويب نحو أهداف على مسافة تصل إلى 50 مترا، مشيرا إلى أن تزويده بـ "دبشك" قابل للطي يسمح لأفراد القوات الخاصة باستخدامه في أوضاع مختلفة.
https://sarabic.ae/20251213/في-إس-إس-إم-بندقية-قنص-روسية-صامتة-1108127426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108389120_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_39d4a1abbdc8a3c5a69b175e4426267b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

"بي كي إس كي".. مسدس روسي للمهام الخاصة

15:19 GMT 20.12.2025
© Photo / ROE"بي كيه إس كيه".. مسدس روسي للمهام الخاصة
بي كيه إس كيه.. مسدس روسي للمهام الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Photo / ROE
تابعنا عبر
تمتلك الأسلحة الروسية الخفيفة سمعة جيدة عالميا، بداية من البنادق الهجومية التي تستخدمها عشرات الجيوش حول العالم، وصولا إلى المسدسات، ومنها الطرازات المصممة للمهام الخاصة.
ويعد المسدس "بي كي إس كي" من الأسلحة الروسية الخارقة التي تم تصميمها بمواصفات خاصة تمنحه قوة نيرانية كبيرة ودقة عالية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
في إس إس إم.. بندقية قنص روسية صامتة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة
13 ديسمبر, 16:11 GMT
ومقارنة بالأنواع المماثلة من المسدسات التي تستخدم ذات العيار والتصميم، فإن هذا المسدس الروسي يأتي في الصدارة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مهام الأهداف الثابتة والمتحركة.

المواصفات الفنية

العيار: (9 * 17 مم)
طول المسدس: 31 سم
العرض: 5.4 سم
الارتفاع: 18.3 سم
الطول بالدبشك (الطول الكلي مع الأخمص): 54 سم
الوزن دون طلقات: 1.6 كغ
سعة المخزن: 10 طلقات
ولفت الموقع إلى أن المسدس مصمم بنظام إطلاق فردي لزيادة دقته في التصويب نحو أهداف على مسافة تصل إلى 50 مترا، مشيرا إلى أن تزويده بـ "دبشك" قابل للطي يسمح لأفراد القوات الخاصة باستخدامه في أوضاع مختلفة.
© Sputnik"أستارتا".. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها
أستارتا.. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
"أستارتا".. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала