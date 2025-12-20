وزير الخارجية الفنزويلي: روبيو يكره أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251220/وزير-الخارجية-الفنزويلي-روبيو-يكره-أمريكا-اللاتينية-ومنطقة-البحر-الكاريبي-1108365117.html
وزير الخارجية الفنزويلي: روبيو يكره أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
وزير الخارجية الفنزويلي: روبيو يكره أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
انتقد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قائلًا إن "تصريحات روبيو، تُظهر كراهية تجاه أمريكا اللاتينية ومنطقة... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T05:11+0000
2025-12-20T05:11+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/15/1090048345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_701b61950cabf497e738f1cc8501aae3.jpg
وقال جيل عبر تطبيق "تلغرام"، أمس الجمعة، إن "المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد ماركو روبيو، لعرض إنجازاته خلال فترة ولايته، قد وضعه في موقف سيئ للغاية، وكشف عن عدم أمانته، ووعيه الذاتي المتأصل، والكراهية التي يكنّها لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".قال إيفان جيل: "بتحالفه مع أكثر اليمين المتطرف فسادًا في أمريكا اللاتينية، يُمثّل خطابه التحريضي ضد أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فشلًا سياسيًا وأخلاقيًا ذريعًا. روبيو لا يخدم مصالح الشعب الأمريكي، بل يخدم المافيات، التي تتخذ من ميامي مقرًا لها، والتي تموّل جهوده في الضغط السياسي. ولهذا السبب يكذب".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية، معلقًا على التصعيد المستمر في العلاقات مع فنزويلا، بأن "لواشنطن الحق في استخدام كل عناصر قوتها للدفاع عن مصالحها الوطنية في نصف الكرة الغربي"، وفق تعبيره.كما قال روبيو إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "ليس زعيمًا شرعيًا للبلاد"، وأن "السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا، ترتكز على المصالح الوطنية"، على حد قوله.أعلن ترامب أن الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وأعلن فرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا.
https://sarabic.ae/20190504/مادورو-المرة-الثانية-ترامب-1040869465.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/15/1090048345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc5a23e231ee0cdbae914c858ba024ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الخارجية الفنزويلي: روبيو يكره أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

05:11 GMT 20.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillosرجل يرتدي زي البطل الخارق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو يحتضن الأطفال في مسيرة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا
رجل يرتدي زي البطل الخارق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو يحتضن الأطفال في مسيرة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
تابعنا عبر
انتقد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قائلًا إن "تصريحات روبيو، تُظهر كراهية تجاه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتُخفي رغبة في نهب موارد المنطقة"، وفق تعبيره.
وقال جيل عبر تطبيق "تلغرام"، أمس الجمعة، إن "المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد ماركو روبيو، لعرض إنجازاته خلال فترة ولايته، قد وضعه في موقف سيئ للغاية، وكشف عن عدم أمانته، ووعيه الذاتي المتأصل، والكراهية التي يكنّها لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

واتهم وزير الخارجية الفنزويلي، نظيره الأمريكي بـ"الترويج للانقلابات والتدخلات"، وقال إن "مثل هذه السياسة لا تصب في مصلحة واشنطن".

قال إيفان جيل: "بتحالفه مع أكثر اليمين المتطرف فسادًا في أمريكا اللاتينية، يُمثّل خطابه التحريضي ضد أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فشلًا سياسيًا وأخلاقيًا ذريعًا. روبيو لا يخدم مصالح الشعب الأمريكي، بل يخدم المافيات، التي تتخذ من ميامي مقرًا لها، والتي تموّل جهوده في الضغط السياسي. ولهذا السبب يكذب".

وأضاف أن هجمات روبيو، "تهدف إلى نهب نفط فنزويلا وأراضيها ومعادنها ومواردها".

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية، معلقًا على التصعيد المستمر في العلاقات مع فنزويلا، بأن "لواشنطن الحق في استخدام كل عناصر قوتها للدفاع عن مصالحها الوطنية في نصف الكرة الغربي"، وفق تعبيره.
كما قال روبيو إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "ليس زعيمًا شرعيًا للبلاد"، وأن "السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا، ترتكز على المصالح الوطنية"، على حد قوله.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2019
مادور للعرب: هبوا فورا للدفاع عن فنزويلا
4 مايو 2019, 15:15 GMT
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بفنزويلا، إن الولايات المتحدة لن تسمح "لنظام معادٍ بالاستيلاء على نفطنا أو أراضينا أو أي أصول أخرى، والتي يجب إعادتها جميعًا إلى الولايات المتحدة".
أعلن ترامب أن الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وأعلن فرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала