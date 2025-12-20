https://sarabic.ae/20251220/وزير-الخارجية-الفنزويلي-روبيو-يكره-أمريكا-اللاتينية-ومنطقة-البحر-الكاريبي-1108365117.html

وزير الخارجية الفنزويلي: روبيو يكره أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

انتقد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قائلًا إن "تصريحات روبيو، تُظهر كراهية تجاه أمريكا اللاتينية ومنطقة...

وقال جيل عبر تطبيق "تلغرام"، أمس الجمعة، إن "المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد ماركو روبيو، لعرض إنجازاته خلال فترة ولايته، قد وضعه في موقف سيئ للغاية، وكشف عن عدم أمانته، ووعيه الذاتي المتأصل، والكراهية التي يكنّها لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".قال إيفان جيل: "بتحالفه مع أكثر اليمين المتطرف فسادًا في أمريكا اللاتينية، يُمثّل خطابه التحريضي ضد أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فشلًا سياسيًا وأخلاقيًا ذريعًا. روبيو لا يخدم مصالح الشعب الأمريكي، بل يخدم المافيات، التي تتخذ من ميامي مقرًا لها، والتي تموّل جهوده في الضغط السياسي. ولهذا السبب يكذب".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية، معلقًا على التصعيد المستمر في العلاقات مع فنزويلا، بأن "لواشنطن الحق في استخدام كل عناصر قوتها للدفاع عن مصالحها الوطنية في نصف الكرة الغربي"، وفق تعبيره.كما قال روبيو إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "ليس زعيمًا شرعيًا للبلاد"، وأن "السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا، ترتكز على المصالح الوطنية"، على حد قوله.أعلن ترامب أن الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وأعلن فرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا.

