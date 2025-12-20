https://sarabic.ae/20251220/هل-يكون-الحجب-العمري-هو-الحل-الأخير-لحماية-المراهقين-من-منصات-التواصل-الاجتماعي؟-1108384097.html

هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من منصات التواصل الاجتماعي؟

هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من منصات التواصل الاجتماعي؟

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، موجة عالمية لحظر وصول المراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي. 20.12.2025, سبوتنيك عربي

أطلقت الحكومة الأسترالية خطة لحظر وصول المراهقين وصغار السن إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) و"تيك توك" وغيرهما، ما جعل العديد من الدول تدرس اتباع النهج ذاته.حول هذا الموضوع، قال المستشار القانوني المتخصص في تكنولوجيا أمن المعلومات والبيانات الأستاذ مصطفى جمال:وأضاف جمال في حديثه لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

