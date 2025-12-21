https://sarabic.ae/20251221/دراسة-توضح-لماذا-أصبحت-الدببة-الإيطالية-أصغر-حجما-وأقل-عدوانية-1108435866.html
دراسة توضح لماذا أصبحت الدببة الإيطالية أصغر حجما وأقل عدوانية
دراسة توضح لماذا أصبحت الدببة الإيطالية أصغر حجما وأقل عدوانية
كشفت دراسة جينية حديثة نُشرت نتائجها أن دببة "الأبنين" البنية التي تعيش في وسط إيطاليا فقط، تطورت عبر آلاف السنين لتصبح أصغر حجمًا وأقل عدوانية بشكل ملحوظ
الدراسة التي قادها باحثون إيطاليون وأُجريت على السلالة النادرة والمهددة بالانقراض، أظهرت لأول مرة وجود "توقيعات جينية" واضحة مرتبطة بانخفاض السلوك العدواني لدى هذه الدببة، حيث كان البشر – عبر التاريخ – يقتلون أو يبعدون الأفراد الأكثر شراسة وخطورة، مما أدى تدريجيًا إلى بقاء وتكاثر الدببة الأكثر هدوءًا وتجنبًا للصراع، حسب ما ذكر موقع "فيز" العلمي.من جهتها، أوضحت الباحثة جوليا فابري من جامعة "فيرارا" أن "النتيجة النهائية هي دببة أصغر حجمًا، ذات ملامح وجه مختلفة، وأقل ميلاً للهجوم أو المواجهة، وهي صفات ساعدتها على البقاء قرب القرى والمستوطنات البشرية".وخلص الباحثون إلى أن دب "الأبنين" يُعد نموذجًا فريدًا عالميًا لدراسة كيف يمكن للوجود البشري أن يُعجّل التطور الحيوي في اتجاهات غير متوقعة، سواء بالإيجاب (تقليل الصراع) أو بالسلب (تهديد البقاء).
دراسة توضح لماذا أصبحت الدببة الإيطالية أصغر حجما وأقل عدوانية
كشفت دراسة جينية حديثة نُشرت نتائجها أن دببة "الأبنين" البنية التي تعيش في وسط إيطاليا فقط، تطورت عبر آلاف السنين لتصبح أصغر حجمًا وأقل عدوانية بشكل ملحوظ مقارنة بأقاربها في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وذلك نتيجة ضغوط انتقائية غير مقصودة مارسها الإنسان على مدى قرون طويلة من التعايش القسري.
الدراسة التي قادها باحثون إيطاليون وأُجريت على السلالة النادرة والمهددة بالانقراض، أظهرت لأول مرة وجود "توقيعات جينية" واضحة مرتبطة بانخفاض السلوك العدواني لدى هذه الدببة، حيث كان البشر – عبر التاريخ – يقتلون أو يبعدون الأفراد الأكثر شراسة وخطورة، مما أدى تدريجيًا إلى بقاء وتكاثر الدببة الأكثر هدوءًا وتجنبًا للصراع، حسب ما ذكر موقع
"فيز" العلمي.
وقال أندريا بيناتسو، المؤلف الرئيسي للدراسة: "إن إزالة الغابات وانتشار الزراعة والكثافة السكانية في وسط إيطاليا منذ العصر الروماني عزل هذه السلالة تمامًا عن باقي الدببة البنية الأوروبية قبل 2000 إلى 3000 سنة، وشكّل ضغطًا انتقائيًا مستمرًا غيّر شكلها وسلوكها".
من جهتها، أوضحت الباحثة جوليا فابري من جامعة "فيرارا" أن "النتيجة النهائية هي دببة
أصغر حجمًا، ذات ملامح وجه مختلفة، وأقل ميلاً للهجوم أو المواجهة، وهي صفات ساعدتها على البقاء قرب القرى والمستوطنات البشرية".
لكن الدراسة حذّرت في الوقت نفسه من الوجه الآخر للتأثير البشري: انخفاض حاد في التنوع الجيني، وارتفاع معدلات التزاوج الداخلي، وتآكل في الجينوم، مما يجعل هذه السلالة التي لا يتجاوز عددها بضع عشرات من الأفراد أكثر عرضة للأمراض والاضطرابات الوراثية وتراجع الخصوبة، وبالتالي أقرب إلى خطر الانقراض على المدى الطويل.
وخلص الباحثون إلى أن دب "الأبنين" يُعد نموذجًا فريدًا عالميًا لدراسة كيف يمكن للوجود البشري
أن يُعجّل التطور الحيوي في اتجاهات غير متوقعة، سواء بالإيجاب (تقليل الصراع) أو بالسلب (تهديد البقاء).