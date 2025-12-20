رئيس الوزراء اللبناني: خطة حصر السلاح جنوبي نهر الليطاني تقترب من نهيايتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251220/رئيس-الوزراء-اللبناني-خطة-حصر-السلاح-جنوبي-نهر-الليطاني-تقترب-من-نهيايتها-1108389348.html
رئيس الوزراء اللبناني: خطة حصر السلاح جنوبي نهر الليطاني تقترب من نهيايتها
رئيس الوزراء اللبناني: خطة حصر السلاح جنوبي نهر الليطاني تقترب من نهيايتها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، أن الدولة اللبنانية اقتربت من إنهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T15:09+0000
2025-12-20T15:09+0000
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101263202_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_77c6bb405a8df38352c98afb2d314a34.jpg
وقال سلام خلال استقباله رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة "الميكانيزم" سيمون كرم، إن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة".وصرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول، أن "تسليم حزب الله لسلاحه يشكل أحد أبرز مرتكزات مشاركته في مشروع بناء الدولة"، مؤكدًا أن "السلاح لم ينجح في ردع إسرائيل ولا في حماية لبنان"، وأن قرار الحرب والسلم عاد إلى مؤسسات الدولة.وشدّد سلام، في تصريحات تلفزيوينة، على أن الحكومة لن تسمح بأي "مغامرات" قد تجرّ البلاد إلى حرب جديدة، داعيًا إلى استخلاص الدروس من تجربة "نصرة غزة" وما ترتب عليها من مخاطر.وأوضح سلام أن لبنان مستعد للدخول في مفاوضات "فوق عسكرية" مع إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البلاد ليست بصدد خوض مفاوضات سلام، وأن مسألة التطبيع تبقى مرتبطة بمسار السلام الشامل.وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق اليوم، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20251219/لبنان-يعلن-عن-أول-إطار-قانوني-شامل-لاسترداد-الودائع-المصرفية-1108357957.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101263202_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2e3a48ce784cadd18dcf16c26763c88d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

رئيس الوزراء اللبناني: خطة حصر السلاح جنوبي نهر الليطاني تقترب من نهيايتها

15:09 GMT 20.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، أن الدولة اللبنانية اقتربت من إنهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى جاهزية لبنان للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
وقال سلام خلال استقباله رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة "الميكانيزم" سيمون كرم، إن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة".
كما شدد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.
وصرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول، أن "تسليم حزب الله لسلاحه يشكل أحد أبرز مرتكزات مشاركته في مشروع بناء الدولة"، مؤكدًا أن "السلاح لم ينجح في ردع إسرائيل ولا في حماية لبنان"، وأن قرار الحرب والسلم عاد إلى مؤسسات الدولة.
وشدّد سلام، في تصريحات تلفزيوينة، على أن الحكومة لن تسمح بأي "مغامرات" قد تجرّ البلاد إلى حرب جديدة، داعيًا إلى استخلاص الدروس من تجربة "نصرة غزة" وما ترتب عليها من مخاطر.
العملة اللبنانية الليرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
لبنان يعلن عن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
أمس, 18:15 GMT
وأوضح سلام أن لبنان مستعد للدخول في مفاوضات "فوق عسكرية" مع إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البلاد ليست بصدد خوض مفاوضات سلام، وأن مسألة التطبيع تبقى مرتبطة بمسار السلام الشامل.

وكشف رئيس الحكومة أن رسائل إسرائيلية وصلت إلى بيروت تحمل إشارات عن احتمال التصعيد، لكنها خالية من أي مهَل زمنية محددة، مشيرا إلى أن تقييم الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان في الآونة الأخيرة يؤكد أن الوضع "دقيق وقابل للانفجار".

وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق اليوم، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала