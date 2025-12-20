https://sarabic.ae/20251220/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تصر-على-الوصول-للمنشآت-النووية-الإيرانية-للتحقق-من-مزاعم-طهران-1108366492.html

غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصر على الوصول للمنشآت النووية الإيرانية للتحقق من مزاعم طهران

غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصر على الوصول للمنشآت النووية الإيرانية للتحقق من مزاعم طهران

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تمسّك الوكالة بضرورة "السماح لمفتشيها بدخول المنشآت النووية الإيرانية، للتحقق من صحة تأكيدات...

فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرنامج النووي الإيراني لا يقتصر على عدد محدود من المنشآت"، مشيرًا إلى أن "إيران تمتلك شبكة واسعة من المرافق النووية ذات الأهمية الكبيرة، لا سيما في مجالات إعادة معالجة اليورانيوم وتحويله وتخصيبه".وأوضح أن "الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاث منشآت في يونيو (حزيران الماضي)، لا تمثل سوى جزءا صغيرا من البنية النووية الإيرانية"، لافتًا إلى أن "طهران تدير برنامجًا نوويًا متقدمًا يشمل أيضًا محطة بوشهر للطاقة النووية، إلى جانب خطط لبناء محطات جديدة، بعضها بالتعاون مع روسيا".وشدد غروسي على أن "الاتفاق النووي يلزم إيران بالسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية"، مؤكدًا أن "ادعاء عدم توفر الظروف الأمنية لا يعفي طهران من هذا الالتزام".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت الأحد الماضي، أن "التصريحات المكررة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لن تغير من الواقع والحقائق على الأرض"، وفق تعبيرها.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على أن "غروسي لم يتعامل بإنصاف مع إيران"، منتقدًا عدم إدانته للضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.وأبرز المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "إيران أظهرت قوتها على كافة الأصعدة، العسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية، في مواجهة أطراف لا تعير أهمية حقيقية للمفاوضات وتفضل الضغوط والتهديدات".وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة، "في الوقت الراهن".وقال المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

