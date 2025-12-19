عربي
محادثات لبنان وإسرائيل تتجدد… هل تنجح تفاهمات "الناقورة" في كبح التصعيد؟
محادثات لبنان وإسرائيل تتجدد… هل تنجح تفاهمات "الناقورة" في كبح التصعيد؟
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن منطقة الناقورة جنوب لبنان، تشهد ثاني محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن منطقة الناقورة جنوب لبنان، تشهد ثاني محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، أو ما يعرف بلجنة "الميكانيزم".
ونقلت قناة "العربية/الحدث"، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر، أن السفير اللبناني السابق سيمون كرم، هو الممثل المدني لبلاده في الاجتماع، فيما يشارك نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يوسي درازنين، في الاجتماع.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
جوزاف عون: التفاوض هدفه تثبيت الأمن والاستقرار ولا يعني الاستسلام
17 ديسمبر, 15:06 GMT
وأكد المصدر نفسه - الذي لم تسمه القناة - أنه سيشارك إلى جانب درازنين، المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، كممثل مدني ثان عن إسرائيل.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن "اجتماع الناقورة الجمعة سيبحث منع استئناف الحرب مع لبنان"، مشيرة إلى أن "الاجتماع سيتناول التعاون الاقتصادي على الحدود".
وكانت مدينة الناقورة قد شهدت في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري أولى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود، حيث شارك في اجتماع لجنة "الميكانيزم" مندوبان مدنيان لبناني وإسرائيلي، هما سيمون كرم ويوري رسنيك، بالإضافة إلى الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس.
وركز اللقاء الأول على التعارف بين الأطراف، والقضية الأهم التي نوقشت كانت التعاون الاقتصادي بين البلدين في جنوب لبنان، خصوصا فيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب".
وناقش الجانبان مشاريع مشتركة صغيرة في البداية على الحدود، واتفقا على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي وتقديم مقترحات اقتصادية تساعد في بناء الثقة.
فيما أكد مسؤول أمريكي أن "الرؤية الأمريكية على المدى البعيد تتجسد في إنشاء منطقة اقتصادية على طول الحدود خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة"، مشيرا إلى أن "جميع الأطراف اتفقت على أن الهدف الأساسي يبقى نزع سلاح حزب الله"، منوها أن "العمل على ذلك سيتواصل من خلال آلية وقف إطلاق النار".
يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.
لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.
