https://sarabic.ae/20251220/وزير-الخارجية-الإيراني-ينتقد-الموقف-النووي-للـترويكا-الأوروبية-1108369544.html
وزير الخارجية الإيراني ينتقد الموقف النووي للـ"ترويكا" الأوروبية
وزير الخارجية الإيراني ينتقد الموقف النووي للـ"ترويكا" الأوروبية
سبوتنيك عربي
انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ما وصفه بالنهج "غير المسؤول"، الذي تنتهجه كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة بـ"الترويكا" الأوروبية، في التعامل... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T08:54+0000
2025-12-20T08:54+0000
2025-12-20T08:54+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107473713_0:0:1729:974_1920x0_80_0_0_3b525e5bd41248651120424ef50b21e3.jpg
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بأن عراقجي، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، أن بلاده "لم ترفض في أي وقت مبدأ التفاوض أو الحوار، طالما كان قائمًا على احترام الحقوق القانونية والمصالح الوطنية المشروعة لإيران"، مشددًا في الوقت ذاته على "رفض طهران لأي مفاوضات تهدف إلى فرض مطالب من طرف واحد".من جانبها، شددت وزيرة الخارجية البريطانية على "أهمية اعتماد المسار الدبلوماسي لمعالجة القضية النووية الإيرانية"، مؤكدة ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.كما اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات على مختلف المستويات بهدف تعزيز التفاهم المتبادل، إلى جانب بحث عدد من القضايا الثنائية، بما في ذلك الشؤون القنصلية وموضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك.وقال المتحدث باسم وزارة الإيرانية، إسماعيل بقائي في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.
https://sarabic.ae/20251217/الرئيس-الإيراني-يرفض-الشروط-الأمريكية-المهينة-لاستئناف-المفاوضات-1108287313.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107473713_141:0:1677:1152_1920x0_80_0_0_427c9e709809a1c0efa8c9caa43879e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الخارجية الإيراني ينتقد الموقف النووي للـ"ترويكا" الأوروبية
انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ما وصفه بالنهج "غير المسؤول"، الذي تنتهجه كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة بـ"الترويكا" الأوروبية، في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بأن عراقجي، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، أن بلاده "لم ترفض في أي وقت مبدأ التفاوض أو الحوار، طالما كان قائمًا على احترام الحقوق القانونية والمصالح الوطنية المشروعة لإيران"، مشددًا في الوقت ذاته على "رفض طهران لأي مفاوضات تهدف إلى فرض مطالب من طرف واحد".
من جانبها، شددت وزيرة الخارجية البريطانية على "أهمية اعتماد المسار الدبلوماسي لمعالجة القضية النووية الإيرانية"، مؤكدة ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.
كما اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات على مختلف المستويات بهدف تعزيز التفاهم المتبادل، إلى جانب بحث عدد من القضايا الثنائية، بما في ذلك الشؤون القنصلية وموضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك.
وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.
وقال المتحدث باسم وزارة الإيرانية، إسماعيل بقائي في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة
"إرنا" الإيرانية.
وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية
ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.