دراسة توضح لماذا أصبحت الدببة الإيطالية أصغر حجما وأقل عدوانية
دراسة توضح لماذا أصبحت الدببة الإيطالية أصغر حجما وأقل عدوانية
الدراسة التي قادها باحثون إيطاليون وأُجريت على السلالة النادرة والمهددة بالانقراض، أظهرت لأول مرة وجود "توقيعات جينية" واضحة مرتبطة بانخفاض السلوك العدواني لدى هذه الدببة، حيث كان البشر – عبر التاريخ – يقتلون أو يبعدون الأفراد الأكثر شراسة وخطورة، مما أدى تدريجيًا إلى بقاء وتكاثر الدببة الأكثر هدوءًا وتجنبًا للصراع، حسب ما ذكر موقع "فيز" العلمي.من جهتها، أوضحت الباحثة جوليا فابري من جامعة "فيرارا" أن "النتيجة النهائية هي دببة أصغر حجمًا، ذات ملامح وجه مختلفة، وأقل ميلاً للهجوم أو المواجهة، وهي صفات ساعدتها على البقاء قرب القرى والمستوطنات البشرية".وخلص الباحثون إلى أن دب "الأبنين" يُعد نموذجًا فريدًا عالميًا لدراسة كيف يمكن للوجود البشري أن يُعجّل التطور الحيوي في اتجاهات غير متوقعة، سواء بالإيجاب (تقليل الصراع) أو بالسلب (تهديد البقاء).
دراسة توضح لماذا أصبحت الدببة الإيطالية أصغر حجما وأقل عدوانية

كشفت دراسة جينية حديثة نُشرت نتائجها أن دببة "الأبنين" البنية التي تعيش في وسط إيطاليا فقط، تطورت عبر آلاف السنين لتصبح أصغر حجمًا وأقل عدوانية بشكل ملحوظ مقارنة بأقاربها في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وذلك نتيجة ضغوط انتقائية غير مقصودة مارسها الإنسان على مدى قرون طويلة من التعايش القسري.
الدراسة التي قادها باحثون إيطاليون وأُجريت على السلالة النادرة والمهددة بالانقراض، أظهرت لأول مرة وجود "توقيعات جينية" واضحة مرتبطة بانخفاض السلوك العدواني لدى هذه الدببة، حيث كان البشر – عبر التاريخ – يقتلون أو يبعدون الأفراد الأكثر شراسة وخطورة، مما أدى تدريجيًا إلى بقاء وتكاثر الدببة الأكثر هدوءًا وتجنبًا للصراع، حسب ما ذكر موقع "فيز" العلمي.
دب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2019
مجتمع
دراسة تتهم البشر في التسبب بانقراض دب الكهوف في عصر ما قبل التاريخ
17 أغسطس 2019, 14:54 GMT

وقال أندريا بيناتسو، المؤلف الرئيسي للدراسة: "إن إزالة الغابات وانتشار الزراعة والكثافة السكانية في وسط إيطاليا منذ العصر الروماني عزل هذه السلالة تمامًا عن باقي الدببة البنية الأوروبية قبل 2000 إلى 3000 سنة، وشكّل ضغطًا انتقائيًا مستمرًا غيّر شكلها وسلوكها".

من جهتها، أوضحت الباحثة جوليا فابري من جامعة "فيرارا" أن "النتيجة النهائية هي دببة أصغر حجمًا، ذات ملامح وجه مختلفة، وأقل ميلاً للهجوم أو المواجهة، وهي صفات ساعدتها على البقاء قرب القرى والمستوطنات البشرية".
خلايا سرطانية - السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
مجتمع
دراسة: حيوان أليف قد يلهم علاجا واعدا للسرطان
30 أغسطس, 12:13 GMT
لكن الدراسة حذّرت في الوقت نفسه من الوجه الآخر للتأثير البشري: انخفاض حاد في التنوع الجيني، وارتفاع معدلات التزاوج الداخلي، وتآكل في الجينوم، مما يجعل هذه السلالة التي لا يتجاوز عددها بضع عشرات من الأفراد أكثر عرضة للأمراض والاضطرابات الوراثية وتراجع الخصوبة، وبالتالي أقرب إلى خطر الانقراض على المدى الطويل.
وخلص الباحثون إلى أن دب "الأبنين" يُعد نموذجًا فريدًا عالميًا لدراسة كيف يمكن للوجود البشري أن يُعجّل التطور الحيوي في اتجاهات غير متوقعة، سواء بالإيجاب (تقليل الصراع) أو بالسلب (تهديد البقاء).
