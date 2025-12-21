https://sarabic.ae/20251221/الخارجية-الروسية-تنفي-وجود-محادثات-بين-روسيا-وكوريا-الجنوبية-بشأن-برنامج-كوريا-الديمقراطية-النووي-1108435409.html

الخارجية الروسية تنفي وجود محادثات بين روسيا وكوريا الجنوبية بشأن "برنامج كوريا الديمقراطية النووي"

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "مفاوضات رسمية" مع الجانب الكوري الجنوبي بشأن "البرنامج النووي...

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لا يجري الجانب الروسي أي مشاورات مع الجانب الكوري الجنوبي، ولا يناقش أي قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وسيئول، فضلاً عن "القضية النووية لكوريا الديمقراطية"، لأنه بالنسبة لروسيا، لا وجود لما يُسمى "القضية النووية لكوريا الديمقراطية". وبالمثل، لا يوجد لدى وزارة الخارجية الروسية، بل وبلادنا ككل، أي ممثلين في مثل هذه المسائل. هذه محاولة فاشلة لتصوير زيارة عمل قام بها وفد من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى موسكو بدعوة من الأوساط الأكاديمية الروسية، وتحديداً مركز الطاقة والأمن، على أنها نوع من المحادثات الرسمية بين وزارتي خارجية البلدين".وقال مدير معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة الخارجية الكورية الديمقراطية، اليوم الأحد، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن "التصريحات الصادرة أخيرا من داخل الأوساط السياسية اليابانية تعكس تجاوزًا واضحًا للخط الأحمر، وكشفًا علنيًا عن نوايا نووية كامنة".وجاءت هذه المواقف الكورية الديمقراطية، عقب تقارير إعلامية يابانية، نقلتها "وكالة كيودو"، أفادت بأن مسؤولًا في مكتب رئيس الوزراء الياباني، شارك في صياغة السياسات الأمنية، اقترح أن تمتلك بلاده أسلحة نووية.

