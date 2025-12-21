https://sarabic.ae/20251221/دراسة-توضح-لماذا-أصبحت-الدببة-الإيطالية-أصغر-حجما-وأقل-عدوانية-1108435866.html

دراسة توضح لماذا أصبحت الدببة الإيطالية أصغر حجما وأقل عدوانية

دراسة توضح لماذا أصبحت الدببة الإيطالية أصغر حجما وأقل عدوانية

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جينية حديثة نُشرت نتائجها أن دببة "الأبنين" البنية التي تعيش في وسط إيطاليا فقط، تطورت عبر آلاف السنين لتصبح أصغر حجمًا وأقل عدوانية بشكل ملحوظ... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T17:53+0000

2025-12-21T17:53+0000

2025-12-21T17:53+0000

مجتمع

منوعات

إيطاليا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102104319_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_424de3bb70e5bb5bf0590403f4017f88.jpg

الدراسة التي قادها باحثون إيطاليون وأُجريت على السلالة النادرة والمهددة بالانقراض، أظهرت لأول مرة وجود "توقيعات جينية" واضحة مرتبطة بانخفاض السلوك العدواني لدى هذه الدببة، حيث كان البشر – عبر التاريخ – يقتلون أو يبعدون الأفراد الأكثر شراسة وخطورة، مما أدى تدريجيًا إلى بقاء وتكاثر الدببة الأكثر هدوءًا وتجنبًا للصراع، حسب ما ذكر موقع "فيز" العلمي.من جهتها، أوضحت الباحثة جوليا فابري من جامعة "فيرارا" أن "النتيجة النهائية هي دببة أصغر حجمًا، ذات ملامح وجه مختلفة، وأقل ميلاً للهجوم أو المواجهة، وهي صفات ساعدتها على البقاء قرب القرى والمستوطنات البشرية".وخلص الباحثون إلى أن دب "الأبنين" يُعد نموذجًا فريدًا عالميًا لدراسة كيف يمكن للوجود البشري أن يُعجّل التطور الحيوي في اتجاهات غير متوقعة، سواء بالإيجاب (تقليل الصراع) أو بالسلب (تهديد البقاء).

https://sarabic.ae/20190817/دراسة-تتهم-البشر-في-التسبب-بانقراض-دب-الكهوف-في-عصر-ما-قبل-التاريخ-1042667748.html

https://sarabic.ae/20250830/دراسة-حيوان-أليف-قد-يلهم-علاجا-واعدا-للسرطان-1104315708.html

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, إيطاليا