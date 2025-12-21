عربي
بمشاركة بوتين... بدء الجلسة الموسعة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ... فيديو
بمشاركة بوتين... بدء الجلسة الموسعة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ... فيديو
بمشاركة بوتين... بدء الجلسة الموسعة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ... فيديو
بدأت الجلسة الموسعة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي حافظت على زخمها الإيجابي هذا العام.وقال: "تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد نما بنسبة 11%، والصناعة بنسبة 15%، والزراعة بنسبة 10%، خلال الفترة من 2020 إلى 2024. وتشهد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي هذا العام اتجاهاً إيجابياً".وأضاف أن الأجور تشهد ارتفاعاً في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد، وأن معدل البطالة لا يزال منخفضاً. وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أنه "بحلول عام 2025، سيتم إرساء أساس متين لمرحلة جديدة جذرياً في مسيرة التكامل الاقتصادي الأوراسي".صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لخفض الواردات الزراعية. وقال لوكاشينكو خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتقليل الاعتماد على الواردات في هذا القطاع (الزراعة) إلى حدٍّ يكاد يكون معدوماً".
بدأت الجلسة الموسعة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي حافظت على زخمها الإيجابي هذا العام.
وقال: "تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد نما بنسبة 11%، والصناعة بنسبة 15%، والزراعة بنسبة 10%، خلال الفترة من 2020 إلى 2024. وتشهد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي هذا العام اتجاهاً إيجابياً".
وأضاف أن الأجور تشهد ارتفاعاً في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد، وأن معدل البطالة لا يزال منخفضاً. وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أنه "بحلول عام 2025، سيتم إرساء أساس متين لمرحلة جديدة جذرياً في مسيرة التكامل الاقتصادي الأوراسي".
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لخفض الواردات الزراعية.
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتقليل الاعتماد على الواردات في هذا القطاع (الزراعة) إلى حدٍّ يكاد يكون معدوماً".
