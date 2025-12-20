https://sarabic.ae/20251220/وزير-الخارجية-الفنزويلي-روبيو-يكره-أمريكا-اللاتينية-ومنطقة-البحر-الكاريبي-1108365117.html
وزير الخارجية الفنزويلي: روبيو يكره أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
وزير الخارجية الفنزويلي: روبيو يكره أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
انتقد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قائلًا إن "تصريحات روبيو، تُظهر كراهية تجاه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتُخفي رغبة في نهب موارد المنطقة"، وفق تعبيره.
وقال جيل عبر تطبيق "تلغرام"، أمس الجمعة، إن "المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد ماركو روبيو، لعرض إنجازاته خلال فترة ولايته، قد وضعه في موقف سيئ للغاية، وكشف عن عدم أمانته، ووعيه الذاتي المتأصل، والكراهية التي يكنّها لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".قال إيفان جيل: "بتحالفه مع أكثر اليمين المتطرف فسادًا في أمريكا اللاتينية، يُمثّل خطابه التحريضي ضد أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فشلًا سياسيًا وأخلاقيًا ذريعًا. روبيو لا يخدم مصالح الشعب الأمريكي، بل يخدم المافيات، التي تتخذ من ميامي مقرًا لها، والتي تموّل جهوده في الضغط السياسي. ولهذا السبب يكذب".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية، معلقًا على التصعيد المستمر في العلاقات مع فنزويلا، بأن "لواشنطن الحق في استخدام كل عناصر قوتها للدفاع عن مصالحها الوطنية في نصف الكرة الغربي"، وفق تعبيره.كما قال روبيو إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "ليس زعيمًا شرعيًا للبلاد"، وأن "السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا، ترتكز على المصالح الوطنية"، على حد قوله.أعلن ترامب أن الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وأعلن فرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا.
واتهم وزير الخارجية الفنزويلي، نظيره الأمريكي بـ"الترويج للانقلابات والتدخلات"، وقال إن "مثل هذه السياسة لا تصب في مصلحة واشنطن".
وقال جيل عبر تطبيق "تلغرام"، أمس الجمعة، إن "المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد ماركو روبيو، لعرض إنجازاته خلال فترة ولايته، قد وضعه في موقف سيئ للغاية، وكشف عن عدم أمانته، ووعيه الذاتي المتأصل، والكراهية التي يكنّها لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
واتهم وزير الخارجية الفنزويلي، نظيره الأمريكي بـ"الترويج للانقلابات والتدخلات"، وقال إن "مثل هذه السياسة لا تصب في مصلحة واشنطن".
قال إيفان جيل: "بتحالفه مع أكثر اليمين المتطرف فسادًا في أمريكا اللاتينية، يُمثّل خطابه التحريضي ضد أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فشلًا سياسيًا وأخلاقيًا ذريعًا. روبيو لا يخدم مصالح الشعب الأمريكي، بل يخدم المافيات، التي تتخذ من ميامي مقرًا لها، والتي تموّل جهوده في الضغط السياسي. ولهذا السبب يكذب".
وأضاف أن هجمات روبيو، "تهدف إلى نهب نفط فنزويلا وأراضيها ومعادنها ومواردها".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية، معلقًا على التصعيد المستمر في العلاقات مع فنزويلا، بأن "لواشنطن الحق في استخدام كل عناصر قوتها للدفاع عن مصالحها الوطنية في نصف الكرة الغربي"، وفق تعبيره.
كما قال روبيو إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "ليس زعيمًا شرعيًا للبلاد"، وأن "السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا، ترتكز على المصالح الوطنية"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بفنزويلا، إن الولايات المتحدة لن تسمح "لنظام معادٍ بالاستيلاء على نفطنا أو أراضينا أو أي أصول أخرى، والتي يجب إعادتها جميعًا إلى الولايات المتحدة".
أعلن ترامب أن الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وأعلن فرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا.