هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من منصات التواصل الاجتماعي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251220/هل-يكون-الحجب-العمري-هو-الحل-الأخير-لحماية-المراهقين-من-منصات-التواصل-الاجتماعي؟-1108384097.html
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من منصات التواصل الاجتماعي؟
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من منصات التواصل الاجتماعي؟
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، موجة عالمية لحظر وصول المراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي. 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T12:43+0000
2025-12-20T12:43+0000
راديو
صدى الحياة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108383648_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_3ea32f026173938970ca6ebc99c2cc36.png
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
سبوتنيك عربي
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
أطلقت الحكومة الأسترالية خطة لحظر وصول المراهقين وصغار السن إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) و"تيك توك" وغيرهما، ما جعل العديد من الدول تدرس اتباع النهج ذاته.حول هذا الموضوع، قال المستشار القانوني المتخصص في تكنولوجيا أمن المعلومات والبيانات الأستاذ مصطفى جمال:وأضاف جمال في حديثه لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108383648_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_4571a283632ba7ff8b7a5aaab43356b7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من منصات التواصل الاجتماعي؟

12:43 GMT 20.12.2025
راديو
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، موجة عالمية لحظر وصول المراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي.
أطلقت الحكومة الأسترالية خطة لحظر وصول المراهقين وصغار السن إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) و"تيك توك" وغيرهما، ما جعل العديد من الدول تدرس اتباع النهج ذاته.
حول هذا الموضوع، قال المستشار القانوني المتخصص في تكنولوجيا أمن المعلومات والبيانات الأستاذ مصطفى جمال:

الخطوة الأسترالية ليست حجبًا أو رقابة بل تميل للتنظيم أكثر، لأن هناك فروقات بين هذه المصطلحات، فالحجب يعني منع الخدمة بالكامل، أما الرقابة فهي تدخل للموافقة أو عدم الموافقة مع إدراك المعايير والشروط للمحتوى. أما فيما يخص الغرامات المفروضة على المنصات، فهي تُفرض حسب حجم الشركة عالميا، والشركات التكنولوجية، التي تدير منصات التواصل الاجتماعي ذات رأسمال ضخم، لكن سبب الحجم المالي الكبير للغرامات هو من أجل ردع الشركات.

وأضاف جمال في حديثه لبرنامجنا:

يمكن إرجاع السبب الرئيسي وراء هذا التوجه نحو شركات ومنصات التواصل الاجتماعي إلى المشاكل، التي تحدث داخل المنصات وتتسبب في انتحار وموت المراهقين وصغار السن، بدءًا من تحديات "تيك توك" الخطرة وحتى التنمر الرقمي، فمن وجهة نظري كخبير قانوني، أوافق على مبدأ "الحماية عبر المنع"، ومبدأ التعليم من خلال التمكين والرقابة الذكية بنفس المستوى، وحماية الأجيال، وفرض السيادة الرقمية للدول.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала