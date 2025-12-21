الخارجية الروسية تنفي وجود محادثات بين روسيا وكوريا الجنوبية بشأن "برنامج كوريا الديمقراطية النووي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية تنفي وجود محادثات بين روسيا وكوريا الجنوبية بشأن "برنامج كوريا الديمقراطية النووي"
الخارجية الروسية تنفي وجود محادثات بين روسيا وكوريا الجنوبية بشأن "برنامج كوريا الديمقراطية النووي"
نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "مفاوضات رسمية" مع الجانب الكوري الجنوبي بشأن "البرنامج النووي... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T17:40+0000
2025-12-21T17:40+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لا يجري الجانب الروسي أي مشاورات مع الجانب الكوري الجنوبي، ولا يناقش أي قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وسيئول، فضلاً عن "القضية النووية لكوريا الديمقراطية"، لأنه بالنسبة لروسيا، لا وجود لما يُسمى "القضية النووية لكوريا الديمقراطية". وبالمثل، لا يوجد لدى وزارة الخارجية الروسية، بل وبلادنا ككل، أي ممثلين في مثل هذه المسائل. هذه محاولة فاشلة لتصوير زيارة عمل قام بها وفد من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى موسكو بدعوة من الأوساط الأكاديمية الروسية، وتحديداً مركز الطاقة والأمن، على أنها نوع من المحادثات الرسمية بين وزارتي خارجية البلدين".وقال مدير معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة الخارجية الكورية الديمقراطية، اليوم الأحد، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن "التصريحات الصادرة أخيرا من داخل الأوساط السياسية اليابانية تعكس تجاوزًا واضحًا للخط الأحمر، وكشفًا علنيًا عن نوايا نووية كامنة".وجاءت هذه المواقف الكورية الديمقراطية، عقب تقارير إعلامية يابانية، نقلتها "وكالة كيودو"، أفادت بأن مسؤولًا في مكتب رئيس الوزراء الياباني، شارك في صياغة السياسات الأمنية، اقترح أن تمتلك بلاده أسلحة نووية.
17:40 GMT 21.12.2025
نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "مفاوضات رسمية" مع الجانب الكوري الجنوبي بشأن "البرنامج النووي لكوريا الديمقراطية".
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لا يجري الجانب الروسي أي مشاورات مع الجانب الكوري الجنوبي، ولا يناقش أي قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وسيئول، فضلاً عن "القضية النووية لكوريا الديمقراطية"، لأنه بالنسبة لروسيا، لا وجود لما يُسمى "القضية النووية لكوريا الديمقراطية". وبالمثل، لا يوجد لدى وزارة الخارجية الروسية، بل وبلادنا ككل، أي ممثلين في مثل هذه المسائل. هذه محاولة فاشلة لتصوير زيارة عمل قام بها وفد من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى موسكو بدعوة من الأوساط الأكاديمية الروسية، وتحديداً مركز الطاقة والأمن، على أنها نوع من المحادثات الرسمية بين وزارتي خارجية البلدين".

حذرت كوريا الديمقراطية الشعبية من "أي تحركات يابانية تهدف إلى امتلاك أسلحة نووية"، مؤكدة أن ما وصفته بـ"الطموحات النووية لطوكيو" يجب وقفها "بأي ثمن"، لما قد تمثله من تهديد خطير على أمن المنطقة والعالم.

وقال مدير معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة الخارجية الكورية الديمقراطية، اليوم الأحد، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن "التصريحات الصادرة أخيرا من داخل الأوساط السياسية اليابانية تعكس تجاوزًا واضحًا للخط الأحمر، وكشفًا علنيًا عن نوايا نووية كامنة".
واعتبر أن "محاولة اليابان امتلاك أسلحة نووية من شأنها أن تقود إلى كارثة كبرى للبشرية وتزعزع استقرار آسيا بأكملها".
وجاءت هذه المواقف الكورية الديمقراطية، عقب تقارير إعلامية يابانية، نقلتها "وكالة كيودو"، أفادت بأن مسؤولًا في مكتب رئيس الوزراء الياباني، شارك في صياغة السياسات الأمنية، اقترح أن تمتلك بلاده أسلحة نووية.
