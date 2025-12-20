https://sarabic.ae/20251220/بي-كي-إس-كي-مسدس-روسي-للمهام-الخاصة-1108389604.html
"بي كي إس كي".. مسدس روسي للمهام الخاصة
تمتلك الأسلحة الروسية الخفيفة سمعة جيدة عالميا، بداية من البنادق الهجومية التي تستخدمها عشرات الجيوش حول العالم، وصولا إلى المسدسات، ومنها الطرازات المصممة
ويعد المسدس "بي كي إس كي" من الأسلحة الروسية الخارقة التي تم تصميمها بمواصفات خاصة تمنحه قوة نيرانية كبيرة ودقة عالية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ومقارنة بالأنواع المماثلة من المسدسات التي تستخدم ذات العيار والتصميم، فإن هذا المسدس الروسي يأتي في الصدارة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مهام الأهداف الثابتة والمتحركة.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن المسدس مصمم بنظام إطلاق فردي لزيادة دقته في التصويب نحو أهداف على مسافة تصل إلى 50 مترا، مشيرا إلى أن تزويده بـ "دبشك" قابل للطي يسمح لأفراد القوات الخاصة باستخدامه في أوضاع مختلفة.
تمتلك الأسلحة الروسية الخفيفة سمعة جيدة عالميا، بداية من البنادق الهجومية التي تستخدمها عشرات الجيوش حول العالم، وصولا إلى المسدسات، ومنها الطرازات المصممة للمهام الخاصة.
الطول بالدبشك (الطول الكلي مع الأخمص): 54 سم
