أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع ماكرون
الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع ماكرون
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة "بيسكوف"، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإذا توفرت الإرادة... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T03:02+0000
2025-12-21T03:02+0000
الكرملين
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
موسكو- سبوتنيك. وكان ماكرون قد صرّح سابقاً بأن استئناف الحوار مع الرئيس الروسي في الأسابيع المقبلة سيكون مفيداً لأوروبا.وأضاف بيسكوف: "قال [ماكرون] إنه مستعد للتحدث مع بوتين. وهنا، من المهم التذكير بما قاله الرئيس خلال الاتصال المباشر"، حيث أبدى رغبته في الحوار مع ماكرون. لذلك، إذا توفرت الإرادة السياسية المتبادلة، فإن هذا سيُقيّم إيجاباً".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين, فلاديمير بوتين, إيمانويل ماكرون
الكرملين, فلاديمير بوتين, إيمانويل ماكرون

الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع ماكرون

03:02 GMT 21.12.2025
الكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة "بيسكوف"، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإذا توفرت الإرادة السياسية المتبادلة، فإن نوايا الرئيس الفرنسي ستُقيّم إيجاباً.
موسكو- سبوتنيك. وكان ماكرون قد صرّح سابقاً بأن استئناف الحوار مع الرئيس الروسي في الأسابيع المقبلة سيكون مفيداً لأوروبا.
وأضاف بيسكوف: "قال [ماكرون] إنه مستعد للتحدث مع بوتين. وهنا، من المهم التذكير بما قاله الرئيس خلال الاتصال المباشر"، حيث أبدى رغبته في الحوار مع ماكرون. لذلك، إذا توفرت الإرادة السياسية المتبادلة، فإن هذا سيُقيّم إيجاباً".
