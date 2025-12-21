https://sarabic.ae/20251221/الكرملين-بوتين-مستعد-للحوار-مع-ماكرون-1108405498.html
الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع ماكرون
21.12.2025
صرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة "بيسكوف"، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإذا توفرت الإرادة السياسية المتبادلة، فإن نوايا الرئيس الفرنسي ستُقيّم إيجاباً.
موسكو- سبوتنيك. وكان ماكرون قد صرّح سابقاً بأن استئناف الحوار مع الرئيس الروسي في الأسابيع المقبلة سيكون مفيداً لأوروبا.
وأضاف بيسكوف: "قال [ماكرون] إنه مستعد للتحدث مع بوتين. وهنا، من المهم التذكير بما قاله الرئيس خلال الاتصال المباشر"، حيث أبدى رغبته في الحوار مع ماكرون. لذلك، إذا توفرت الإرادة السياسية المتبادلة، فإن هذا سيُقيّم إيجاباً".