عراقجي: منشآتنا تعرضت لأضرار لكن تقنيتنا ما تزال حاضرة
عراقجي: منشآتنا تعرضت لأضرار لكن تقنيتنا ما تزال حاضرة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "منشآت بلاده تعرضت لأضرار، إلا أنّ التقنية النووية الإيرانية ما زالت قائمة وحاضرة". 21.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال عراقجي، في تصريحات له، إنه كان على تواصل مباشر مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال الأشهر الماضية، للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على "استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن عبر المفاوضات ورفضها لأي إملاءات خارجية".وأضاف أن "إيران مستعدة لتقديم ضمانات كاملة بأن برنامجها النووي سلمي وسيظل كذلك إلى الأبد"، مؤكّدًا أن بلاده "قدّمت أفكارًا وحلولًا بنّاءة، لكنها وُجهت بالرفض المتكرر، ما دفعها إلى القناعة بأن الطرف الآخر غير مستعد للتوصل إلى اتفاق عادل".وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.
عراقجي: منشآتنا تعرضت لأضرار لكن تقنيتنا ما تزال حاضرة

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "منشآت بلاده تعرضت لأضرار، إلا أنّ التقنية النووية الإيرانية ما زالت قائمة وحاضرة".
وقال عراقجي، في تصريحات له، إنه كان على تواصل مباشر مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال الأشهر الماضية، للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على "استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن عبر المفاوضات ورفضها لأي إملاءات خارجية".
وأضاف أن "إيران مستعدة لتقديم ضمانات كاملة بأن برنامجها النووي سلمي وسيظل كذلك إلى الأبد"، مؤكّدًا أن بلاده "قدّمت أفكارًا وحلولًا بنّاءة، لكنها وُجهت بالرفض المتكرر، ما دفعها إلى القناعة بأن الطرف الآخر غير مستعد للتوصل إلى اتفاق عادل".
وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.
وقال المتحدث باسم وزارة الإيرانية، إسماعيل بقائي في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.
