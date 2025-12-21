https://sarabic.ae/20251221/الجيش-اللبناني-يعلن-تفكيك-جهاز-تجسس-إسرائيلي-1108428428.html
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تمكّن وحدة عسكرية مختصة من اكتشاف وتفكيك جهاز تجسّس إسرائيلي متطور في بلدة يارون بقضاء بنت جبيل في الجنوب اللبناني. 21.12.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح بيان صادر عن مديرية التوجيه في الجيش، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الجهاز كان مموّهاً بعناية ومزوّداً بكاميرا تصوير عالية الدقة، وعُثر عليه أثناء قيام الوحدات الهندسية بأعمال المسح والتمشيط في المنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تمكّن وحدة عسكرية مختصة من اكتشاف وتفكيك جهاز تجسّس إسرائيلي متطور في بلدة يارون بقضاء بنت جبيل في الجنوب اللبناني.
وأوضح بيان صادر عن مديرية التوجيه في الجيش، نقلته الوكالة
الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الجهاز كان مموّهاً بعناية ومزوّداً بكاميرا تصوير عالية الدقة، وعُثر عليه أثناء قيام الوحدات الهندسية بأعمال المسح والتمشيط في المنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
وجدّد الجيش دعوته للمواطنين إلى "الابتعاد التام عن أي جسم مشبوه وعدم لمسه تحت أي ظرف، والإبلاغ الفوري عنه إلى أقرب مركز عسكري أو دورية"، وذلك حفاظاً على سلامتهم.
يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل
.
لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية
خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.